윤정순♥원진서, 침실 문 열자마자 수영장...'발리 초호화 신혼여행' 자…

윤정순♥원진서, 침실 문 열자마자 수영장...'발리 초호화 신혼여행' 자랑

기사입력 2025-12-19 14:55


[스포츠조선 김수현기자] 방송인 윤정수가 행복한 신혼여행을 자랑했다.

19일 윤정수는 "이제 신혼여행 하루 남았네"라며 환한 얼굴로 인사?다.

윤정수는 "그래도 잘 놀아볼게요"라며 침실 문을 열면 바로 수영장이 연결돼있는 룸을 공개해 눈길을 끌었다.


원진서 역시 "다시 돌아오지 않을 지금 이 순간"이라며 늘씬한 비키니 자태를 자랑하기도 했다.

한편 지난달 30일 윤정수는 12살 연하 원진서와 서울 강남 호텔에서 결혼식을 올렸다.

원진서는 '2010 광저우 아시안 게임' 당시 MBC 스포츠 전문 리포터로 활약, '광저우 여신'으로 불렸다. 원자현에서 원진서로 개명했으며, 현재 필라테스 강사로 활동 중이다.

