"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 내 은퇴식' 실감한 이유 [인터뷰]

기사입력 2025-10-01 08:31


"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크. 은퇴 경기를 앞둔 오승환이 경기 전 기자회견을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크. 은퇴 경기를 앞둔 오승환이 경기 전 기자회견을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크. 은퇴 경기를 앞둔 오승환이 경기 전 기자회견을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

[대구=스포츠조선 김영록 기자] "아, 이제 나를 보내는구나 싶었다."

불멸의 마무리, 돌부처, 끝판대장. 올해를 끝으로 선수 생활을 마무리짓는 삼성 라이온즈 오승환(42)을 향한 찬사다.

마침내 그날이 왔다. 오승환도 사람이었다. 은퇴식날이 되니 남다른 감회를 숨기지 못했다.

30일 대구 삼성라이온즈파크. 한미일 549세이브에 빛나는 '레전드' 오승환의 은퇴식이 열리는 날이다. 프로 데뷔 21년차, 떠나는 선수 본인도, 보내는 팬들도 실감하지 못했던 은퇴가 현실이 됐다.

이날 경기는 당연히 매진됐다. 현장은 오승환의 등번호 21번, 혹은 오승환 은퇴 기념 유니폼 차림의 삼성팬들로 가득 찼다. 삼성 라이온즈의 올해 마지막 홈경기날이기도 했다.

오승환은 이날 은퇴식에 앞서 취재진과 만났다. 지난 8월 은퇴 기자회견을 시작으로 10개 구단 홈구장을 돌며 은퇴 투어를 진행한 그다.


"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 이날 열리는 오승환의 은퇴경기를 보기 위해 추신수 이승하(개명 전 이승화) 이대호 정근우 등이 경기장을 방문했다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/
경기전만 해도 오승환은 "은퇴 투어도 했고, 지금 기분이 특별히 다르진 않다. 혹시 마운드에 오르거나, 은퇴식을 할 때는 좀 울컥할 수도 있지 않을까"라는 속내를 전했다. 그래도 은퇴를 선언한 뒤로 부쩍 얼굴에 웃음이 많아진 그다.

경기전부터 정신없이 바빴다. 홈 사인회를 비롯해 팬과 구단의 행사도 많았고, 축복받는 은퇴식을 축하하러 온 추신수 이대호 정근우 이동현 채태인 등 82년생 동갑내기 친구들과도 만남을 가졌다.


"은퇴를 선언한 뒤로 마음이 편해졌다. 몸상태도 조금씩 좋아지는 것 같다. 후회는 없다. 후회없이 던졌으니까."

아직 삼성 라이온즈의 가을야구 도전은 현재진행형이고, 순위가 여전히 미정이기 때문. 최고 3위부터 최악의 경우 탈락까지도 가능하다. 때문에 오승환은 550세이브 도전에 대해 "개인 기록보단 팀이 우선이다. 처음 은퇴를 발표했을 때는 이렇게 막판까지 치열할지 몰다. 9회 등판이나 세이브 추가는 지금 중요한 게 아니다. 다만 언제든 등판할 수 있게 몸상태는 준비했다"라고 강조했다.


"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전을 앞두고 오승환이 아내 김지혜씨, 아들 서준 군과 시구를 하기 위해 등장하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전을 앞두고 오승환이 아내 김지혜씨, 아들 서준 군과 시구를 마친 후 웃고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/
경기전 시구-시타자로 아내 김지혜씨, 아들 서준이가 나섰다. 오승환은 환한 미소를 띄운 채 가족들을 맞이했다.

진갑용을 시작으로 야디어 몰리나(전 세인트루이스 카디널스), 강민호와 호흡을 맞췄던 그다. 오승환은 "포수 복은 참 좋았다. 아마 내가 던지는 구위보다 좋은 포수를 만난 덕을 더 많이 봤을 것"이라고 겸양도 표했다.

아침만 해도 실감나지 않던 은퇴, 오승환의 피부에 와닿은 순간이 있었다.

"오늘 우리 선수들이 나한테 사인을 받으러왔다. 그러면서 옆에 자기 이름을 좀 써달라고…이제 나를 보내는구나 싶다. 강민호랑 박병호가 '기분이 어떠냐' 묻길래, 너희들도 곧 느끼게 될 기분이라고 답해줬다."


"민호-병호야, 너희도 머지않았다" 돌부처 오승환도 사람이었다…'오늘이 …
30일 대구 라이온즈파크. 은퇴 경기를 앞둔 오승환이 경기 전 기자회견을 하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/
은퇴 후 계획은 뭘까. 2개가 된 야구 예능에서 뜨거운 러브콜을 보낸다는 소문이다. 삼성에 남든, 남지 않든 야구계에서 제2의 인생을 설계하는 것도 방법이다.

하지만 그는 "아직까진 정해진 게 전혀 없다"고 거듭 강조했다.

"아직 결정을 내리지 않았다. 은퇴식까진 스트레스를 받지 말자는 마음에 고민조차 해보지 않았다. 그래서 현재로선 드릴 말씀이 없다."

은퇴사는 미리 준비했다. 낭독하는 연습까지 했다. 오승환은 "그동안 은퇴식에서 너무 많이 우는 선수들을 보면서 '저렇게까지 우나?' 싶은 생각은 했다. 이대호는 나도 분명히 울거라고 하더라. 항상 내 마음을 잘 표현을 못해서. 이번만큼은 팬들께 속에 있는 얘기를 다 하고 싶었다. 그래도 오늘도 끝나면 후회할 것 같다"며 웃었다.


대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국 딸 재아, 골프 전향 1년 반만 대회 우승 '물 세례'...母 "눈물 핑"

2.

김수현 ‘故김새론 기자회견’ 6개월만 근황…"홀로 등산" (뒤통령)

3.

기안84, 박나래 돕다가 풀독 심각..등까지 번져 "벌레에 쏘인 듯"

4.

'38세' 김옥빈, 11월 16일 비공개 결혼..."♥예비신랑은 비연예인" [전문]

5.

이민정, 친언니 잃은 아픈 가족사 고백.."母 노이로제 생겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

최형우의 헌정 삼진, 은퇴식 끝까지 지킨 양현종...’끝판대장 참 잘 살았구나’ [대구 현장]

2.

"메시조차 손흥민처럼 압도적이지 않아" 亞 최강 일본은 한국이 부럽다..."전술-체격 다 비슷"→차이는 바로 SON

3.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

4.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

5.

"손흥민은 기력 부족, 수준 이하 경기력" 역대급 폭언 쏟아내더니...갑자기 태도 돌변 "쏘니 토트넘 잔류했으면 완벽한 9번 가능"

스포츠 많이본뉴스
1.

최형우의 헌정 삼진, 은퇴식 끝까지 지킨 양현종...’끝판대장 참 잘 살았구나’ [대구 현장]

2.

"메시조차 손흥민처럼 압도적이지 않아" 亞 최강 일본은 한국이 부럽다..."전술-체격 다 비슷"→차이는 바로 SON

3.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

4.

마지막까지 에이스답네! 오승환 떠나는 날, '가을야구 확정' 큰짐 덜어낸 삼성, 사령탑도 환한 미소 [대구승장]

5.

"손흥민은 기력 부족, 수준 이하 경기력" 역대급 폭언 쏟아내더니...갑자기 태도 돌변 "쏘니 토트넘 잔류했으면 완벽한 9번 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.