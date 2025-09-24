스포츠조선

야구 참 어렵죠? 우승 눈앞에 두고 4연속 1점차 패, '15승3패'로 압도했던 4위에 4연패 당할 줄이야[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-09-24 09:55


리그 2연패를 앞둔 소프트뱅크가 종착역을 앞에 두고 4연패에 빠졌다. 오릭스와 20~23일 4연전을 모두 1점차로 내줬다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

오릭스의 베테랑 스기모토는 22일 소프트뱅크전 8회 결승 홈런을 터트렸다. 사진캡처=오릭스 버팔로즈 SNS

야구 참 어렵다.

퍼시픽리그 최강자인 소프트뱅크 호크스. 2년 연속 리그 우승을 눈앞에 두고 있다. 곤도 겐스케, 야나기타 유키 등 주축 타자들이 다쳐 고전하다가 서서히 발동을 걸어 반등에 성공했다. 5월 말부터 6월 중순까지 벌어진 인터리그(교류전)에서 12승1무5패를 기록, 퍼시픽과 센트럴 양 리그 전체 1위를 했다. 니혼햄 파이터스와 선두 공방을 벌이다가, 무서운 기세로 치고 올라갔다. 1위 싸움이 싱겁게 끝나는 듯했다. 지난해에도 소프트뱅크와 니혼햄은 1~2위로 가을야구를 시작했다.

15승2무3패. 소프트뱅크가 지난 15일까지 오릭스 버팔로즈를 상대로 올린 성적이다. 15일까지 오릭스전에서 8연승을 달렸다. 오릭스를 쥐 잡듯이 잡았다. 오릭스가 소프트뱅크가 선두로 부상하고 고공비행을 하는 데 큰 도움을 준 셈이다.

20~23일 후쿠오카 페이페이돔. 소프트뱅크 홈에서 오릭스와 4연전이 열렸다. 당연히 5연승 중이던 소프트뱅크의 우세가 점쳐졌다. 사실상 우승 확정까지 바라봤다. 그러나 누구도 예상 못한 상황이 벌어졌다. 소프트뱅크가 무너졌다. 4경기를 모두 내줬다.

일방적으로 당해왔던 오릭스가 분풀이를 하듯 매섭게 연타를 날렸다. 20일 첫날 9회초 2점을 뽑아 5대4로 이겼다. 소프트뱅크 마무리 스기야마 가즈키를 쓰러트렸다.

오릭스는 21일 2대1로 이겼다. 3년 연속 두 자릿수 승을 기록한 소프트뱅크 에이스 아리하라 고헤이에게 8이닝 2실점 패전을 알렸다. 홈런 2
오릭스는 소프트뱅크에 3승2무15패로 밀리다가 4연승을 올렸다. 시즌 후반 카운터 펀치를 날렸다. 사진캡처=오릭스 버팔로즈 SNS
방으로 승리를 가져갔다. 22~23일 2경기 연속으로 1대0 승리를 거뒀다. 소프트뱅크를 '멘붕'에 빠트렸다.

4경기 연속 1점차 패. 굴욕적인 결과다. 강력한 타선이 득점 찬스에서 침묵했다. 4경기에서 5득점. 22~23일, 18이닝 연속 무득점을 기록했다. 4경기에서 잔루 40개를 기록했다. 23일 2위 니혼햄이 져 2.5경기차를 유지했지만, 도착점 앞에서 급브레이크가 걸렸다.

고쿠보 히로키 감독은 "내일 센다이로 이동하는데 분위기가 바뀔 것이다"라며 아쉬움을 달랬다. 24일부터 라쿠텐 이글스와 원정 3연전이 이어진다. 그런데 4위 라쿠텐이 만만치 않다. 올 시즌 소프트뱅크가 리그 상대팀 중 유일하게 우위를 점하지 못한 팀이다. 22경기에서 11승11패로 팽팽했다.


소프트뱅크는 23일 현재 8경기를 남겨놓고 있다. 23일 패했지만 우승 매직넘버가 '5'로 줄었다. 리그 2연패가 유력하지만 오릭스전 4연패가 부담이 될 수밖에 없다.

소프트뱅크는 지난해 요코하마 베이스타즈와 재팬시리즈에서 1~2차전을 잡고 4연패를 당했다. 거짓말 같은 하극상 시리즈의 희생양이 됐다.
소프트뱅크는 지난해 재팬시리즈에서 요코하마에 2연승 뒤 4연패를 당했다. 경기가 종료된 후 팬들에게 인사하는 소프트뱅크 선수들. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS
요코하마는 지난해 센트럴리그 3위팀이다. 방심이 부른 결과다.

야구 참 어렵다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

