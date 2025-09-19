스포츠조선

531일 만의 외국인 타자 홈런이라고? 유일한 1군 출전 외국인 타자가 총 19안타, 그래도 최단 시간 우승 신기록 한신[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-09-19 08:15


한신 외국인 타자 에르난데스가 18일 히로시마 원정경기에서 시즌 첫 홈런을 터트렸다. 올시즌 한신 외국인 타자 첫 홈런이다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

일찌감치 리그 우승을 확정한 한신은 국내 선수로 강력한 타선을 구성했다. 외국인 타자로는 유일하게 에르난데스가 1군 경기에 출전해 19안타를 쳤다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

에르난데스는 지난겨울 한신과 30만달러에 계약했다. 일본프로야구 첫해 주로 2군에 머물렀다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

삼성 라이온즈 내야수 르윈 디아즈(29)는 요즘 홈런을 안타처럼 쏟아낸다. 시즌 막판에 홈런 페이스를 다시 바짝 끌어올려 '50홈런'을 바라본다. 디아즈는 18일 NC 다이노스와 창원 원정경기에서 시즌 48호 3점 홈런을 터트렸다. 2015년 삼성 소속으로 48개를 넘긴 야마이코 나바로와 어깨를 나란히 했다. 이제 1개를 추가하면 KBO리그 외국인 타자 단일 시즌 최다 홈런 기록이 바뀐다.

잠깐 주춤하다가 최근 홈런 생산에 가속도가 붙었다. 지난 14일 KT 위즈전부터 3경기 연속 홈런포를 가동했다. 5경기에서 4개를 터트렸다. 2개를 더 치면 2015년 박병호 이후 10년 만에 KBO리그에 50홈런 타자가 탄생한다. 지난 시즌엔 NC 맷 데이비슨이 46홈런을 때려 타이틀을 가져갔다.

올해도 외국인 타자가 홈런 레이스를 주도한다. 상위 5명 중 국내 선수가 한 명뿐이다. 한화 이글스 4번 타자 노시환이 32개를 쳐 공동 2위다. KIA 타이거즈 패트릭 위즈덤, NC 데이비슨과 디아즈와 동률이다. LG 트윈스 오스틴 딘이 28개를 기록해 5위에 자리하고 있다. 비중 차이는 있지만 외국인 타자는 소속팀의 주포 역할을 한다. 외국인 타자가 존재감을 보여줘야 팀 성적이 난다.

18일 히로시마 마쓰다스타디움. 한신 타이거즈 외국인 타자 라몬 에르난데스(29)가 오랜만에 모습을 드러냈다. 히로시마 카프와 원정경기에 5번-3루수로 오랜만에 선발출전했다. 8월 9일 야쿠르트 스왈로즈전 이후 40일 만에 1군 경기에 나섰다. 후지카와 규지 감독은 에르난데스를
후지카와 감독 등 한신 코칭스태프와 선수들이 18일 원정 히로시마전을 마치고 인사를 하고 있다. 사진출처=한신 타이거즈 SNS

2023년 재팬시리즈에서 맹활약을 한 노이지. 사진출처=한신 타이거즈 SNS
2군에서 올려 피로 누적으로 빠진 주포 사토 데루아키 빈자리를 채웠다.

에르난데스는 삼성 디아즈와 같은 도미니카공화국 출신이다. 메이저리그에 오르지 못하고 마이너리그 더블A에서 뛰었다. 미국 독립리그와 멕시코리그를 거쳐 일본으로 건너왔다. 2024년 멕시코리그에서 103경기에 나가 타율 0.313-22홈런-71타점을 올렸다. 지난겨울 한신과 연봉 30만달러에 계약했다. 외국인 선수로서 최저 수준의 연봉이다.

일본리그가 쉽지 않다. 더구나 올해도 강력한 '투고타저'가 몰아쳐 타자들이 고전한다. 에르난데스는 그동안 존재감이 미미했다. 18일 경기 전까지 39경기에 출전했다. 85타수 17안타, 타율 0.200, 5타점을 기록했다. 외국인 선수 보유 제한이 있는 KBO리그였다면 오래전에 교체됐을 것이다.

기분 좋게 출발했다. 2회초 첫 타석에서 좌전안타를 때렸다. 3회초 두 번째 타석에선 병살타를 치고 물러났다.

3-2로 쫓기던 6회초 세 번째 타석. 순식간에 승부가 끝났다. 선두타자로 나가 히로시마 우완 나카자키 쇼타가 던진 초구를 받아쳤다. 바뀐 투수의 시속 144km 한가운데 직구를 통타해 마쓰다스타디움 외야 왼쪽 관중석으로 보냈다.


에르난데스의 1군 첫 홈런이자, 올해 한신 외국인 타자 첫 홈런이다. 에르난데스는 "좋은 하루였다. 감독님이 믿고 기회를 주셨는데 홈런을
18일 창원NC파크에서 열린 삼성과 NC전. 4회초 무사 1,2루에서 삼성 디아즈가 3점 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다. 아즈는 48호 홈런을 기록해 외국인 타자 한시즌 최다홈런 타이 기록을 달성했다. 창원=허상욱 기자

KIA 위즈덤. 송정헌 기자
칠 수 있어 기뻤다"고 했다. 히로시마가 5회말 2점을 낸 직후 홈런이 나왔다. 이 홈런으로 흐름을 끌어온 한신은 히로시마와 올시즌 마지막 경기를 7대2로 이겼다.

우승팀 한신의 외국인 타자 시즌 첫 홈런이라는 게 놀랍다. 더 놀라운 건 지난해 4월 5일 쉘던 노이지가 홈런을 친 후 첫 외국인 타자 홈런이라는 사실이다. 무려 531일 만에 외국인 타자가 홈런이 터트렸다.

1952년 외국인 선수가 뛰기 시작한 후 지난해까지 외국인 타자 홈런 없이 끝난 시즌은 없었다. 올해는 시즌 134번째 경기에서 나왔다.

한신은 올해 센트럴리그 최강팀이다. 압도적인 성적으로 지난 7일 우승을 확정했다. 2위 요미우리 자이언츠와 무려 17경기차가 났다. 일본프로야구 역사에서 가장 빠른 날짜에 리그 우승컵을 들어 올렸다.

그런데 투타의 핵심전력이 일본 국내 선수다. 특히 야수는 더 그렇다. 센트럴리그 최다 안타 10위 안에 한신 선수 5명, 타율 10위 안에 4명이 들어가 있다. 4번 타자 사토가 홈런(38개)-타점(96개) 1위고, 3번 모리사타 쇼타가 홈런(22개)-타점(87개) 2위다.


NC 데이비슨. 송정헌 기자
에르난데스가 외국인 타자로는 유일하게 1군 경기에 출전했다. 외국인 투수까지 포함하면 외국인 선수가 총 21안타를 쳤다. KBO리그와 참 많이 다르다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

