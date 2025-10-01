신중 또 신중…인천, 기다림 끝에 정비 돌입→7시 30분 개시

|
[인천=스포츠조선 이종서 기자] 인천 SSG랜더스필드가 늦은 시작을 준비하고 있다.
NC를 잡고 자력을 우승을 확정하면 LG로서는 베스트. NC 역시 5위 싸움에 승리가 반드시 필요한 상황. 자칫 NC에 잡힌다면 SSG의 승리를 응원할 수밖에 없다.
이날 경기를 앞두고 인천에는 많은 양의 비가 꾸준하게 내렸다. 그러나 시즌 막바지. 예비일은 없었다.
|
예보대로 됐다. 원래 개시 시간인 6시30분 무렵 비가 잦아드는 듯 했지만, 방수포를 걷지 않았다. 그러자 얼마 안 있어 다시 빗줄기가 굵어졌다.
오후 7시 이후부터 비 예보가 사라지면서 이에 맞춰 방수포를 걷고 그라운드 정비에 들어갔다. 모처럼 기상청 예보가 정확하게 맞아들어 가면서 경기 준비를 순조롭게 할 수 있게 됐다. 경기는 7시30분에 개시할 예정이다.
이날 SSG는 박성한(유격수)-기예르모 에레디아(좌익수)-최정(지명타자)-한유섬(우익수)-고명준(1루수)-안상현(3루수)-김성욱(중견수)-정준재(2루수)-조형우(포수)로 라인업을 냈다.
한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com