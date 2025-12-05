야구 예능 감독, 정후 아빠에 이어 '은퇴선수 회장님'...바람의 아들 …

사단법인 한국프로야구은퇴선수협회(한은회)는 5일 서울 청담동 호텔 리베라에서 2025 한국프로야구 은퇴선수의 날 행사를 열었다. 이날 은퇴선수들이 뽑은 최고의 선수상에 키움 히어로즈 송성문, 최고의 신인상에는 KT 위즈 안현민이 뽑혔다.
본 행사 전에는 한은회를 이끌 새 회장 취임식이 진행됐다. 2013년 출범한 한은회는 이날 제5대 회장으로 이종범을 추대했다. 이 신임 회장은 2019년부터 6년간 회장으로 한은회를 이끈 제4대 안경현 회장에 이어 새롭게 은퇴선수 대표로 나서게 됐다.
이 신임 회장은 이날 "큰 직책을 맡겨주시고 지지해준 선후배들께 감사드린다"며 "또 다른 도전을 하게 됐다. 선후배들과 함께 걸으며 든든한 버팀목이 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "새로운 출발점으로 삼아 한국 야구 발전과 협회 회원 권익을 위해 한 걸음씩 나가겠다"고 덧붙였다.
이 신임 회장은 한국야구가 나은 불세출의 스타, 최고의 유격수로 명성을 쌓았다. 은퇴 후 한화, LG, KT에서 코치로 일하고 TV 해설위원으로도 활약했다. 계속해서 현장을 지키다 올시즌 도중 KT 유니폼을 벗고, 야구 예능 감독으로 새로운 도전에 나섰다. 그 과정에서 전쟁중인 팀을 떠난다는, 무책임하다는 이유로 많은 비난을 받기도 했다. 이 신임 회장은 이날 이 문제에 대해 다시 사과의 뜻을 밝혔다.
이 신임 회장의 아들 이정후는 키움 히어로즈를 거쳐 현재 미국 메이저리그 샌프란시스코의 간판 스타로 활약중이다.