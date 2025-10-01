1위 자리 포기 못한다! 폰세 승리도 포기 못한다!…'3연속 대타 대적중' 이진영, 투런포 폭발

기사입력 2025-10-01 21:54


1위 자리 포기 못한다! 폰세 승리도 포기 못한다!…'3연속 대타 대적중…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 7회 역전 투런홈런을 날린 한화 이진영. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 이진영이 리드를 가지고 오는 투런 홈런을 쏘아올렸다.

이진영은 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정경기에 7회초 대타로 나와 홈런을 쏘아올렸다.

1-2로 지고 있던 7회초 SSG는 1사 후 대타 최인호의 안타와 대타 이도윤의 연속 안타로 2-2 균형을 맞췄다. 이어 심우준 타석. 한화는 다시 대타 카드를 꺼내들었다.


1위 자리 포기 못한다! 폰세 승리도 포기 못한다!…'3연속 대타 대적중…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 7회 동점 1타점 적시타를 날린 한화 이도윤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/
이진영이 타석에 섰다. 이진영은 1B에서 2구?로 온 SSG 한두솔의 슬라이더를 받아쳤고, 정타가 된 타구는 가운데 담장을 그대로 넘어갔다. 이진영의 시즌 11호 홈런.

이 홈런으로 한화는 4-2로 리드를 잡았다.

LG가 NC에 패배하고 한화가 이날 SSG전과 3일 KT전을 잡게되면 공동 1위로 '1위 결정전'을 치르게 된다. 한화로서는 1위 가능성을 살린 귀중한 한 방.

아울러 이날 선발투수 코디 폰세에게 리드를 안겨주며 승리 요건을 갖추게 해주는 한 방이기도 했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고

2.

'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"

3.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

4.

신지♥문원, 눈물의 대인기피증 고백 후 첫 공개 데이트 "설레는데 무서워"

5.

'홍현희♥' 제이쓴, 子 준범 어린이집 짱 노린 호랭이 한복 "이날만을 기다렸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발

2.

홈 최종전&탈삼진왕 지켜주자…3위 확정? SSG에게는 이길 이유가 있다

3.

7년만의 전지훈련 떠난 우리카드, 박철우 코치의 격려 "日배구 스타일은 한국과 달라…자신감 얻는 계기 됐길"

4.

"오타니 3차전 등판 필요없다" 美 예언, 189.4㎞ 대포 쏘고 138.4m 문샷 날리는데 무슨 설명이

5.

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주, 무더기 중징계…구단은 800만원 제재금, 프로연맹 상벌위 개최

스포츠 많이본뉴스
1.

LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발

2.

홈 최종전&탈삼진왕 지켜주자…3위 확정? SSG에게는 이길 이유가 있다

3.

7년만의 전지훈련 떠난 우리카드, 박철우 코치의 격려 "日배구 스타일은 한국과 달라…자신감 얻는 계기 됐길"

4.

"오타니 3차전 등판 필요없다" 美 예언, 189.4㎞ 대포 쏘고 138.4m 문샷 날리는데 무슨 설명이

5.

[오피셜]"김동준 4경기→이창민 2경기 출전 정지" '최다 퇴장' 제주, 무더기 중징계…구단은 800만원 제재금, 프로연맹 상벌위 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.