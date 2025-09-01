'50홈런-150타점' 2015년 나바로, 박병호 넘으면 폰세 만난다…이…

|
[스포츠조선 정현석 기자]희한한 일이다.
1일 현재 125경기에서 43홈런, 131타점, 장타율 0.617로 3개 부문 1위를 달리고 있다. 수치 기록인 홈런, 타점은 압도적이다.
홈런 2위 KIA 위즈덤(31홈런)과 12개 차, 타점 2위 LG 문보경(105타점)과는 26개 차이다. 한때 안현민에게 허용했던 장타율도 LG 오스틴(0.561), 안현민(0.559)과 제법 큰 격차를 벌렸다.
나바로가 역대 외인 타자 최초로 50홈런-150타점 고지를 밟으며 3관왕에 오르면 폰세와의 치열한 MVP 경쟁이 가능해진다.
그렇다고 다른 기록들이 모자란 것도 아니다.
타율 3할, 득점권타율 0.338로 찬스에 더 강하다. 디아즈는 삼성의 4번 타자로 타선의 중심을 잡아왔다.
최근 10경기에서도0.308의 타율과 5홈런, 12타점을 몰아치며 가을야구 탈락 위기였던 팀을 8승2패 반등의 길로 돌려세웠다.
남은 19경기가 디아즈와 삼성에 무척 중요해졌다. 결정적인 순간 디아즈의 홈런포가 불을 뿜으면 삼성은 5강 재진입을 넘어 3위로 시즌을 마칠 수 있다. 폰세 독주 상황인 MVP 경쟁도 흥미로워질 전망이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com