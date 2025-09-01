드라마 촬영 때문에 훈련 방해, 그래서 LG가 졌다? 잠실에서 무슨 일이…

|
[스포츠조선 김용 기자] 드라마 촬영해서 졌다고?
시구 설정이기에 오후 6시 경기 시작 40분 전인 5시20분부터 약 20분간 촬영이 진행됐다. 그 때 해야 관중 입장 후 어느정도 분위기가 무르익을 수 있어서였다.
그런데 이날 LG는 최하위 키움에 패했다. 이 패배로 13연속 위닝시리즈 도전이 무산됐다. 그런데 이 패배가 드라마 촬영 때문이라고, 드라마를 촬영하느라 경기 전 선수들이 훈련을 제대로 못했기 때문이라는 얘기가 나왔다. 진실은 뭘까.
그렇게 훈련이 끝난 후 오후 5시경 이정재와 다른 주연 배우들이 그라운드에 나왔다. 이정재가 대표로 마이크를 잡고 선수단과 팬들에게 양해의 메시지를 전달했다. 촬영을 하는데, 최대한 선수단과 팬들에게 방해가 되지 않게끔 빨리 끝내겠다는 내용이었다.
문제는 양팀 선수들 중 스트레칭과 토스배팅 등 개인 루틴이 있는 선수들은 경기 시작 30~40분 전부터 그라운드에 나온다는 것. 야수들 중 일부 선수들은 내야 뒤 그물망쪽으로 연습 배팅을 하는 경우가 있다. 후배 선수들이 던져주면, 살짝 컨택트 해 감을 끌어올리는 것이다.
사실 경기를 앞두고 외부 조건으로 인해 어떠한 훈련도 방해를 받아서는 안된다. 그래서 내야 포수쪽 그물망 뒤 드라마 촬영 각도를 가리는 3m 정도 공간만 제외하고, 선수들이 자유롭게 토스배팅 훈련을 할 수 있도록 했다. 선수들은 사전에 촬영이 진행된다는 것, 훈련도 가능하다는 것을 안내받았는데 막상 그라운드에 나오니 촬영이 진행되고 있자 담당자에게 어디서 훈련해야 하는지를 물었다. 훈련에 문제가 없다는 걸 확인한 후 다들 정상적으로 루틴 훈련을 소화했다. 늘, 꼭 그 자리에서 훈련을 하던 선수가 있었다면 그 선수는 루틴이 깨졌을 수 있겠는데 그걸 경기 패배나 부진의 핑계로 얘기할 선수가 있었을까.
그렇게 "LG 파이팅"을 우렁차게 외친 이정재의 시구와 함께 경기가 시작됐고, LG는 마지막까지 접전을 펼쳤지만 졌다. 굳이 LG의 패인을 따지자면 키움 선발 알칸타라 공략에 실패한 게 아닐까 싶은 경기였다. 알칸타라의 구위가 너무 좋았고, 반대로 LG 선발 손주영이 흔들리며 초반 경기 분위기가 키움쪽으로 넘어갔다. 마지막 오지환의 결정적 실책이 승패를 좌우했다고 보는 게 냉정한 판단일 듯 하다.
