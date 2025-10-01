"상무에 쉬러? 전방 가든가"…이기심에 작심 발언, '2군 오타니' 속사…

"상무에 쉬러? 전방 가든가"…이기심에 작심 발언, '2군 오타니' 속사정 있었다

최종수정 2025-10-02 00:22

18일 창원NC파크에서 열린 삼성과 NC의 경기, NC 선발투수 구창모가 역투하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.18/

1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 그라운드에 나선 박치왕 상무 감독의 모습. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/

[고척=스포츠조선 김민경 기자] "자기 부상을 숨기고 들어와서 개인만의 이익을 위해서 쉬는 것은 부적합하다. 부상 없이 나가려면 여기(상무) 오면 안 된다."

박치왕 국군체육부대(상무) 감독은 1일 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 퓨처스리그 챔피언결정전에 앞서 작심 발언 하나를 했다. 부상인 채로 입대하는 선수에 대해 어떻게 생각하는지 질문이 나온 뒤였다.

당장 상무에서 뛰고 있는 선수로는 전미르가 있다. 전미르는 롯데 자이언츠에 2024년 신인드래프트 1라운드 3순위로 입단한 투수다. 지난해 12월 오른쪽 내측 측부 인대 수술을 받고 복귀까지 6개월이 걸린다는 소견을을 들었는데, 상무에 지원해 합격했다.

전미르는 상무에서 투수 재활 훈련을 하는 동시에 타자로 뛰고 있다. 미국 메이저리그 투타 겸업 스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에 빗대어 '2군 오타니'라는 좋은 수식어가 붙었지만, 궁여지책이었다.

박 감독은 "(전)미르는 타자로 바꾼 계기가 구창모, 배제성, 이정용, 김재웅이 다 부상을 당해서였다. 우리는 인원이 정해져 있어서 선발들이 빠지면 나머지 중간 투수들이 혹사를 당한다 인원이 없어서. 그래서 작년에 힘들었다. 군대를 우리가 놀러 오는 것은 아니지 않나. 스타들의 쉼터가 아니라서 부대에서도 방향을 연구하고 있다. 후에 미르가 수술하고 들어왔는데, 그냥 놔두면 안 좋은 영향을 미칠 것 같아서 (타자 겸업을) 제안했다"고 배경을 들려줬다.

NC 다이노스 구창모와 KT 위즈 배제성, LG 트윈스 이정용 등은 올 시즌 도중 소속팀으로 복귀했다. 구창모는 소속팀 복귀 이후에도 컨디션을 끌어올리지 못해 최근에야 1군 전력으로 합류했고, 이정용은 전역 직후부터 1군에서 뛰고 있다. 배제성만 1군 8경기에서 2승3패, 27이닝, 평균자책점 5.67을 기록한 뒤 2군에 머물고 있다.


KT 위즈 배제성. 사진제공=KT 위즈

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 이정용이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
구창모는 2023년 12월에 입대하기 전에 왼팔 전완부 척골 재골절 재활 과정에 있어 논란이 있었다. 구창모는 지난해 2경기(2이닝) 등판에 그쳤고, 올해는 3경기 등판 뒤 전역했다.

배제성은 지난 2월 상무 입대 2개월 만에 토미존 수술을 받았다. 지난 시즌을 통째로 쉬었고, 올해 8경기 등판 뒤 전역했다.


이정용은 지난해 상무에서 6경기(6이닝) 등판에 그쳤다.

1군에서 이름값 있는 선수들이 상무에 입대해 군 문제를 해결하는 동시에 재활하는 시간으로 쓴 것이다.

그렇다고 상무에서 부상 선수를 따로 거를 방법은 없다.

박 감독은 "신뢰의 문제다. 상무는 튼튼한 선수들이 와서 기량을 발전시키는 곳이다. 자기 부상을 숨기고 들어와서 개인만의 이익을 위해서 쉬는 것은 부적합하다. 서로 구단과 부대 간의 신뢰가 필요하지 않나 생각한다. 그렇다고 법적으로 제도화해서 우리가 할 수 있는 것은 없다. 군대는 국민의 의무로 누구나 가야 해서 평등해야 한다. 구단이나 개인이 판단해서 오는 게 바람직하다"고 작심 발언을 남겼다.

박 감독은 또 "올해 유독 인터뷰를 보면 투수와 야수가 다르더라. 타자들은 상무에 들어와서 발전하고 깨우침을 얻고 발전해서 나간다는 비전 있는 인터뷰를 많이들 했다. 투수들의 목표는 부상 없이 나가는 것이더라. 부상 없이 나가려면 상무에 오면 안 된다. 전방을 가든 사회복무요원을 하든 그냥 쉬는 게 맞다. 마인드를 바꿔야 한다"고 강조했다.


1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 수비를 마친 동료들을 맞이하는 전미르의 모습. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/

고척=김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

