물음표 걷어내니 배려와 예우가 보였다, '괴물타자' 무라카미 프로 첫 1…

물음표 걷어내니 배려와 예우가 보였다, '괴물타자' 무라카미 프로 첫 1번 출전 첫 타석 루킹 삼진 후 교체, 은퇴경기 선발 오카다는 최고 타자 마지막 상대하고 강판[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-09-21 05:25


주니치 좌완 오카다는 20일 야쿠르트전에 선발등판해 한 타자를 상대하고 교체됐다. 일본야구를 대표하는 강타자 무라카미를 삼진으로 처리하고 프로 마지막 경기를 마쳤다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

야쿠르트 무라카미는 20일 주니치전에 프로 첫 1번으로 나가 삼진으로 물러났다. 그는 스윙없이 루킹삼진을 당한 뒤 1회말 수비 때 교체됐다. 사진캡처=야쿠르트 스왈로즈 SNS

야쿠르트 스왈로즈의 '괴물타자' 무라카미 무네타카(25)는 지난 7월 말 1군에 합류해 미친 듯이 홈런을 쏟아냈다. 7~8월 30경기에 출전해 '14홈런'을 쏘아 올렸다. 그는 지난 10일 도쿄 메이지진구구장에서 열린 주니치 드래곤즈전에서 시즌 19호 홈런을 터트렸다. 7월 29일 부상에서 복귀해 38경기에서 무려 19홈런을 기록했다. 3개월 넘게 부상으로 흘려보낸 시간을 만회하겠다는 듯 2경기에 1개꼴로 대포를 가동했다.

사실상 7월 말 시즌을 시작해 센트럴리그 홈런 3위까지 뛰어올랐다. 시즌 전체로 대입하면 70홈런 페이스로 달려갔다. '괴물타자'라는 별명에 걸맞은 경이적이 파워를 보여줬다.

그러나 아무리 최고 타자라고 해도, 매 경기 최상의 타격감을 유지한다는 건 불가능하다. 불꽃처럼 타올랐던 타격감이 차갑게 식었다. 지난 10일 19호를 치고 침묵했다. 지난 14일 히로시마 카프전부터 20타석 연속 무안타. 무라카미는 19일 주니치전에 4번-3루수로 나서 5회까지 3타석을 소화하고 교체됐다. 몸 상태가 안 좋다고 했다. 센트럴리그 최하위 야쿠르트는 꼴찌가 확정적이다.

20일 나고야 반테린돔. 무라카미가 원정 주니치전에 4번이 아닌 1번-3루수로 스타팅 라인업에 올랐다. 2018년 프로선수가 된 후 첫 1번 출전이었다. 무라카미는 1회초 루킹 삼진으로 물러났다. 물끄러미 '5구'를 바라보고 돌아섰다. 그는 1회말 수비 때 빠졌다.

일본프로야구를 대표하는 4번 타자가 몸 상태가 안 좋은데 왜 1번으로 출전했을까. 더구나 스윙 한 번 안 하고 물러나 교체됐다. 궁금증을 자아내는 매우 이례적인 장면이다.


주니치 좌완 오카다는 20일 야쿠르트전을 마지막으로 선수 생활을 마감한다. 팀 동료들이 그를 헹가래치고 있다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS
이유가 있었다. 이날 주니치 선발투수는 좌완 오카다 도시야(34)였다. 2010년 신인 드래프트 1지명으로 입단한 프로 16년차 베테랑이다. 이날 야쿠르트전이 그의 프로 마지막 경기, 은퇴 경기였다. 올해 4번째 등판한 오카다는 무라카미를 상대로 '5구'를 던지고 통산 354번째 경기를 마감했다. 주니치 홈팬들은 떠나는 오카다의 이름을 연호하며 박수를 보냈다.

오카다는 크게 주목받는 선수도, 핵심전력도 아니다. 그는 오랫동안 구원투수로 던졌다. 한때 마무리를 맡기도 했지만, 최근 몇 년간 존재감이 미미했다. 부상과 부진이 겹쳐 2023~2024년, 2년간 1군 경기에 출전하지 못했다.

올시즌 연봉 1000만엔(약 9500만원). 최근 계속해서 연봉이 삭감됐다. 그는 2년 연속 육성선수로 재계약해 재기를 노렸다. 정식선수로 전환해 5월 4일 히로시마전에 시즌 첫 등판했다. 선발로 나가 3⅓이닝 4실점하고 패전투수가 됐다. 이후 2경기는 구원 등판했다. 16시즌 동안 통산 19승24패62홀드19세이브-평균자책점 3.60을 기록했다.


이노우에 가즈키 주니치 감독과 다카쓰 신고 야쿠르트 감독이 떠나는 베테랑 투수를 배려했다. 이날 경기는 올시즌 야쿠르트의 마지막 나고야 원정 경기였다. 시즌이 끝나면 메이저리그로 떠나는 무라카미가 주니치 홈팬들에게 마지막 인사를 한 셈이다. 선수 유니폼을 벗는 선배에
주치는 19일 야쿠르트저에서 나카타의 은퇴 세리머니를 진행했다. 니혼햄에서 프로 생활을 시작한 나카타는 요미우리를 거쳐 주니치에서 선수생활을 마감한다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS
게 좋은 기억을 선물하고서.

무라카미는 47경기에서 타율 0.259-19홈런-40타점을 기록했다. 1홈런을 추가하면, 7년 연속 20홈런을 달성한다.

아웃카운트 1개를 내주고 시작한 야쿠르트는 0대3 영봉패를 당했다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

