'1위 탈환 현실 가능성 있나' 9위 두산에 충격적 스윕패, 결국 슈퍼 …

[스포츠조선 나유리 기자]너무나 충격적인 주중 3연전이었다. 더 빨리 LG를 쫓아가도 모자랄 판에, 9위팀에 스윕패를 당하고 말았다. 결국 이 난국을 극복할 카드는 폰세 뿐인가.
첫날 역전패의 후유증이 다음날에도 이어졌다. 한화는 20일 경기에서 16피안타-13실점으로 마운드가 붕괴됐다. 후반 타선이 살아나면서 무섭게 추격에 나섰지만, 이미 벌어진 점수 차를 뒤집기는 역부족이었다. 결국 9대13으로 완패.
이제 이번 주말 3연전이 중요하다. 한화는 당초 두산과의 시리즈에서 코디 폰세가 등판할 예정이었지만, 장염으로 인한 감기 증세로 등판이 미뤄졌다. 폰세는 22일 대전 SSG 랜더스전에 나선다. 폰세는 올 시즌 SSG를 상대로 3경기에 등판해 3승무패 평균자책점 0.41의 극강의 모습을 보여줬다. 18K 대기록을 세웠던 상대 역시 SSG다.
그런데 SSG 역시 만만치가 않은 상대다. 조용한 강자로 꾸준히 플러스 승률을 기록하더니, 어느새 3위까지 치고 올라섰다. 롯데가 부진해 4위로 내려간 틈을 타 한화 바로 밑 순위까지 올라선 팀이다. 한화 역시 지금 이 상황에서 불펜이 강한 SSG와 맞붙는 게 다소 부담스러울 수밖에 없다.
한화의 1위 재탈환이 현실적으로 가능할까. 일단 이번 주말 3연전 결과가 암시해줄 수 있을 것이다.
