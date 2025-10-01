신중 또 신중…인천, 기다림 끝에 정비 돌입→7시 30분 개시

기사입력 2025-10-01 19:13


신중 또 신중…인천, 기다림 끝에 정비 돌입→7시 30분 개시
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 비로 인해 대형 방수포가 깔려있는 랜더스필드. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] 인천 SSG랜더스필드가 늦은 시작을 준비하고 있다.

한화 이글스와 SSG 랜더스는 1일 인천SSG랜더스필드에서 맞대결을 펼친다.

두 팀의 경기는 선두 LG 트윈스도 관심을 가지고 볼 수밖에 없는 경기다. LG는 우승까지 매직넘버 1을 기록하고 있다. 잠실에서 NC 다이노스와 시즌 최종전을 치르는 가운데 한화가 패배하면 정규시즌 우승을 확정짓게 된다.

NC를 잡고 자력을 우승을 확정하면 LG로서는 베스트. NC 역시 5위 싸움에 승리가 반드시 필요한 상황. 자칫 NC에 잡힌다면 SSG의 승리를 응원할 수밖에 없다.

이날 경기를 앞두고 인천에는 많은 양의 비가 꾸준하게 내렸다. 그러나 시즌 막바지. 예비일은 없었다.

포스트시즌도 5일부터 열린다는 계획을 모두 세워둔 만큼, 일정에 지장을 주지 않기 위해서는 이날 경기 개시가 최선이었다.


신중 또 신중…인천, 기다림 끝에 정비 돌입→7시 30분 개시
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 경기 전 내리는 비로 인해 대형 방수포가 깔리고 있는 랜더스필드. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/
최대한 기다리기로 결정했다. 김시진 감독관은 기상 레이더 비구름 상태를 유심히 살펴봤다. 한 차례 비가 그치지만, 이후 다시 온다는 걸 예보가 있었다.

예보대로 됐다. 원래 개시 시간인 6시30분 무렵 비가 잦아드는 듯 했지만, 방수포를 걷지 않았다. 그러자 얼마 안 있어 다시 빗줄기가 굵어졌다.


오후 7시 이후부터 비 예보가 사라지면서 이에 맞춰 방수포를 걷고 그라운드 정비에 들어갔다. 모처럼 기상청 예보가 정확하게 맞아들어 가면서 경기 준비를 순조롭게 할 수 있게 됐다. 경기는 7시30분에 개시할 예정이다.

이날 SSG는 박성한(유격수)-기예르모 에레디아(좌익수)-최정(지명타자)-한유섬(우익수)-고명준(1루수)-안상현(3루수)-김성욱(중견수)-정준재(2루수)-조형우(포수)로 라인업을 냈다.

한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

2.

이시영, 둘째 임신 8개월 차에 안타까운 소식 전했다…"병원서 문제 있다고"[SC이슈]

3.

배우 김주영, 폐렴으로 30일 별세..향년 73세

4.

고경표, 출연료 아직 입금 안됐나..또 후덕해진 비주얼 "스스로 사랑하기"

5.

침착맨, 조세호 결혼식에 '민망한 축의금' 실토했다..."곽튜브·지예은보다 적어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

2.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

3.

"불꽃야구 출연은 좀…" 끝판대장을 보내는 마음, 은퇴식 현장서 만난 '등번호 21번' 팬들의 간절한 바람 [대구현장]

4.

"새로운 도전" 오승환의 다음 스텝은? '한국의 보라스' 품에 안겼다 [공식발표]

5.

"흥민형 덕에 공격 잘 풀려요" '파괴적인 듀오' 영국 매체 극찬→'MLS 역사'에 남을 기록 세웠다

스포츠 많이본뉴스
1.

'ML 오퍼 받았다더니' 신인이 계약금에 옵션 걸었다! 역사상 또 있었나

2.

'양키스호' 침몰中, 9회 무사 만루 놓치자 4만7천여 팬들 한숨 푹푹...WCS 1차전 승리팀 12번 모두 진출

3.

"불꽃야구 출연은 좀…" 끝판대장을 보내는 마음, 은퇴식 현장서 만난 '등번호 21번' 팬들의 간절한 바람 [대구현장]

4.

"새로운 도전" 오승환의 다음 스텝은? '한국의 보라스' 품에 안겼다 [공식발표]

5.

"흥민형 덕에 공격 잘 풀려요" '파괴적인 듀오' 영국 매체 극찬→'MLS 역사'에 남을 기록 세웠다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.