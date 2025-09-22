1승이 급한 요미우리는 3위로 밀려났는데…3전패 다나카 일주일 뒤 또 선…

스포츠조선

1승이 급한 요미우리는 3위로 밀려났는데…3전패 다나카 일주일 뒤 또 선발 기회, 숙제가 되버린 미일 통산 200승[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-09-22 09:13


요미우리 아베 감독이 21일 주니치전 6회 1사후 다나카에게 교체를 통보했다. 다나카는 8월 21일 야쿠르트를 상대로 미일 통산 199승을 올린 후 3전패를 기록했다. 사진출처=스포츠닛폰 홈페이지

미일 통산 200승까지 1승. 다나카는 21일 주니치전에서 6.1이닝 5실점하고 또 패전투수가 됐다. 사진출처=요미우리 자이언츠 SNS

올 시즌 9경기에 등판해 평균자책점 '5.31'을 기록했다. 투수들이 춤을 추는 '투고타저' 리그에서 선발 투수로서 낙제점이다. 피 말리는 순위 경쟁이 이어진 최근 3경기에서 3전패를 기록했다. 1승이 급한 요미우리 자이언츠는 그때마다 주춤하고 뒷걸음질했다. 그런데도 아베 신노스케 감독은 다음 주 마지막 등판을 예고했다. 묵은 숙제를 올해 안에 해치우고 싶은 마음에서 내린 결정 같다.

미일 통산 '200승'을 바라보는 다나카 마사히로(37)가 또 '199승'에서 움직이지 못했다. 21일 주니치 드래곤즈와 나고야 원정경기에서 5⅓이닝 5실점했다. 6회 2사까지 81구를 던지고 교체됐다. 8월 21일 야쿠르트 스왈로즈를 상대로 시즌 2승(4패패), 미일 통산 199번째 승리를 올린 뒤 3연패다.

1,2회 피홈런 2개가 아쉬웠다. 1회말 주니치 3번 우에바야시 세이지에게 1점 홈런, 2-1로 앞선 2회말 8번 이토 유타에게 역전 2점 홈런을 맞았다. 타선이 1회 선제점을 뽑아줬지만 리드를 지키지 못했다.

안정을 찾은 다나카는 3~5회를 연속 삼자범퇴로 넘겼다. 그러나 6회 세 번째 만난 주니치 중심타선을 넘지 못했다. 1사후 2연타를 맞고 강판됐다. 피안타 5개 중 4개가 장타였다. 다나카는 "장타를 내준 게 아쉬웠다"고 고개를 떨궜다. 주니치가 1승이 급한 요미우리를 5대2로 눌렀다.

아베 감독은 다나카가 28일 야쿠르트전에 등판할 예정이라고 했다. 그런데 요미우리 상황이 좋지 않다. 21일 주니치에 막혀 67승3무67패, 승
지난겨울 요미우리는 지난해 5이닝 투구에 그친 다나카를 영입했다. 그러나 기대했던 다나카 효과를 보지 못했다. 아베 감독이 입단식에서 다나카에게 요미우리 모자를 건네는 모습. 사진출처=요미우리 자이언츠 SNS
률 5할로 후퇴했다. 2연승을 올린 2위 요코하마 베이스타즈와 승차가 2경기가 됐다. 최소 3위로 클라이맥스 시리즈 진출을 확정했지만 순위를 포기할 수 없다.

6경기를 치르면 가을야구 시작이다. 시즌 막판이라 일정에 여유가 있다. 23일 히로시마전, 26~27일 요코하마전을 거쳐 28일 야쿠르트전이 이어진다. 매 경기 총력을 쏟아야 하는데, 3연패 중인 다나카에게 선발 기회가 돌아간다. 미일 통산 '200승' 기록을 의식한 등판 일정이라고 볼 수밖에 없다.

아무리 의미 있는 '200승'이라고 팀 성적보다 우선이 될 수 없다. 냉정하게 봐야 하는데 지나치게 배려한다는 비판이 나온다. 한때 일본야구를 대표했던 다나카는 요미우리 레전드가 아니다. 지난겨울 불협화음 끝에 라쿠텐 이글스를 떠났다. 요미우리가 지난해 1경기, 5이닝 등판에 그친 그에게 손을 내밀었다. 전성기가 한참 지난 레전드 투수에게 기회를 줬다.

올 시즌 다나카는 요미우리에 별 도움이 안 됐다. 오히려 대기록으로 인해 팀에 큰 부담이 됐다. 최근 구위라면 내년 시즌 선발 로테이션에 들어가기도 어렵다. 어쩌면 28일 야쿠르트전이 그에게 마지막 기회가 될 수도 있다.


아나카는 올 시즌 9경기에 등판해 2승4패를 기록했다. 그의 통산 200승이 시즌 후반 구단에 짐이 됐다. 사진출처=요미우리 자이언츠 SNS

다나카는 라쿠텐과 요미우리에서 121승, 메이저리그 뉴욕 양키스 소속으로 78승을 올렸다. 1승이 참 어렵다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

