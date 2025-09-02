스포츠조선

"멋이 많이 들었다. 자기가 홈런 타자인줄 알고" 이호준 감독은 왜, 홍종표에게 독설을 날렸나 [수원 현장]

기사입력 2025-09-03 00:07


"멋이 많이 들었다. 자기가 홈런 타자인줄 알고" 이호준 감독은 왜, 홍…
사진제공=NC 다이노스

[수원=스포츠조선 김용 기자] "멋이 조금 많이 들었다고 해야 하나."

NC 다이노스와 KT 위즈의 경기가 열린 2일 수원케이티위즈파크. 경기 전 NC 선수단이 훈련하는데, 더그아웃에서 선수들을 지켜보던 이호준 감독이 갑자기 자리를 박차고 그라운드쪽으로 나갔다. 한 선수의 타격 훈련을 보다, 직접 지도를 하러 간 것이다.

이 감독의 간택(?)을 받은 주인공은 홍종표. NC와 KIA 타이거즈의 3대3 트레이드 때 합류한 선수. 이 감독은 홍종표의 타격 자세와 방망이 나가는 궤적 등을 일일이 손봐주며 정성껏 지도를 했다.

홍종표가 처음 왔을 때 이 감독은 기대가 컸다. 공교롭게도 야구를 했던 큰 아들과 1년 선후배 사이. 어릴 때부터 홍종표가 야구하는 모습을 봐왔다고. 이 감독은 "주전으로 쓰려고 데려온 선수다. 가진 게 많다"며 엄청난 기대감을 드러냈었다.

하지만 이날은 홍종표 얘기가 나오자 표정이 그리 밝지 않았다. 최근 이어지는 죽음의 순위 싸움에 신경이 날카롭고 지친 이유도 있었지만, 홍종표의 타격 자체에 만족도가 떨어졌기 때문.


"멋이 많이 들었다. 자기가 홈런 타자인줄 알고" 이호준 감독은 왜, 홍…
2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. NC가 2대0으로 승리했다. 이호준 감독이 선수들에게 박수를 보내고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.2/
이 감독은 "기본, 기본, 기본기다. 뭔가 많이 벗어났다"고 홍종표의 타격을 총평했다. 이어 "표현을 하자면 멋이 조금 많이 들었다고 해야 할까. 그걸 다 빼고, 기본기 위주로 타격을 잡고 가자는 마음으로 일찍 시작했다. 올해가 아니라 내년을 위해서"라고 말했다.

냉정한 지적은 이어졌다. 이 감독은 "올해 남은 시즌은 대주자, 대수비 쪽으로만 활용할 거다. 방망이쪽은 투입할 일이 거의 없을 거다. 그리고 지금 방망이 교정을 하고, 서호철이 열흘 채우고 올라오면 그 때 2군으로 보낼 예정이다. 내려가서 수정한 타격을 더 다듬어야 한다. 지금은 많이 망가져 있다. 본인이 홈런 타자인줄 알고 스윙을 한다. 상대는 150km를 던지는데 스윙이 너무 크다. 스윙을 줄여 쳐야 한다"고 설명했다.


"멋이 많이 들었다. 자기가 홈런 타자인줄 알고" 이호준 감독은 왜, 홍…
사진제공=NC 다이노스
그러면서 지난해까지 타격코치, QC코치로 지도한 LG 트윈스 선수들을 예로 들었다. 신민재와 문성주가 대표적. 이 감독은 "신민재가 정말 좋아졌다. 너무 궁금해서 알아보니 타격 자세에서 방망이를 잡은 톱 위치를 귀에 딱 붙였다고 하더라. 큰 움직임 없이 몸통 스윙으로만 해서 컨택트에만 집중하는 것이다. 문성주도 방망이를 얼굴쪽에 딱 붙여 치지 않나. 상대가 보면 뭘 노리는지 알 수가 없다. 제 자리에서 오는 공에 맞춰 간결하게 턴을 한다. 거기서 힌트를 얻어 홍종표에게도 얘기해줬다"고 말했다.


그러면서 마지막 한 마디가 걸작. "그런데 우리가 지금 홍종표 타격 얘기할 때가 아닌데. 수비나 주루를 잘 해야지."


수원=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안정환, ‘여자 둘·남자 하나’ 세 명 동시 연애에 “나 따귀 때려줘” 폭발

2.

'88세' 신구, 심부전증 투병 후 "의사 말 안 믿었다, 건강 자신했는데…"

3.

김종국, 9월 5일 결혼 앞두고 겹경사...'런닝맨' 멤버들 총출동 '축하'

4.

옥주현, 3년전 캐스팅 '갑질 의혹' 털어놓나…"그 사건 말씀하시는 거죠?"(4인용식탁)

5.

정형돈, ♥한유라 임신 고백에 '상상임신' 역대급 말실수…"아직도 담아두고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민처럼 떠날 걸 그랬나..."리그에서 최악의 모습" 'SON 동갑내기' EPL 에이스의 굴욕 "모든 시도 실패로 끝"

2.

'와' 대체 외인이 한달만에 MVP 후보라니, LG 대체 어떻게 기적을 만들었나

3.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

4.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

5.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 평점' 손흥민처럼 떠날 걸 그랬나..."리그에서 최악의 모습" 'SON 동갑내기' EPL 에이스의 굴욕 "모든 시도 실패로 끝"

2.

'와' 대체 외인이 한달만에 MVP 후보라니, LG 대체 어떻게 기적을 만들었나

3.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

4.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

5.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.