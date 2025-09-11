스포츠조선

홈런 칠 때마다 ML 몸값 올라간다, 안타 2개 중 1개-2경기 1개꼴로 대포 가동, '38경기-19홈런' 무라카미의 시간이 다가온다[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-09-11 08:25


홈런 칠 때마다 ML 몸값 올라간다, 안타 2개 중 1개-2경기 1개꼴로…
10일 주니치전에서 시즌 19호 홈런을 터트린 무라카미.
7월 29일 부상에서 복귀해 38경기에서 홈런을 쏟아내고 있다. 사진캡처=야쿠르트 스왈로즈 SNS

홈런 칠 때마다 ML 몸값 올라간다, 안타 2개 중 1개-2경기 1개꼴로…
무라카미가 현재 페이스로 143경기에서 전 경기에 출전했다면 70홈런까지 가능했다. 사진캡처=야쿠르트 스왈로즈 SNS

뜨거워진 불방망이가 식을 줄 모른다.

야쿠르트 스왈로즈의 '괴물타자' 무라카미 무네타카(25)가 4경기 만에 대포를 가동했다. 10일 도쿄 메이지진구구장에서 열린 주니치 드래곤즈전에서 시즌 19호 홈런을 터트렸다. 4회말 무사 1루에서 괴력을 자랑했다. 주니치 좌완 선발 가네마루 유메토(22)가 볼카운트 1B2S에서 던진 시속 150km 패스트볼을 공략했다. 스트라이크존 바깥쪽 낮은 코스 직구를 밀어쳐 도쿄 메이지진구구장 좌측 스탠드 너머로 날렸다.

앞선 2회 첫 타석에선 헛스윙 삼진을 당랬다. 아웃코스를 찌른 시속 152km 패스트볼에 당했다. 바로 다음 타석에서 홈런으로 갚아줬다. 간사이대학 시절 일본대표로 발탁됐던 가네마루는 신인 드래프트 1지명으로 입단한 특급 루키다. 이날 6이닝 2실점하고 승리 투수가 됐다. 무라카미에게 내준 2점 홈런이 유일한 실점이었다.

최근 11경기에서 9홈런을 쳤다. 지난 8월 30일 히로시마 카프전에서 3홈런을 몰아쳤다. 세 차례 야쿠르트의 홈구장 메이지진구구장 백스린을 때렸다. 지난 4일 요미우리 자이언츠와 원정경기에선 만루 홈런과 2점 홈런을 쏘아 올렸다.

'56홈런'을 때려 단일 시즌 일본인 최다 신기록을 수립한 2022년 '괴물타자' 무라카미를 보는 것 같다. 무라카미는 3년 전 전설의 홈런왕 오 사다하루(왕정치·소프트뱅크 호크스 회장)를 넘어 일본야구사를 다시 썼다.


홈런 칠 때마다 ML 몸값 올라간다, 안타 2개 중 1개-2경기 1개꼴로…
무라카미는 이번겨울 포스팅시스템을 통해 메이저리그 도전에 나선다. 올시즌 야쿠르트 경기에는 메이저리그 스카우트가 몰린다. 사진캡처=야쿠르트 스왈로즈 SNS
7월 29일 부상에서 복귀해 38경기에서 '19홈런'을 기록했다. 사실상 7월 말 시즌을 시작한 타자가 '20홈런'을 홈런을 바라본다. 센트럴리그 홈런 3위까지 치고 올라갔다. 이 부문 2위인 모리시타 쇼타(한신 타이거즈)에 1개차로 따라붙었다. 1홈런을 추가하면 7년 연속 20홈런이다. 경이적인 홈런 생산 능력이다.

메이저리그 진출을 앞둔 올시즌, 부상과 재활로 출발이 늦었다. 지난 4월 17일 첫 출전했는데, 첫 경기에서 부상했다. 3개월 넘게 지난한 재활을 거쳐 돌아왔다. 무라카미는 2022년 시즌이 끝나고 3년-18억엔에 재계약했다. 야쿠르트 구단과 3년 뒤 메이저리그 진출에 합의했다. 올해가 3년 계약의 마지막 해다.

39경기에서 타율 0.292(144타수 42안타)-19홈런-37타점. 안타 2개 중 1개가 홈런이다. 2경기에 1개꼴로 때렸다. 무라카미가 현재 페이스로 143경기, 전 게임에 출전한다면, 69.7홈런이 가능하다. 어디까지나 단순 계산이지만, 무라카미의 무시무시한 홈런 페이스를 보여주는 기록이다.


홈런 칠 때마다 ML 몸값 올라간다, 안타 2개 중 1개-2경기 1개꼴로…
무라카미는 지난 4월 시즌 첫 경기에서 안타를 신고했다. 하지만 첫 경기에서 다쳐 3개월 넘게 재활에 매달려야 했다. 사진캡처=야쿠르트 스왈로즈 SNS

요즘 야쿠르트 경기에 메이저리그 스카우트들이 몰린다. 무라키미의 몸값이 최대 2억달러까지 갈 수 있다는 전망이 나온다.

무라카미의 시간이 다가온다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

5.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

스포츠 많이본뉴스
1.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

2.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

3.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

4.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

5.

"인생 몰라요" 케인을 울컥하게 한 이 남자, 손흥민을 최고로 꼽은 이 남자…'축구종가' 잉글랜드 '모자' 받고 폭풍 감격

스포츠 많이본뉴스
1.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

2.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

3.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

4.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

5.

"인생 몰라요" 케인을 울컥하게 한 이 남자, 손흥민을 최고로 꼽은 이 남자…'축구종가' 잉글랜드 '모자' 받고 폭풍 감격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.