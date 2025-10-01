'감동에 울컥' 송성문 진짜 ML 가나 "미국 에이전트 핸드폰 잃어버리셨…

|
[고척=스포츠조선 나유리 기자]"아니 연락 두절인것 같은데요 지금. 핸드폰을 잃어버리셨나?" 마지막까지 농담으로 유쾌하게 웃었지만, 구단에서 준비한 깜짝 영상에 눈시울이 붉어진 송성문이다.
시즌 최종전을 앞두고 취재진과 만난 송성문은 미국 에이전트와 소통을 자주 하고 있냐는 질문에 "연락 두절이다. 핸드폰을 잃어버리신 것 같다"고 농담을 하면서 "제가 에이전트 선임은 했지만, 연락 자주 한다고 해서 미국 진출이 더 가까워지는 건 아니다. 지금은 제가 야구장에서 플레이로 보여주고, 올 시즌을 잘 마치는 게 더 중요하다고 생각해서 연락도 먼저 안하고 하루살이처럼 열심히 살고 있었다"고 이야기 했다.
이날 키움 구단은 홈 최종전을 마친 후, 선수단이 팬들에게 인사를 하기 위해 그라운드에 나와있는 상황에서 준비한 '깜짝 영상'을 전광판을 통해 송출했다. 송성문의 그동안의 활약상을 달에 비유해 영상을 제작하고, '그곳이 어디든 가슴 벅차게 떠오를 달을 응원해'라는 마지막 문구를 남겼다. 안우진 등 일부 선수들도 영상을 보며 눈물을 훔쳤고, 영상 이후 장내 마이크를 잡고 팬들에게 인사를 건넨 송성문 역시 눈시울이 붉어졌다.
