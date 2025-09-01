스포츠조선

'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157km 강속구 유망주의 ERA가 1.99라니[SC 포커스]

기사입력 2025-09-01 11:40


'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157k…
31일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어로즈 경기. LG 김영우가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/

[스포츠조선 권인하 기자]"아직 어린데 저렇게 잘하는게 쉽지 않은 일이다."

착실히 성장해 필승조가 되니 '미스터 제로'가 돼 버렸다.

1라운드 고졸 신인 김영우가 갈수록 믿음직한 필승조로 정착하고 있다.

서울고 3학년이던 지난해 156㎞를 뿌려 화제가 됐던 김영우는 수술 경력에 제구력 문제로 앞순위에 뽑히지는 못했고 1라운드 마지막 순번인 LG 트윈스에 이름이 불렸다.

구속이 빠른 투수가 많지 않았던 LG에선 반길 수밖에 없는 투수. 곧바로 마무리 훈련부터 1군에서 키우기에 돌입했고, 김영우 역시 코칭스태프와 선배들의 배움 속에서 성장해 나갔다. 개막 엔트리부터 8월까지 한번도 빠지지 않고 1군에 머물먼셔 자라온 김영우는 추격조로 시작해 후반기엔 필승조까지 올라오는 성장의 정석을 보여줬다. 그리고 착실하게 자라온만큼 필승조에서 흔들림없는 모습을 보여주고 있다.

올시즌 팀내에서 54경기에 등판해 69경기에 오른 김진성에 이어 두번째로 많이 던진 김영우는 2승2패 1세이브 4홀드 평균자책점 1.99를 기록 중이다. 8월엔 11경기서 1승 3홀드 평균자책점 0.90(10이닝 1실점)의 더 좋은 피칭을 선보였다.


24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 김영우가 실점 위기를 막은 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 김영우가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

특히 확실한 필승조로 나선 8월 19일 잠실 롯데전부터는 7경기 연속 무실점을 기록하며 필승조에 정착하고 있는 모습을 보여준다.

최근 3경기에선 안타없이 1이닝씩을 무실점으로 막아내는 안정적인 피칭을 했다.


김영우가 필승조에 안착하며 기복을 보이는 김진성 이정용 장현식 등 기존 필승조에 플러스 요인이 되고 있다.

김영우는 최고 157㎞의 직구가 최고 강점. 여기에 제구가 된 슬라이더가 더해지며 후반기에 확실한 필승 카드가 됐다.

김영우와 호흡을 맞추고 있는 베테랑 포수 박동원도 김영우를 높게 평가했다. 박동원은 "김영우는 구위가 되게 좋다. 지도해주시는 코치님 말씀도 잘듣는다. 그래서 더 좋아진 것 같다"면서 "아직 어리지만 저렇게 잘하는 것이 쉽지 않은 일이라고 생각하고, 힘든 상황에도 씩씩하게 잘 던져주는 덕분에 팀 성적에도 큰 도움이 된다고 생각한다"라고 말했다.

올스타전에도 등판했던 김영우는 당연히 포스트시즌도 경험까지 하게 된다. 큰 경기 경험까지 더하는 김영우에겐 더할나위 없는 알찬 첫 시즌이 되고 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



연예 많이본뉴스
1.

57세에 첫 출산 초고령 산모..안정환·정형돈 “믿기지 않아” (화성인)

2.

[인터뷰②]준케이 "21년째 JYP 소속, 현재 직함은 대외협력이사…정직하고 바른 회사"

3.

김보성, 희귀 난치병 투병 중 "나을 수 없는 병, 모르고 살다가 죽을 것" ('조동아리')

4.

"남친과 모르는女가 키스를 막"…송해나, 전남친 화장실 키스사건 '실황 중계"(탐비)

5.

[SC인터뷰] "마지막이어도 후회없이"..'엄마' 이하늬가 '애마'를 대하는 자세 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'제2의 이강인' 한국 최고 재능 미쳤다...스페인 무대 데뷔골 작렬 '1골 1도움 MOM' 미친 성장세

2.

"메시? No! 손흥민이 MLS 미래!" 세계 1티어 경제지가 인정! '프로스포츠 왕국' 美 홀린 이유, 이거였네

3.

리버풀 미쳤다! EPL 최고 몸값 '또또' 경신…뉴캐슬 '배신' 이삭, 2444억 영입…이적시장 마감, 'HERE WE GO' 드디어 떴다

4.

3G 연속 선발 제외, '똑딱이' 타자에 밀려 대타도 못 나오는 굴욕의 외인...이대로 시즌 마감인가

5.

"SON의 할리우드 모먼트가 임박했다!" 손흥민 오전11시45분 안방 데뷔전→美매체 뜨거운 관심 "유튜브 구독자 70%↑ 8월 북미서 가장 많이 팔린 유니폼"

