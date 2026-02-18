'1610억 사나이' 이정후 조카, 25개월에 父 닮은 투수 본능...이종범 "MLB 가려고?" ('슈돌')

기사입력 2026-02-18 17:25


'1610억 사나이' 이정후 조카, 25개월에 父 닮은 투수 본능...이…

[스포츠조선 정안지 기자]메이저리거 이정후가 '고태현 타자 만들기 프로젝트'에 합류한다.

오늘(18일) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 야구 명문가의 황금 DNA를 보유한 태현이를 타자로 만들기 위한 '바람의 아들' 이종범의 은밀한 작전이 펼쳐진다. 이 작전의 키플레이어는 메이저리거 이정후로, 야구보다는 케이팝에 흥미를 보이는 태현이의 마음을 뒤흔들기 위해 이정후가 장난감 배트를 장착하고 매서운 눈빛을 뽐낸다.

이정후는 장난감 배트로 안타를 만들어내 태현이의 눈을 번쩍 뜨게 한다. 야구에 흥미가 생긴 듯 다가온 태현이는 바구니 안에 든 공을 왼손으로 잡아 던지며 뜻밖의 투수 본능을 깨운다고. 이를 본 이종범은 "삼촌이랑 샌프란시스코 가려고?"라며 손자 태현이의 메이저리거 가능성에 설렘을 드러낸다. 특히 태현이는 삼촌의 메이저리그 소속팀 샌프란시스코 자이언츠 유니폼을 입고 만족스러운 듯 해사한 미소를 지으며 "빠빠이"하고 할아버지에게 인사해 최연소 메이저리거설(?)에 불을 붙여 할아버지 이종범의 함박 웃음을 유발한다.

그런가 하면, 태현이와 이정후의 나이를 초월한 '빠방이 쟁탈전'이 펼쳐져 폭소를 터지게 한다. 삼촌이 빠방이를 타고 달리자 태현이는 삼촌의 뒤를 쫓아 거실을 종횡무진한다. "태현아 '주세요'해야지"라는 삼촌의 말에 냅다 무릎을 꿇은 태현이는 포복자세로 발을 동동 굴려 삼촌의 마음을 녹여버렸다는 후문.

한편, '바람의 아들' 이종범-'바람의 손자' 이정후가 펼치는 고태현 타자 만들기 프로젝트와 투수의 본능이 깨어나버린 '바람의 증손자' 고태현의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

"오픈 주방, 웃고 있다가 등 돌리면 울었다"… 윤주모, '흑백요리사2'後 가게 문 닫는 이유(요정재형)

3.

폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"

4.

랄랄, 다이어트 폭망 '73kg→76kg' 인증 "배고팠을 뿐"

5.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

"오픈 주방, 웃고 있다가 등 돌리면 울었다"… 윤주모, '흑백요리사2'後 가게 문 닫는 이유(요정재형)

3.

폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"

4.

랄랄, 다이어트 폭망 '73kg→76kg' 인증 "배고팠을 뿐"

5.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

스포츠 많이본뉴스
1.

새해부터 초대박! '시즌 첫 경기' 손흥민, 62분 뛰고 '1골-3도움+평점 9.6점' 원맨쇼...'흥부 듀오' 부앙가도 해트트릭, LA FC 6-1 대승[챔피언스컵 리뷰]

2.

"소주 1병 같이 마셨다" 올해는 달랐던 에이스, 또 흔들린다…봄배구 위해선 꼭 필요한 존재감 [인천포커스]

3.

[밀라노 스토리]日 피겨 금메달 스타 '감동 실화' "평창올림픽 마치고 아르바이트 했었죠"…33살에 일본 첫 金→'눈물 펑펑'

4.

이젠 화도 안날 지경...오브라인까지 빠지면, 김택연-배찬승 중 누가 합류할까

5.

'미운오리' 그선수 맞아? → 알고보니 비밀무기…'이든 인생경기' 대한항공, OK저축은행 잡고 선두 맹추격 [인천리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.