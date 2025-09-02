"그렇게 성격 좋은 나였는데, 웃음을 잃고 날카로워졌다" 무엇이 초보 감…

|
[수원=스포츠조선 김용 기자] "웃음도 잃고, 날카로워진 것 같다. 그래서..."
이날부터 9월 잔여 일정에 들어간다. 8월 마지막날 경기를 잘 마치고 왔으면 좋았을텐데, 5강 경쟁팀 SSG 랜더스와의 경기에서 4회와 5회 8점을 내며 뒤집은 경기를 다시 역전당해 졌으니 너무 뼈아팠다. 이 감독은 "올시즌 두 번째로 아쉬웠던 경기 같다. 첫 번째는 LG전이다. 그날은 잠을 못 잤다"고 했다. 같은 연결선상이다. 이 감독이 말한 LG전은 지난달 28일 경기. 3-1로 이기던 경기를 후반 뒤집혔다. 선두 LG를 상대로 위닝시리즈를 거뒀다면 상승세를 타 SSG를 만날 수 있었는데, 그 여파 때문이었는지 SSG 3연전도 루징시리즈였다.
이 감독은 "보통 시즌을 치르면 확률적으로 계산이 돼야 하는데, 앞으로 일정은 그런 게 없다. 험난하겠다는 생각만 든다. 당장 내일은 폰세고, 그 다음은 이틀 쉰 두산이다. 보통 게임이 많이 남은 팀이 유리하다고도 하지만, 지금 우리에게 게임이 많이 남은 게 유리한지 불리한지 감을 못 잡겠다"고 설명했다.
이 감독은 "지금 모든 팀 감독, 코칭스태프가 매우 날카롭고 민감한 시기일 것이다. 나도 마찬가지다. 웃음을 잃었다. 날카로워졌다. 쉴 때는 쉬어야 하는데 온통 머릿 속에 시즌 생각 뿐이다. 성격 좋은 내가 이 정도면 다른 스태프와 선수들은 어떨까 생각해봤다. 그래서 오늘 경기를 앞두고 코칭스태프와 식사를 하며 얘기했다. 지금부터 우리가 선수들을 더 안아주고, 더 파이팅 많이 내주자고 말이다. 기술적인 부분은 이제 필요 없는 시기"라고 강조했다.
