돌풍 1개월로 끝? 페퍼저축은행 대충격 4연패! → GS칼텍스, 실바-유…

돌풍 1개월로 끝? 페퍼저축은행 대충격 4연패! → GS칼텍스, 실바-유서연-최유림 맹활약! 3위 점프
사진제공=KOVO
사진제공=KOVO
[장충=스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 GS칼텍스가 3위로 점프했다. 페퍼저축은행은 충격의 4연패에 빠졌다. 한때 단독 2위까지 올라갔던 페퍼저축은행은 5위까지 추락했다.
GS칼텍스는 5일 장충체육관에서 열린 진에어 2024~2025 V리그 여자부 2라운드서 페퍼저축은행을 세트스코어 3대0(25-20, 27-25, 25-20)으로 완파했다. 실바가 23점으로 공격을 이끌었다. 유서연이 15점, 최유림이 14점을 보탰다. 페퍼저축은행은 시마무라(9점)가 10점도 내지 못하면서 고개를 숙였다.
GS칼텍스는 6승 6패 승점 19점을 쌓았다. 흥국생명(승점 18점)과 페퍼저축은행(승점 17점)을 제치고 단숨에 순위 두 계단 상승했다.
페퍼저축은행은 시즌 첫 위기다. 만년 꼴찌였던 페퍼저축은행은 개막 8경기 6승 2패 돌풍을 일으켰다. 상승세가 오래 가지 못했다. 이후 4경기를 내리 패했다.
GS칼텍스는 외국인선수 실바 외에도 국내 선수들이 활약해 득점 루트를 다양화했다.
경기 전 이영택 GS칼텍스 감독은 "우리 아웃사이드히터들도 그 부분을 잘 안다. 자신들이 결정을 지으려고 많이 노력하고 있다. 그에 맞춰 훈련을 많이 했다"고 밝혔다.
페퍼저축은행은 주포 시마무라의 공격력을 극대화시키지 못했다. 장소연 페퍼저축은행 감독은 경기 전 시마무라의 공격 점유율이 어느 정도는 유지돼야 한다고 했으나 그게 잘 되지 않았다.
사진제공=KOVO
사진제공=KOVO
GS칼텍스는 2세트가 위기였다. GS칼텍스는 23-22에서 23-24로 역전을 허용하며 주도권을 빼앗기기 직전이었다. GS칼텍스는 듀스까지 끌고가서 재역전에 성공, 세트스코어 2-0으로 달아나며 승리를 예감했다.
사진제공=KOVO
24-25에서 수비 집중력이 빛났다. 무려 9차례 랠리 끝에 GS칼텍스가 웃었다. 오세연과 김지원이 이한비의 오픈 공격을 블로킹했다. GS칼텍스는 유서연의 오픈 공격으로 세트포인트에 다가섰다. 실바가 퀵오픈으로 마침표를 찍었다.
GS칼텍스는 방심하지 않았다. 경기를 그대로 끝냈다. 3세트 초반부터 경기력을 바짝 조였다. 12-9에서 15-9까지 도망간 GS칼텍스는 여유롭게 경기를 운영했다.
20-16에서 최유림이 속공과 오픈 공격을 연달아 성공시켰다. 22-17에서 권민지가 블로커 터치아웃으로 귀중한 득점을 만들어냈다. 24-21에서 유서연이 승리를 완성했다.
장충=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
