스포츠조선

'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동 걸었다[대전 리뷰]

기사입력 2025-08-24 20:54


'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동…
역전 투런 홈런을 친 후 동료들의 환영을 받는 노시환. 사진=한화 이글스

[대전=스포츠조선 나유리 기자]노시환의 시원한 역전 홈런이 터졌다. 한화 이글스가 6연패 후 2연승을 달렸다.

한화는 24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 시즌 15차전 맞대결에서 5대2로 승리했다. 이날 승리로 한화는 주말 3연전을 2승1패로 마무리했고, 6연패 탈출 후 2연승을 기록했다. 반면 SSG는 최근 2연패에 빠지면서 단독 3위가 위태로워졌다.

SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-에레디아(좌익수)-한유섬(지명타자)-고명준(1루수)-최지훈(중견수)-김성욱(우익수)-조형우(포수) 선발투수 송영진

한화 선발 라인업=이원석(중견수)-손아섭(지명타자)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-김태연(우익수)-이도윤(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 선발투수 와이스

SSG가 1회초부터 득점권 찬스를 맞이했다. 1번타자 박성한이 와이스를 상대로 우중간 2루타를 치고 출루했다. 하지만 득점에는 실패했다. 정준재가 희생번트에 실패한 후 투수 앞 땅볼로 물러났고, 최정이 헛스윙 삼진으로 돌아섰다. 2사 후 기예르모 에레디아가 볼넷을 골라나갔지만 한유섬이 낫아웃 삼진으로 아웃되면서 무득점으로 끝났다.

한화 역시 1회말 선두타자 이원석의 안타가 터졌으나 손아섭의 외야 뜬공과 문현빈의 병살타로 흐름이 끊겼다.


'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동…
라이언 와이스. 사진=한화 이글스
SSG가 3회초 선취점을 뽑았다. 2사 후 정준재의 안타로 물꼬를 텄다. 2사 주자 1루 상황에서 3번타자 최정이 와이스의 초구 한가운데 150km 직구를 놓치지 않고 노려쳐 왼쪽 담장을 넘기는 투런 홈런으로 연결시켰다. 자신의 시즌 15호 홈런이다.

침묵하던 한화는 4회말 마침내 송영진을 흔들 찬스를 만들었다. 이닝 선두타자 문현빈이 몸에 맞는 볼로 출루했고, 1사 후 채은성의 안타로 주자가 쌓였다. 주자 1,2루 상황에서 김태연이 우익수 플라이로 물러났고, 이도윤마저 헛스윙 삼진으로 돌아섰다.


한화는 5회말 다시 기회를 잡았다. 1사 후 심우준이 몸을 날려 유격수 방면 내야 안타를 만들었다. SSG 벤치는 송영진을 내리고 전영준을 투입했다.

한화 이원석이 2루 주자를 불러들이는 좌익수 방면 깊숙한 2루타를 만들어내면서 한화가 첫 득점을 올렸다. 한화는 계속 이어진 1사 2루 찬스에서 손아섭이 동점 적시타를 치면서 승부를 원점으로 돌렸다.

뒤이어 노시환의 역전 투런 홈런이 터졌다. 노시환은 전영준과의 풀카운트 승부에서 좌중월 투런 홈런을 쏘아올렸다. 한화가 단숨에 4-2 역전에 성공했다.


'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동…
이도윤. 사진=한화 이글스
한화는 6회말에도 찬스가 찾아왔다. 바뀐 투수 박기호를 공략해 첫 타자 김태연이 오른쪽 담장 맞히는 2루타를 터뜨렸고, 이도윤이 희생번트로 2루에 보냈다. 최재훈의 볼넷 출루로 1사 1,2루. 뒤이어 심우준 타석에서 상대 견제 실책으로 1루 주자가 2루에 진루하고, 3루 주자가 득점하는 행운이 따랐다. 한화는 5-2로 달아났다.

와이스가 6이닝 3안타(1홈런) 9탈삼진 2볼넷 1사구 2실점을 기록하고 물러난 한화는 7회부터 불펜을 가동했다. 두번째 투수 김종수가 1이닝을 무실점으로 깔끔하게 막았다.

3점 차로 지고있던 SSG는 8회초 정준재의 볼넷 출루와 최정의 안타로 노아웃 1,2루 찬스를 맞이했지만, 에레디아가 외야 플라이로 잡힌데 이어 한유섬이 병살을 기록하면서 무득점에 그쳤다.

3점의 리드를 지키면서 8회까지 마친 한화는 9회초 마무리 김서현이 등판했다. 김서현은 추가 실점없이 마지막 아웃카운트 3개를 잡아내면서 시즌 27호 세이브를 챙겼다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

도경완, KBS 후배에 저격 당했다 "장윤정 서브, 난 그렇게 못 살아" ('사당귀')

2.

권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시)

3.

기안84, 이세희 '거지같은 지갑'에 경악 "곰팡이 핀 쿠폰까지..3년 안 빤 듯"

4.

'재산 150억' 안정환, 아들 PT 비용에 노발대발 "맨땅에 운동하면 되지, 왜 돈을 써"

5.

[공식] 득녀 1년 만에…이유영, ♥비연예인과 9월 '늦깎이 결혼식' 올린다

스포츠 많이본뉴스
1.

"무조건 5이닝" LG 우승 승부수 제동 걸렸다, 도대체 왜?

2.

"선수 요청입니다" 미스터리 풀렸다, 96구 던지고 왜 또 나왔나 했더니[대전 현장]

3.

'가을야구도 위태하다' 12연패 탈출 도전…롯데, 포수-외야수 엔트리 조정

4.

[현장라인업]'2-6 충격' 서울, 강현무 정태욱 '벤치'→'2-4 충격' 울산, 말컹 '부상' 제외…베스트 11 공개

5.

1점 승부면 '3연투' 할 수 있지 않나? → '투수 운용 달인' 이강철 KT 감독 생각은 달랐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"무조건 5이닝" LG 우승 승부수 제동 걸렸다, 도대체 왜?

2.

"선수 요청입니다" 미스터리 풀렸다, 96구 던지고 왜 또 나왔나 했더니[대전 현장]

3.

'가을야구도 위태하다' 12연패 탈출 도전…롯데, 포수-외야수 엔트리 조정

4.

[현장라인업]'2-6 충격' 서울, 강현무 정태욱 '벤치'→'2-4 충격' 울산, 말컹 '부상' 제외…베스트 11 공개

5.

1점 승부면 '3연투' 할 수 있지 않나? → '투수 운용 달인' 이강철 KT 감독 생각은 달랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.