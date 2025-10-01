"오타니 3차전 등판 필요없다" 美 예언, 189.4㎞ 대포 쏘고 138.4m 문샷 날리는데 무슨 설명이

최종수정 2025-10-01 19:49

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 1일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와의 와일드카드시리즈 1차전서 6회말 코너 필리스로부터 우중간 투런홈런을 쏘아올린 뒤 타구를 바라보고 있다. AP연합뉴스

6회 쐐기포를 터뜨리고 들어와 의기양양한 표정으로 동료들과 하이파이브를 하고 있는 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]10월이라고 해서 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 달라지는 건 아니다. 그의 '역사 집필'은 계속된다.

오타니는 1일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와의 NL 와일드카드시리즈(WCS) 1차전에서 홈런 두 방을 포함해 5타수 2안타 3타점 2득점의 맹타를 터뜨리며 10대5 승리에 앞장섰다.

오타니는 선제 솔로포를 날린데 이어 쐐기 투런포를 폭발시키며 신시내티의 추격을 막아냈다. 역대 3전2선승제 WCS에서 1차전을 이긴 팀이 디비전시리즈(DS)에 진출한 것은 20번 중 18번으로 90%에 이른다. 그중 16번은 2연승 스윕이었다. 다저스가 DS 고지 9부 능선을 확보한 셈.


오타니가 1회말 신시내티 선발 헌터 그린의 100.4마일 강속구를 끌어당겨 우측으로 라인드라이브 홈런을 만들어내고 있다. AP연합뉴스
이날 오타니는 강력한 대포를 잇달아 날리며 포스트시즌 기록을 여럿 세웠다.

리드오프 지명타자로 출전한 오타니는 1회말 첫 타석에서 홈런포를 가동했다. 신시내티 우완 선발 헌터 그린을 상대로 볼카운트 2B1S에서 4구째 몸쪽을 파고든 100.4마일(161.6㎞) 강속구를 잡아당겨 우측 펜스를 라인드라이브로 넘겨버렸다.

발사각 21도, 타구속도 117.7마일(189.4㎞)의 속도로 날아간 공은 다저스타디움 우측 관중석 비거리 375피트 지점에 낙하했다. 타구속도는 2015년 스탯캐스트가 이 항목을 도입한 이후 역대 포스트시즌 홈런 중 4번째로 빨랐다. 또한 그린이 던진 100.4마일은 정규시즌을 포함해 역대 메이저리그 타자들이 홈런으로 연결한 공 가운데 최고 속도다.

참고로 다저스 타자들이 친 타구속도 '톱16'는 모두 오타니의 몫이다.

지난달 3일 피츠버그 파이어리츠전에서 3회초에 친 자신의 다저스 입단 후 100번째인 우월 솔로포는 120.0마일로 16개 중 가장 빨랐고, 2위는 작년 4월 28일 토론토 블루제이스전 2회초 터뜨린 우전안타로 119.2마일였다. 이날 첫 타석에서 날린 홈런 스피드는 16개 중 8위에 해당한다. 가공할 파워와 정확성이 아니면 나올 수 없는 타구속도들이다.


경기 후 오타니는 "정말 치기 힘든 빠른 공이었지만, 내가 잘 반응했다고 느꼈다. 오늘 초반에 홈런으로 점수를 내 우리가 이기는데 도움을 줘 기쁘다"고 소감을 나타냈다.


6회말 비거리 454피트짜리 대형 아치를 그리고 있는 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스
오타니는 6-0으로 앞선 6회에도 홈런포를 쏘아올렸다. 1사 1루서 우완 코너 필립스의 3구째 85.9마일 몸쪽 스위퍼를 끌어당겨 우중간 펜스 너머 관중석 중단에 꽂았다. 발사각 34도, 타구속도 113.5마일, 비거리 454피트(138.4m).

비거리는 역대 다저스 포스트시즌 최장 기록이다. 2017년 월드시리즈 1차전서 크리스 테일러가 친 홈런과 2020년 월드시리즈 1차전서 코리 시거가 날린 홈런의 447피트를 넘어섰다.

포스트시즌 역사상 한 경기에서 113마일 이상의 속도로 날아가는 홈런을 2개나 터뜨린 타자는 뉴욕 양키스 지안카를로 스탠튼(2020년 DS 2차전)에 이어 오타니가 두 번째다.

오타니가 가을야구 무대서 멀티 홈런을 뿜어낸 것은 이날이 처음이다. 포스트시즌 통산 4.5호 홈런. 그는 지난해 처음 포스트시즌에 진출해 샌디에이고 파드리스와의 DS 1차전서 동점 3점홈런, 뉴욕 메츠와의 NL 챔피언십시리즈(CS) 3,4차전서 3점홈런과 솔로홈런 각각 터뜨린 바 있다.


오타니 쇼헤이가 1회말 우월 솔로포를 터뜨리고 있다. UPI연합뉴스
이날 오타니에 홈런을 내준 그린과 필립스는 타구가 맞아나가자마자 포기한 듯한 표정으로 타구를 바라봤다.

로버츠 감독은 경기 후 "그의 집중력은 더 날카로워졌고, 타격의 질은 더 좋아졌다. 그가 우리와 계약한 단적인 이유다. 오늘과 같은 경기에서 하는 플레이는 정말 독보적인 쇼케이스"라며 침이 마르도록 칭찬했다.

다저스 포수 벤 로트벳은 "정말 미친 타격인데, 자주 나오다 보니 당연하게 여길 정도다. 누군가 또 친다면 박수를 보낼 것 같다"고 했다.

3루수 맥스 먼시는 "오타니는 분명 평소와 같다. 모든 사람들에게 정말 인상적인 경기였다. 이런 포스트시즌 시리즈에서는 출발을 잘 하는 것이 가장 중요하다"고 평가했다.

USA투데이는 '작년 월드시리즈에서 한쪽 어깨를 다친 채 뛰었던 오타니가 건강할 때 어떤 걸 할 수 있는지 이번 포스트시즌서 새삼 각인시키고 있다. 올시즌 56호, 57호 홈런을 만원 관중 앞에서 쏘아올렸다'며 '오타니가 이런 식으로 친다면, 그가 3차전에 선발등판할 이유는 없어진다. 2경기로 WCS가 마무리돼 곧바로 필라델피아 필리스와의 DS 1차전에 나설 수 있다'고 논평했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

