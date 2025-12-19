[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세
|故윤석화. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] '1세대 연극 스타' 배우 윤석화가 별세했다. 향년 69세.
19일 연극계에 따르면 윤석화는 이날 오전 9시 54분 뇌종양 투병 끝에 세상을 떠났다. 앞서 이날 한국연극배우협회가 윤석화의 별세 소식을 한 차례 정정했으나, 끝내 눈을 감은 것으로 전해졌다.
그는 2022년 연극 '햄릿' 출연 중 악성 뇌종양 수술을 받고 투병해왔다. 이후 2023년 10월 '뉴스A'에 출연해 "처음엔 방사선 표적 치료를 했는데, 몸무게가 36kg까지 빠졌다"며 "일주일을 살더라도 나답게 살고 싶다고 생각했다"고 전했다.
1956년 서울에서 태어난 윤석화는 1975년 연극 '꿀맛'으로 데뷔했다. 그는 '신의 아그네스', '햄릿', '딸에게 보내는 편지' 등에 출연하며 연극계 여배우 트로이카로서 존재감을 드러냈다.
이외에도 뮤지컬 '아가씨와 건달들', '명성황후' 등과 드라마 '불새', '우리가 만난 기적', '펜트하우스' 등에 출연하며 대중과 만나왔다. 고인의 마지막 무대는 2023년 LG아트센터 서울에서 열린 연극 '토카타'이며, 약 5분간 우정 출연했다.
연극 제작과 연출에도 힘을 보탰다. 그는 뮤지컬 '토요일 밤의 열기'와 연극 '나는 너다'를 연출했다. 특히 공동 제작한 '톱 해트'는 영국 로렌스 올리비에상을 수상하기도 했다.
아울러 1995년 종합엔터테인먼트사 돌꽃컴퍼니를 설립해 만화영화 '홍길동 95'를 제작했다. 1999년엔 경영난을 겪던 공연예술계 월간지 객석을 인수해 발행인이 되기도 했다. 2002년부터 2019년까지는 건축가 장윤규와 개관한 소극장 '정미소'를 운영해왔다.
굵직한 수상 이력도 자랑했다. 고인은 백상예술대상 여자연기상을 네 차례 받았으며, 동아연극상, 서울연극제, 이해랑 연극상 등을 수상했다. 이어 2005년 대통령표창, 2009년 연극·무용부문 대한민국문화예술상을 받았다.
빈소는 신촌세브란스 장례식장 특실1호실에 마련됐다. 유족은 남편 김석기 전 중앙종합금융 대표와 아들, 딸이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
