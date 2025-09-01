"한 번이라도 더 내고 싶지만…" 2보 전진 위한 1보 후퇴,'이닝이터 …

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 시즌 막바지 치열한 순위 싸움. 삼성 라이온즈가 긴 호흡을 가지고 간다.
지난 30일 대전 한화전에서는 7이닝 2안타 3볼넷 3탈삼진 무실점을 기록하며 불펜에 휴식을 제대로 줬다.
박진만 삼성 감독은 고마운 마음을 전했다. 박 감독은 "선발 후라도 선수가 위기때마다 병살 유도하며 무실점으로 잘 막았다. 특히 최근 불펜 투수들 이닝 소화 비중이 늘어 부담이 있었는데 7이닝까지 잘 막아 팀의 에이스 다운 면모를 보였다고 생각된다"고 밝혔다.
삼성은 3위 SSG 랜더스와 승차없는 5위인 만큼 갈 길이 바쁜 상황. 그럼에도 에이스를 제외하는 초강수를 뒀다. 당장 한 경기보다는 조금 더 뒤를 보겠다는 생각.
박 감독은 "후라도는 올 시즌 내내 이닝을 많이 소화하면서 희생을 했던 상태다. 현장에서는 한 번이라도 1선발을 내보내고 싶은 마음이 크지만, 한 번 쉬고 나오면 그만큼 던질 수 있을 거라는 믿음이 있다. 시즌 마지막에 후라도가 있고 없고 차이가 있으니 더 관리해줘야 할 거 같다"고 했다.
박 감독은 이어 "본인 역시 좋아할 거다. 워낙 이닝 수가 많다. 올 시즌 내낸 한 번 들어가면 평균적으로 7회씩은 무조건 던져줬다. 이닝도 그렇고 체력적으로 힘든 상횡이라고 생각하고 있다"고 말했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com