스포츠조선

158km 던지는데 훤칠한 1m93 로컬보이 → 9년 멈춘 시계가 움직인다.. 드디어 '승급전' 도달. "더 중요할 때 들어갈 수 있다"

최종수정 2025-09-02 05:35

158km 던지는데 훤칠한 1m93 로컬보이 → 9년 멈춘 시계가 움직인…
6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 롯데가 7대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김태형 감독과 윤성빈의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/

158km 던지는데 훤칠한 1m93 로컬보이 → 9년 멈춘 시계가 움직인…
27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 6회초 2사 만루에서 구원등판한 윤성빈이 대타 김민혁을 뜬공으로 처리했다. 박세웅이 윤성빈을 맞이하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

[스포츠조선 한동훈 기자] 158km 패스트볼에 145km 포크볼. 가진 것만 보면 무적의 구원투수다. 하지만 제구력이 일정하지 않았다. 승부처에서 기용할 수 없었다. 이 좋은 무기를 가지고 프로 9년 동안 0홀드.

그의 컨트롤이 잡히기 시작했다. 김태형 롯데 자이언츠 감독은 윤성빈(26)이 앞으로 보다 중요한 순간에 나갈 수 있다고 기대했다.

부산의 특급 유망주 윤성빈이 입단 9년차에 '필승조 승급'을 눈앞에 뒀다. 점수 차이가 적어도, 주자가 있어도, 연투를 해도 자기 공을 던지는 빈도가 늘어났다. 윤성빈이 롯데 불펜의 확실한 '상수'로 자리를 잡는다면 엄청난 전력 상승이 기대된다.

윤성빈은 경남중-부산고 출신 부산의 로컬보이다. 2017 신인드래프트 1차지명으로 뽑혔다. 훤칠한 외모에 1m97의 월등한 체격 조건까지 갖췄다. 160km에 달하는 강속구와 140km이 넘는 포크볼을 구사했다. 슈퍼스타의 요건을 다 가지고 있었다.

제구력이 약점이었다. 어느 순간 영점이 흐트러지면 와르르 무너졌다. 2017년에 입단한 그의 1군 통산 기록이 44경기 71⅓이닝 평균자책점 7.70이다. 당장 올해 첫 경기였던 5월 30일 부산 LG전에서 1이닝 6볼넷 9실점을 기록했다. 1회초에 박해민과 김현수를 삼구삼진으로 잡더니 볼넷, 몸에 맞는 공, 볼넷, 안타를 연이어 허용했다.


158km 던지는데 훤칠한 1m93 로컬보이 → 9년 멈춘 시계가 움직인…
26일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 9대4로 승리한 롯데 윤성빈이 동료들과 악수하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.26/

158km 던지는데 훤칠한 1m93 로컬보이 → 9년 멈춘 시계가 움직인…
6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 8회초 롯데 윤성빈이 삼자범퇴로 이닝을 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 윤성빈은 8회 김선빈 김도영 최형우를 모두 삼진 처리했다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/
하지만 이후 12경기 연속 무실점 행진. 8월 30일 부산 두산전에는 주자가 깔린 상황에 올라가 양의지와 박준순을 연속 삼구삼진 처리했다. 다음 이닝도 올라와 아웃카운트 2개를 삼진으로 잡았다. 31일에도 나왔다. 이번에는 양의지에게 볼넷을 줬지만 박준순을 땅볼 처리해 임무를 완수했다.

김태형 감독은 먼저 30일 멀티이닝 상황에 대해서 "사실 두 타자만 하고 끝내려고 했는데 잘 던졌다. 그렇게 계속 또 시도를 해봐서 능력이 어느 정도 올라왔는지 보고싶었다. 내가 봤을 때 지금 괜찮다. 그래서 (윤)성빈이가 더 중요할 때 들어갈 수 있다. 스트라이크존에 던진다고 하면 성빈이가 확률이 높다. 포크볼이 워낙 좋다"고 기대했다.

롯데는 필승조 정철원 최준용 김원중에 대한 의존도가 높다. 윤성빈은 올해 18⅓이닝을 던졌다. 윤성빈 활용폭이 넓어진다면 남은 시즌, 나아가 가을야구에서도 '마스터키'로 등극할 수 있다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

2.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

3.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

4.

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

5.

원더걸스 유빈, 큰언니 암투병 중 뇌 전이에 도움 요청 "제대로 된 치료 받기 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

고기 또 사준다고 했더니, 또 우승해버리네...이대호, 1달 만에 고깃값 2500만원 쓰나

5.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.