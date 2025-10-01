ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이…

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

[스포츠조선 이종서 기자] 메이저리그 역사상 이런 상황은 없었다. 뉴욕 양키스가 최고의 찬스를 날리며 결국 패배했다.

양키스는 1일(이하 한국시각) 미국 뉴욕주 브롱스 양키스타디움에서 열린 2025 메이저리그 보스턴 레드삭스와의 아메리칸리그 와일드카드 시리즈(3전 2선승제) 1차전에서 1대3으로 패배했다.

2회말 양키스가 선취점을 냈다. 2사 주자없는 상황에서 앤서니 볼피가 솔로 홈런을 날렸다. 1B2S에서 보스턴 선발투수 개럿 크로셰의 5구째 싱커(156km)를 받아쳐 우측 담장을 넘겨버렸다.

보스턴은 4회초 2사 후 무사 2,3루 찬스를 만들었지만, 후속 타자 삼진을 추격에 실패했다. 5회초에 2사 1,2루도 무득점.

보스턴의 침묵은 7회초에 끝났다. 1사에서 세단 라파엘라의 볼넷과 닉 소가드의 2,3루 찬스를 잡았다. 대타 요시다 마사타카의 2타점 적시타로 2-1로 경기를 뒤집었다.

분위기를 탄 보스턴은 9회초 추가점을 냈다. 2사 후 트레버 스토리가 안타를 친 뒤 2루를 훔쳤고, 알레스 브레그먼의 적시타로 3-1로 달아났다.

보스턴으로 승부가 기우는 듯 했지만, 양키스는 마지막 반격에 나섰다. 9회말 보스턴 아롤디스 채프먼을 상대로 폴 골드슈미트-애런 저지-코디 벨린저가 차례로 안타를 치면서 무사 만루를 만든 것.

안타 한 방이면 경기를 원점으로 돌릴 수 있고, 장타면 끝낼 수 있는 상황. 그러나 지안카를로 스탠든이 헛스윙으로 물러났고, 채즈 치좀 주니어의 뜬공, 트렌트 그리샴의 삼진으로 주자가 한 명도 들어오지 못했다.


보스턴 레드삭스 아롤디스 채프먼. AFP연합뉴스

승리 후 기쁨을 누리는 보스턴 레드삭스 선수단. UPI연합뉴스

무사 만루 무득점은 충분히 있을 수 있는 상황. 그러나 스포츠 데이터 전문 업체 'OPTA 스탯'에 따르면 '양키스는 메이저리그 역사상 9회말 무사 만루 상황에서 득점 없이 경기를 패한 첫 번째 팀'이 됐다.

두 팀은 2일 같은 장소에서 2차전을 치른다. , 양키스는 카를로스 로돈을, 보스턴은 브라이언 벨로를 선발 투수로 예고했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

