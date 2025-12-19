최화정, 110억 자가·매달 외제차 값 버는데 "주식으로 돈 많이 날려"

18일 최화정의 유튜브 채널에서는 '선우용여 최화정이 알려주는 뷔페 뽕뽑는 비법 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
최화정은 오랜만에 선우용여를 만나 함께 뷔페를 먹으러 갔다. 최화정과 선우용여는 TBC 직속 선후배 사이. 선우용여는 "네가 같이 밥먹자 하니까 너무 반갑더라"라고 이야기했고 최화정은 "말씀만으로 너무 영광"이라고 감동했다.
그러면서 최화정은 "선생님이 너무 좋은 게 우리 엄마랑 너무 비슷하다. 사고 방식이랑 이런 게 너무 비슷하다. 선생님 유튜브 나올 때 내 동생도 '선우용여 선생님 너무나 우리 엄마같지 않아?' 할 정도로 너무 똑같다"며 울컥했다.
근황을 나눈 후 본격적으로 음식을 가져온 두 사람. 최화정은 "선생님 명언이 '주식보다 조식'이다. 진짜 그렇다"며 "저도 주식으로 많이 날렸다"고 고백했다.
이에 "너 주식했냐"며 최화정을 째려본 선우용여는 "우리 돈은 날아다니는 돈이다. 묻어놓지 않으면 우리 돈은 그냥 없어진다. 그런 거 절대 하면 안 된다"고 강조했다.
한편, 최화정은 유튜브 콘텐츠를 통해 결혼정보회사를 찾아가 수입과 자산을 고백한 바 있다. 최화정은 경제적 안정도에 대해 "안정은 좀 됐다. 일찍 일을 했고 안정이 됐다"며 "자가 하나 있다"고 수줍게 말했다. 매니저는 "한 달에 외제차 한 대씩은 사실 수 있는 수입이 되나 보다 멋지시다"라고 말했고 최화정은 그렇다고 인정했다. 최화정은 성수동 아파트는 지난해 110억 원에 거래됐다.