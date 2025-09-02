"멋이 많이 들었다. 자기가 홈런 타자인줄 알고" 이호준 감독은 왜, 홍…

|
[수원=스포츠조선 김용 기자] "멋이 조금 많이 들었다고 해야 하나."
홍종표가 처음 왔을 때 이 감독은 기대가 컸다. 공교롭게도 야구를 했던 큰 아들과 1년 선후배 사이. 어릴 때부터 홍종표가 야구하는 모습을 봐왔다고. 이 감독은 "주전으로 쓰려고 데려온 선수다. 가진 게 많다"며 엄청난 기대감을 드러냈었다.
하지만 이날은 홍종표 얘기가 나오자 표정이 그리 밝지 않았다. 최근 이어지는 죽음의 순위 싸움에 신경이 날카롭고 지친 이유도 있었지만, 홍종표의 타격 자체에 만족도가 떨어졌기 때문.
냉정한 지적은 이어졌다. 이 감독은 "올해 남은 시즌은 대주자, 대수비 쪽으로만 활용할 거다. 방망이쪽은 투입할 일이 거의 없을 거다. 그리고 지금 방망이 교정을 하고, 서호철이 열흘 채우고 올라오면 그 때 2군으로 보낼 예정이다. 내려가서 수정한 타격을 더 다듬어야 한다. 지금은 많이 망가져 있다. 본인이 홈런 타자인줄 알고 스윙을 한다. 상대는 150km를 던지는데 스윙이 너무 크다. 스윙을 줄여 쳐야 한다"고 설명했다.
그러면서 마지막 한 마디가 걸작. "그런데 우리가 지금 홍종표 타격 얘기할 때가 아닌데. 수비나 주루를 잘 해야지."
수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com