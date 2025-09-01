스포츠조선

'불명예 1위' 선수도 KIA도 가라앉는다…9위 더 가깝다, 희박해진 5강 돌파구 찾을까

기사입력 2025-09-01 10:44


'불명예 1위' 선수도 KIA도 가라앉는다…9위 더 가깝다, 희박해진 5…
27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 7회 마운드 오른 KIA 정해영이 무실점 투구 후 마운드를 내려오고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.27/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 또 연패에 빠졌다. 마무리투수 정해영이 또 팀이 극적으로 승기를 잡은 경기에서 무너져 치명상을 입었다.

KIA는 지난달 31일 수원 KT 위즈전에서 6대7로 끝내기 패했다. 5강 경쟁팀인 KT에 최소 위닝시리즈를 확보해야 가을야구를 노래할 수 있었는데, 2연패에 빠진 KIA는 시즌 성적 57승4무61패 8위에 그쳤다. 5위 삼성 라이온즈와는 3.5경기차, 9위 두산 베어스와는 2.5경기차다. 이대로면 9위 추락도 순식간이다.

KIA는 3-4로 뒤진 8회초 3득점 빅이닝을 만들면서 역전승을 꿈꿨다. 김석환의 희생플라이와 김규성의 생애 첫 인사이드 더 파크 홈런으로 2점을 더 뽑아 분위기가 달아올랐다. 6-4 리드. 선발투수 양현종이 4⅓이닝 4실점에 그쳤지만, 조상우(1⅔이닝)-성영탁(1이닝)-전상현(1이닝)이 8회까지 무실점으로 버텼다. 9회만 막으면 KIA가 위닝 시리즈를 챙길 수 있었다.

이범호 KIA 감독은 정해영을 믿고 다시 마무리를 맡겼지만, 결과는 최악이었다. 정해영은 2사 1루에서 황재균을 스트레이트 볼넷으로 내보내면서 꼬이기 시작했다. 장성우에게 좌전 적시타를 맞고, 김상수와 8구까지 싸웠으나 우중간 2타점 적시 2루타를 얻어맞아 패전을 떠안았다. ⅔이닝 3실점, 2군에서 재정비를 마치고 돌아와 3경기 만에 또 무너졌다.

정해영은 올 시즌 52경기, 2승7패, 26세이브, 54이닝, 평균자책점 4.17을 기록하고 있다. WHIP(이닝당 출루 허용 수)는 1.57, 피안타율은 0.309다. 마무리투수의 성적이라고는 믿기 어려운 수치들이다.

특히 정해영은 후반기 11경기에서 3패, 3세이브, 9⅔이닝, 평균자책점 8.38로 매우 고전했다. 마지막 세이브를 챙긴 게 벌써 한 달 전이다.


'불명예 1위' 선수도 KIA도 가라앉는다…9위 더 가깝다, 희박해진 5…
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회 투구하는 KIA 마무리 정해영. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/

'불명예 1위' 선수도 KIA도 가라앉는다…9위 더 가깝다, 희박해진 5…
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회말 KT 김상수가 역전 끝내기안타를 날렸다. 9회말 역전을 허용한 KIA 마무리 정해영. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/
KIA가 후반기에 치명적인 역전패 또는 끝내기 패를 당하는 순간마다 마운드에는 정해영이 있었다. 이 감독이 지난달 17일 정해영을 1군 엔트리에서 말소하고 열흘간 머리를 식힐 시간을 준 배경이다.

이 감독은 당시 "나는 지금 이겨야 되는 사람이고, 선수들은 이기기 위해서 지금 이 땡볕에 열심히 뛰어주고 있다. 그런 점에서 마무리투수는 자기 보직에 조금 더 애착을 갖고 던져줘야 하는 게 아닌가 개인적으로 생각한다. 열흘을 쉬게 하는 것도 본인이 빠지면 우리가 경기를 어떻게 하는지 한번 지켜볼 수 있는 시간이 되면 본인이 다시 열정이 생겼으면 하는 바람"이라고 강하게 이야기했다.


정해영도 KIA도 반복되는 실패가 당황스러울 법하다. 정해영은 2020년 1차지명으로 KIA에 입단해 2021년 마무리투수를 차지하면서 승승장구했다. 개인 통산 147세이브를 기록, 타이거즈 레전드 선동열의 132세이브를 넘어 구단 역대 세이브 1위에 올랐다. 그런 정해영이 올해 벌써 7패를 기록, 리그 불펜 투수 최다패라는 불명예를 떠안고 있다.

KIA는 올 시즌 22경기밖에 남지 않았다. 5강 경쟁팀들도 다 같이 막판 스퍼트를 하는 상황. KIA가 엄청난 연승을 달리지 않는 한 5위 안에 다시 진입하기가 쉽지 않다. 이런 와중에 마무리투수를 계속 믿고 가야 하는지 중대한 고민까지 떠안게 됐다. 이 감독은 정해영과 KIA 모두 가라앉고 있는 지금, 어떤 해답을 찾을까.


'불명예 1위' 선수도 KIA도 가라앉는다…9위 더 가깝다, 희박해진 5…
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA가 6대5로 승리했다. 경기를 끝낸 후 기뻐하는 정해영의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"괜찮다고 하셨는데…죄송합니다" 사구에 날벼락 골절 소식, 19세 신인 투수가 전한 진심의 사과

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

이번주 새 역사가 2개나 탄생. 1088만명 넘는 역대 최다관중→최초 1100만명 돌파. 역대급 5강 싸움에 1200만명 간다[SC 포커스]

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

'강인아, 너 안 오면 우리 진짜 끝장난다' 前 SON 스승이 간절히 손 뻗은 이유...노팅엄, 웨스트햄에 '7분 만에 와르르' 0-3 대패[EPL 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"괜찮다고 하셨는데…죄송합니다" 사구에 날벼락 골절 소식, 19세 신인 투수가 전한 진심의 사과

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

이번주 새 역사가 2개나 탄생. 1088만명 넘는 역대 최다관중→최초 1100만명 돌파. 역대급 5강 싸움에 1200만명 간다[SC 포커스]

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

'강인아, 너 안 오면 우리 진짜 끝장난다' 前 SON 스승이 간절히 손 뻗은 이유...노팅엄, 웨스트햄에 '7분 만에 와르르' 0-3 대패[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.