LG 우승! SSG 신인이 초대형 사고 쳤다…최종전 이보다 극적일까. 9…

[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 고마워! LG 트윈스가 극적인 우승을 차지했다.
폰세는 6이닝 동안 10개의 탈삼진을 잡아내면서 252탈삼진으로 시즌을 마쳤다. 동시에 다승 승률 평균자책점 1위까지 4관왕을 사실상 확정했다.
1회말 SSG가 선취점을 냈다. 선두타자로 나온 박성한이 폰세의 초구 직구가 한가운데 몰리자 그대로 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다.
6회말 SSG가 추가점을 냈다. 1사 후 에레디아와 최정의 안타, 상대 폭투로 1,3루 찬스를 잡았다. 이어 고명준의 적시타로 2-1로 리드를 가지고 왔다.
한화 벤치가 다시 한 번 움직였다. 심우준을 대신해 이진영을 대타 투입했고, 투런 홈런이 터졌다. 황영묵이 땅볼로 돌아섰지만, 리베라토의 볼넷과 문현빈의 안타, 노시환의 적시타로 5-2로 점수를 벌렸다.
폰세가 6이닝까지 던지면서 승리 요건을 갖춘 가운데 불펜진 호투가 이어졌다. 박상원이 1이닝 무실점으로 막았고, 김범수(⅓이닝 무실점)-한승혁(⅔이닝 무실점)이 8회까지를 무실점으로 지웠다.
