스포츠조선

기준가 200억, 벌써 ML 뺏길 걱정이라니…'KBO 역대급' 한화 언제 다시 이런 외국인 품을까

기사입력 2025-09-01 20:33


기준가 200억, 벌써 ML 뺏길 걱정이라니…'KBO 역대급' 한화 언제…
12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한화 선발 폰세가 7이닝 무실점 호투를 펼쳤다. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 김민경 기자] "이렇게 많은 스카우트가 몰린 적이 있나 싶다."

코디 폰세(한화 이글스)를 향한 미국 메이저리그 스카우트들의 관심을 지켜본 한 관계자의 말이다. 폰세가 다음 시즌 메이저리그로 금의환향하는 것은 기정사실처럼 되어버린 상황. 한국에서 한화와 어떤 역사를 만들고 떠날지가 이제는 관심사다.

폰세는 올 시즌 25경기에서 16승무패, 157⅔이닝, 220탈삼진, 평균자책점 1.66을 기록하고 있다. 올 시즌 단 1패도 기록하지 않으면서 KBO 최초로 개막 16연승 행진을 이어 가고 있고, 탈삼진과 평균자책점 부문도 1위를 달리고 있다.

KBO 역대 한 시즌 최다 탈삼진 역사를 쓸 기세다. 현재 기록 보유자는 2021년 두산 베어스 아리엘 미란다가 기록한 225개. 폰세가 남은 경기에서 삼진 6개만 더 잡으면 또 신기록이다. 폰세가 경기당 삼진 12.56개를 기록하고 있는 것을 고려하면 바로 다음 등판에 달성 가능한 상황이다.

한화가 품은 역대 최고 외국인 투수라 해도 과언이 아니다. 2023년 KBO리그를 장악했던 NC 다이노스 에이스 에릭 페디가 떠오르는 활약인데, 임팩트만 따지면 페디 이상이다. 페디는 그해 30경기, 20승6패, 180⅓이닝, 209탈삼진, 평균자책점 2.00을 기록했다. 외국인 투수 최초로 트리플크라운(다승, 삼진, 평균자책점)을 달성해 MVP를 차지했다.

문제는 메이저리그가 그런 투수가 KBO에 남도록 그냥 두지 않는다는 것. NC는 페디를 붙잡기 위해 다년 계약에 구단이 제시할 수 있는 최고액을 썼지만, 페디는 2024년 시카고 화이트삭스와 2년 1500만 달러(약 208억원)에 계약했다. 애초에 NC가 덤빌 수 없는 수준의 금액 차였다.


기준가 200억, 벌써 ML 뺏길 걱정이라니…'KBO 역대급' 한화 언제…
12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 프로통산 1000승을 달성한 김경문 감독이 폰세와 하이파이브를 나누고 있다. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

기준가 200억, 벌써 ML 뺏길 걱정이라니…'KBO 역대급' 한화 언제…
28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 한화가 9대3으로 승리하며 5연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 폰세와 수비진의 모습. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/
한화도 걱정이 앞서기는 마찬가지. 지금 폰세의 페이스면 페디에 전혀 밀리지 않는 퍼포먼스를 유지할 전망. 한화가 2위 이상의 성적으로 포스트시즌에 진출하면 한국시리즈까지 큰 몫을 해낼 전망이다. 그런 투수와 1년밖에 함께할 수 없는 게 서글플 수밖에 없다.

폰세가 메이저리그로 무대를 옮기면 4~5선발 수준이라고 해도 대우는 KBO에서 에이스로 뛰는 것보다 훨씬 좋다. 페디의 1500만 달러 계약이 폰세 계약의 기준점이 된다고 보면, 한화는 협상 테이블에서 무기력할 수밖에 없다.


폰세가 최근 등판한 지난달 28일 고척 키움 히어로즈전에는 메이저리그 11개 구단 스카우트가 찾아와 놀라움을 안겼다. 뉴욕 양키스, LA 다저스, 시카고 컵스, 디트로이트 타이거스, 샌디에이고 파드리스, 신시내티 레즈, 시애틀 매리너스, 휴스턴 애스트로스, 애리조나 다이아몬드백스, 뉴욕 메츠, 캔자스시티 로열스 등에서 스카우트 23명이 총출동했다.

폰세는 개인적으로 중요한 기로에 서 있으면서도 "메이저리그 스카우트들의 관심은 개인적으로 감사할 일이다. 하지만 나의 목표는 한국시리즈 진출에 일조하는 것뿐이다. 그래서 전혀 의식하지 않고 있고, 오로지 팀의 승리를 위해 집중하고 있다"고 힘줘 말했다.

한화는 시즌을 다 마치기도 전에 역대 최고의 외국인 에이스를 뺏길 위기지만, 일단 폰세가 있는 지금 어떻게든 우승 트로피를 들어올리기 위해 더 전력을 다할 것으로 보인다. 언제 다시 이런 외국인을 품을 수 있을지 모르기에.


기준가 200억, 벌써 ML 뺏길 걱정이라니…'KBO 역대급' 한화 언제…
30일 대전 한화생명볼파크. 폰세가 문동주에게 자신이 던지는 슬라이더에 대해 가르쳐주고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.30/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송가인, 키워준 친오빠에 금전적 통큰 보답 "전생에 나라를 구해"[종합]

2.

이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 너무 예뻐서" ('걍밍경')

3.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

4.

'이혼 후 임신' 이시영, 만삭인데 겨우 4kg만 찐 이유 "평소 다이어트식 선호" ('뿌시영')

5.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'HERE WE GO' 단독 보도! "강인아 GOODBYE" 얼굴 찢어지며 우승 이끈 유럽 1티어 GK, 과르디올라가 품는다..."오늘 메디컬 테스트 예정"

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

"골대 불운, 많이 미안했다" 홈 데뷔→첫 패, 아쉬움에 치를 떤 손흥민 '통렬한 반성'…애국심 가득→팬들 훌륭해 더 속상, '大반전' 다짐

5.

골절인데 2주 동안 뛰었다? 카디네스 미스터리, 선수의 투혼에 키움도 알 수가 없었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니가 우릴 도왔는데, 결과는 미쳤어" LA FC 감독 한탄...손흥민 골대 강타, 팀은 '서부 1위' 샌디에이고에 1-2 역전패

2.

'HERE WE GO' 단독 보도! "강인아 GOODBYE" 얼굴 찢어지며 우승 이끈 유럽 1티어 GK, 과르디올라가 품는다..."오늘 메디컬 테스트 예정"

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

"골대 불운, 많이 미안했다" 홈 데뷔→첫 패, 아쉬움에 치를 떤 손흥민 '통렬한 반성'…애국심 가득→팬들 훌륭해 더 속상, '大반전' 다짐

5.

골절인데 2주 동안 뛰었다? 카디네스 미스터리, 선수의 투혼에 키움도 알 수가 없었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.