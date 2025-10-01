우승세리머니 꿈꿨는데... 충격의 3연패에 PS 출정식도 못했다. 쓸쓸했…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]끝내 우승을 확정짓지 못해서였을까.
지난 9월 27일 한화전서 승리해 매직넘버 1을 남겨 놓았던 LG는 이후 29일 한화전(3-7 패), 30일 두산전(0-6 패), 1일 NC전(3-7 패)까지 내리 지면서 결국 매직넘버 1을 지우지 못했다.
만약 우승을 확정했다면 우승 세리머니를 거창하게 진행했을 테지만 이날 경기가 끝난 뒤엔 평소 패한 경기처럼 선수들이 조용히 더그아웃을 빠져나가 라커룸으로 향했다.
지난 9월 26일 롯데 자이언츠는 삼성 라이온즈와 홈 최종전을 치렀다. 간신히 10대9의 1점차 승리를 거둔 뒤 김태형 감독을 비롯한 코칭스태프와 선수들이 모두 그라운드로 나와 1루측 관중을 향해 인사를 했다. 8월초까지 3위를 달렸던 롯데는 이후 추락해 끝내 5강을 탈락했다. 김태형 감독은 이날 마이크를 잡고 인삿말을 했다. 관중석에서 야유가 나오기도 했지만 김 감독은 "팬들께 실망을 시켜드렸다"면서 "내년까지 한번 믿어보시라. 내년에는 정말 운동장에서 쓰러지는 한이 있더라도 결과를 내겠다. 성적으로 보답하겠다"라고 각오를 밝혔다.
2위를 확보하고 LG를 추격중인 한화도 30일 롯데와의 홈경기를 끝내고 포스트시즌 출정식을 가졌다. 주장 채은성이 각오를 밝혔고 이후 불꽃놀이와 응원페스티벌이 펼쳐졌다.
그런데 LG는 경기 후 1루측 응원석에서 치어리더와 신나는 음악을 틀고 흥겨운 애프터 파티만 할 뿐 선수들과의 정규시즌 마지막 인사를 하는 시간을 갖지 못했다.
아무래도 정규리그 우승을 한 것도 아니고 2위가 된 것도 아닌 상태에서 끝나다 보니 제대로 인사를 하기가 애매해졌다. LG는 정규시즌을 마쳤지만 2위 한화는 아직 1경기가 남았다. 만약 한화가 시즌 최종전인 3일 수원 KT 위즈전서 패한다면 LG가 정규리그 우승이 확정되고 한화가 승리한다면 다음날인 4일 잠실에서 1위 결정전이 열리게 된다.
아직 순위가 확정되지 않았기 때문에 행사를 열기가 애매해져 포기한 것으로 보인다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com