황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

기사입력 2025-12-05 16:11


황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 황석정이 물 공포증을 고백하며 아픈 가족사를 털어놨다.

8일 방송 예정인 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 아산 온천을 찾츤 4자매의 이야기가 전파된다.

이날 막내 황석정이 언니들 취향에 맞춰 준비한 힐링 코스를 이끈다. 글램핑장에서 특별한 시간을 보내게 된 사공주는 싱크대부터 침대, 난방시설까지 갖춘 신식 시설에 감탄한다. 그러나 '캠핑의 꽃' 바비큐를 준비하던 도중 뜻밖의 난관에 부딪히는데, 불 조절에 실패하여 연기가 자욱한 가운데 고기를 굽느라 아웅다웅하는 모습이 펼쳐진다. 깊어 가는 밤, 사공주는 솔직한 속마음을 털어놓는 자리를 마련한다. 언니들과의 첫 만남이 어려웠던 동생들과, 동생들에게 부담을 주고 싶지 않은 언니들의 고충을 진솔하게 고백하며 서로의 마음을 이해하는 시간을 가진다. 그리고 청일점으로서 궂은일을 도맡았던 옛 식구 윤다훈과 깜짝 영상 통화가 연결된다. 변함없는 다정함으로 누나들을 웃게 하는 그의 근황이 공개된다.


황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”
4자매는 왕들의 휴양지로 불리는 '온천의 도시' 아산의 온천 워터파크에서 물놀이를 즐긴다. 물을 좋아하는 혜은이와 홍진희가 수영을 즐기는 가운데, 이를 부럽게 지켜보던 황석정이 수영을 못하는 뜻밖의 이유를 고백한다.

그녀가 태어나기 전, 물에 빠져 세상을 떠난 언니의 존재와 딸을 잃은 상실감에 휩싸인 부모님의 사연이 전해진다. 황석정은 그로 인한 물 공포증을 고백해 안타까움을 자아낸다. 막내에게 용기를 주고자 언니 혜은이와 홍진희가 나서고, 물과 친해질 수 있게 그녀의 손을 잡고 이끌어주며 훈훈한 가족애를 다진다.


황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”
사공주의 우정이 꽃핀 아산에서의 시간은 12월 8일 월요일 저녁 8시 30분, KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 사생활 고백에 초토화.."여자들 있는 요트 파티, 침대밖에 없더라"

2.

[공식]박나래 측 "'나도신나' 촬영, 취소 아닌 연기..의혹과 무관"

3.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

가정폭력·외도 논란 윤딴딴, 6개월만 근황 “다시 사랑받고파” [전문]

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 사생활 고백에 초토화.."여자들 있는 요트 파티, 침대밖에 없더라"

2.

[공식]박나래 측 "'나도신나' 촬영, 취소 아닌 연기..의혹과 무관"

3.

박나래, 결국 상해 혐의로 경찰 입건… 유재석 9년 전 "술 끊어라" 조언 재조명

4.

[인터뷰②] 심은경, '써니' 박진주 결혼식 불참에 "언니 정말 미안하고 사랑해요"

5.

가정폭력·외도 논란 윤딴딴, 6개월만 근황 “다시 사랑받고파” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

염경엽 감독이 찍은, 미래의 주전 외야수...아직 19세인데, LG는 왜 벌써 군대에 보내나

2.

"충격!" 토트넘 아니다…레알 마드리드 '1351분-0골' 최악의 공격수, '7860만 파운드' 리버풀 러브콜

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

5.

야구 예능 감독, 정후 아빠에 이어 '은퇴선수 회장님'...바람의 아들 새 직함 또 생겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.