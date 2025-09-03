스포츠조선

후반기 승률 0.784 LG, 구단 최다승 넘어 꿈의 90승까지? 한화에 달렸다[잠실 포커스]

기사입력 2025-09-03 13:40


2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 8회말 1사 2,3루 LG 최승민이 태그업 후 홈을 쇄도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 9월 잔여경기의 출발도 승리로 시작했다.

아직은 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. LG는 2일 잠실에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기서 9회초 2점을 내줬지만 끝내 동점을 허용하지 않고 3대2, 1점차 승리를 지켰다. 1위 한화 이글스가 KIA 타이거즈를 21대3의 대승을 거뒀지만 LG도 승리해 둘의 격차는 5.5게임이 유지됐다.

남은 경기가 줄어들수록 LG가 유리해지고있는 상황. LG가 남은 18경기서 9승9패의 5할 승률만 해도 우승 확률은 높다. 9승9패를 해 LG가 86승3무55패, 승률 6할1푼을 기록할 경우, 한화가 LG를 뛰어넘어 정규리그 우승을 하기 위해선 남은 19경기서 16승3패를 기록해야 한다. 8할4푼2리의 엄청난 승률을 기록해야 가능한 일.

후반기 LG의 성적을 보면 LG가 9승9패를 하기도 쉽지 않아 보인다. LG는 후반기에 29승1무8패로 승률이 무려 7할8푼4리나 되기 때문. 만약 이 정도 승률을 시즌 끝까지 유지한다면 남은 18경기서 14승4패가 가능하다. 14승을 더하면 91승을 할 수 있다.

역대 한시즌 최다승은 두산 베어스가 두번 기록한 93승이다. 2016년에 93승1무50패를 기록했고, 2018년에도 93승51패를 기록했다. 두번 다 정규리그 우승을 차지했다.

LG가 최다승인 93승을 하려면 남은 18경기서 무려 16승을 해야한다. 불가능하다고 말하긴 힘들지만 달성하기 쉽지 않은 승수임은 분명하다.

LG는 우승이 확정된 뒤엔 주전 선수들에게 자율적으로 뛰게하면서 젊은 선수들에게 기회를 줄 가능성이 높다. 부상을 안고 뛴 선수들안 바로 치료에 돌입해서 뛰지 않는다. 당연히 승리보다는 패배의 가능성이 높아진다.

LG는 지난 2023년 정규리그에서 9경기를 남겨두고 우승을 확정했었다. 우승 확정때까지 82승2무51패를 기록했던 LG는 우승 확정 이후 9경기서 4승5패를 기록해 최종 86승2무56패로 시즌을 마쳤다.


2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 1회초 2사 2루 롯데 레이예스가 LG 유격수 오지환 호수비에 아웃되고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 천성호가 득점을 올리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

우승을 일찍 확정짓는 바람에 1년전인 2022년에 기록했던 구단 한시즌 최다승인 87승(2무55패)에 1승이 모자란 기록으로 끝낸 것.

올시즌 역시 2위 한화가 얼마나 쫓아 오느냐에 따라 LG의 최종 성적이 달라질 수 있다.

계속 적은 게임차로 쫓아온다면 LG 역시 전력을 다해하기 때문에 승수가 더 많아질 수 있다. 역대 최다승인 93승은 힘들더라도 두산 외에 다른 구단은 밟아보지 않은 90승엔 도전해볼 수도 있을 듯. 93승 바로 아래가 88승이다. 2015년 삼성과 2019년 두산, SK, 2022년 SSG가 기록했었다. 87승은 2017년 KIA와 2022년 LG, 2024년 KIA가 기록. 2022년 LG는 87승을 하고도 88승의 SSG에 밀려 2위로 마쳤다.

LG는 남은 18경기서 9승을 더하면 우승했던 2023년의 86승과 같아지고 10승을 하면 구단 최다승인 87승과 타이를 이룬다. 11승이면 구단 역대 최다승인 88승 신기록을 쓴다. 13승이면 90승 고지를 밟게 된다.

그러나 이 역시 한화의 추격이 언제까지 이어지냐가 중요하다. 물론 순위가 확정된 뒤라도 다른 팀들의 순위 싸움이 있고 팬들도 많이 찾기 때문에 져도 되는 경기를 하긴 어려운 상황이다. 그래도 순위 싸움 할때처럼 총력전을 하지는 않기에 승률이 떨어질 가능성이 높은 게 사실.

한화가 쫓아올 수록 LG 역시 달아나기 위해 더 열심히 뛸 수밖에 없고 둘 다 승리가 쌓일 가능성이 높다.

LG가 우승을 2년만에 징검다리 우승을 확정짓고 팀 최다승에도 오르는 겹경사를 누릴 수 있을까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

◇역대 최다승

2016년=두산=93승1무50패=1위

2018년=두산=93승51패=1위

2015년=삼성=88승56패=1위

2019년=두산=88승1무55패=1위

2019년=SK=88승1무55패=2위

2022년=SSG=88승4무52패=1위

2017년=KIA=87승1무56패=1위

2022년=LG=87승2무55패=2위

2024년=KIA=87승2무56패=1위

2019년=키움=86승1무57패=2위

2023년=LG=86승2무56패=1위



LG

90년 1위 120경기 71승49패 승률 0.592

94년 1위 126경기 81승45패 승률 0.643

95년 2위 126경기 74승4무48패 승률0.603

22년 2위 144경기 87승2무55패 승률 0.613

23년 1위 144경기 86승2무56패 승률 0.606

29경기 남았는데 70승2무43패

90승하려면 20승9패

최다승 94승하려면 24승5패 우와

1982~1988년 전후기 리그, 1999~2000년 양대리그 제외

2 89~ 90

8 91~98

10 2001-2010

10 2011-2020

4 2021-2024

34년

역대 최다승

두산 베어스 93승

2016년 93승1무50패

2018년 93승51패

10구단 체제 1위팀

2015년 삼성 88승56패 0.611

2016년 두산 93승1무50패 0.650

2017년 KIA 87승1무56패 0.608

2018년 두산 93승51패 0.646

2019년 두산,SK 88승1무55패 0.615

2020년 NC 83승6무55패 0.601

2021년 KT 삼성 76승9무59패 0.563

2022년 SSG 88승4무52패 0.629

2023년 LG 86승2무56패 0.606

2024년 KIA 87승2무55패 0.613



