1위 자리 포기 못한다! 폰세 승리도 포기 못한다!…'3연속 대타 대적중…

이종서 기자
기사입력 2025-10-01 21:54
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고
'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"
박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')
신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"
'홍현희♥' 제이쓴, 子 준범 어린이집 짱 노린 호랭이 한복 "이날만을 기다렸다"
LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발
홈 최종전&탈삼진왕 지켜주자…3위 확정? SSG에게는 이길 이유가 있다
7년만의 전지훈련 떠난 우리카드, 박철우 코치의 격려 "日배구 스타일은 한국과 달라…자신감 얻는 계기 됐길"
"오타니 3차전 등판 필요없다" 美 예언, 189.4㎞ 대포 쏘고 138.4m 문샷 날리는데 무슨 설명이
[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주, 무더기 중징계…구단은 800만원 제재금, 프로연맹 상벌위 개최