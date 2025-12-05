[공식발표]"정말 감사했습니다" EPL 출신 린가드, FC서울과 동행 마…

[스포츠조선 김가을 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 출신 제시 린가드(33)가 FC서울과 동행을 마무리한다.
FC서울은 5일 '2025시즌을 끝으로 린가드와 계약을 종료하고 이별한다. 린가드가 구단에 자기 축구 여정의 다음 무대를 펼치고 싶다는 의견을 밝혔고, 구단이 이를 수용하기로 했다. K리그와 구단의 역사를 새롭게 써 내려가며 한결같은 모습으로 팀을 위해 모든 것을 함께 해준 린가드에게 무한한 존경과 감사의 마음을 전한다. 긴 시간 고심했을 선수의 결정과 새로운 도전에도 아낌없는 응원을 보낼 예정'이라고 공식 발표했다. 이로써 린가드는 10일 예정된 멜버른 시티(호주)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전에서 고별전을 치를 예정이다.
린가드는 K리그 역사를 통틀어 이름값에선 단연 최고의 외국인 선수로 손꼽혔다. 맨유(잉글랜드) 유스 출신으로 2011년 프로팀에 들어갔다. 2021~2022시즌까지 맨유 소속으로 EPL 149경기 20골을 포함해 공식전 232경기에 출전해 35골을 넣은 스타 플레이어다. 그는 잉글랜드 국가대표로도 활약했다. 잉글랜드의 2018년 러시아월드컵 4강 진출에 힘을 보탰다. A매치 32경기에 나서서 6골을 넣었다.
사진제공=한국프로축구연맹
린가드는 2024년 2월 서울과 '2+1년' 조건에 계약하며 K리그에 첫 발을 내디뎠다. K리그1 데뷔 시즌 26경기에 출전해 6골-3도움을 기록했다. 올 시즌엔 34경기에서 10골-4도움을 작성하며 처음 두 자릿수 득점을 맛봤다. 그는 두 시즌이 끝난 뒤 1년 연장 옵션 발동 여부를 놓고 구단과 협의했다. 서울은 린가드가 새 도전에 나서고 싶다는 의사를 피력하면서 대승적 차원에서 계약 연장 옵션을 발동하지 않기로 했다. 린가드는 2년간 정들었던 서울을 떠나게 됐다.
한편, 린가드는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '한국에서 보낸 시간은 정말 놀라웠다. 축구, 분위기, 그리고 이 클럽을 둘러싼 열정은 최고였다. 지난 2년 동안 여러분이 나에게 보내준 사랑과 응원, 그리고 따뜻한 격려는 정말 감사했다. 서울에서 축구를 할 수 있었던 시간은 잊을 수 없는 경험이었고, 언제나 소중하게 간직할 것이다. 이제 나는 새로운 챕터를 준비하며 사랑하는 축구에 모든 것을 다하기 위해 나아가겠다'고 했다.