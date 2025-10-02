통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 '첫 가을 무대'

최종수정 2025-10-02 06:24

통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 …
아쉬움에 한동안 고개를 들 수 없었던 한화 김서현.

통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 …
18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 8회말 2사 1루에 등판한 김서현이 힘차게 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] 21세 마무리 투수는 끝내 고개를 들지 못했다.

한화 이글스는 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 5대6으로 패배했다.

다 이겼다고 생각한 경기. 아웃카운트 한 개가 너무나 멀었다.

이날 한화는 선발투수로 코디 폰세를 내세웠다. 삼진 4개를 잡으면 탈삼진 1위를 차지할 기회. 폰세는 10개의 삼진을 얻어내며 6이닝을 2실점으로 막았다.

타선은 7회 터졌다. 1-2로 지고 있던 7회초 3연속 대타 작전이 성공하면서 4점을 몰아쳤다.

5-2로 앞선 9회초 마무리투수 김서현이 올라왔다. 지난달 29일과 30일 마운드에 올라와 각각 1이닝을 무실점으로 막아냈던 김서현의 데뷔 두 번째 3연투. 지난 3월27일~29일에는 ⅓이닝-1이닝-1이닝을 무실점 피칭을 했다.

최대한 3연투를 지양하는 한화였지만, 반드시 승리가 필요했다. 3연투의 여파로 구속이 눈에 띄게 떨어졌지만, 김서현은 첫 아웃카운트 두 개를 모두 초구로 잡아내면서 순조롭게 경기를 끝내는 듯 했다.

그러나 마지막 1아웃을 채우지 못했다. 대타 류효승에게 안타를 맞은 김서현은 두 번째 대타 현원회에게 던진 슬라이더가 몸쪽 가운데로 형성되면서 홈런으로 이어졌다.


점수 4-5 한 점 차. 김서현은 급격하게 흔들렸다. 정준재에게 스트레이트 볼넷을 내주며 다시 한 번 출루가 나왔다. 이어 신인 이율예와의 승부. 1B1S에서 직구가 한 가운데 몰렸고, 이율예는 이를 놓치지 않고 받아쳤다. 제대로 힘이 실린 타구는 좌측 담장을 살짝 넘어가는 끝내기 홈런이 됐다. 이날 경기 전까지 김서현의 통산 피홈런은 3개. 이날 한 경기에서 2개의 홈런을 맞았다.


통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 …
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현.
경기를 마친 뒤 김서현은 고개를 들지 못했다. 한화가 경기를 잡았다면 3일 KT전 승리에 따라 LG 트윈스와 '1위 결정전'을 치를 수 있었다. 그러나 이날 패배로 1,2위 순위는 LG-한화로 완성됐다.

어쩌면 달라졌을 수도 있는 순위표. '3년 차' 21세의 투수가 마주하기에는 너무나도 힘겨운 현실이었다.

김서현은 올 시즌 마무리투수로 1년 차를 보냈다. 3일 KT와 최종전이 남아있지만, 김서현은 33개의 세이브로 KT 박영현(35세이브)에 이어 세이브 2위를 기록하게 됐다. 김서현이 뒷문 단속을 확실하게 해주면서 한화는 리그에서 가장 적은 역전패를 당한 팀이 됐다. 7회까지 앞선 경기 승률도 9월까지 1위였다.

김경문 한화 감독도 마무리투수 1년 차 김서현을 향해 끊임없이 힘을 실어줬다. 특히 8월 김서현이 부진할 당시 굳건한 믿음으로 반등을 기다리기도 했다. 당시 김 감독은 "이제 마무리 투수를 하는 선수다. 그런 선수에게 100%를 기대하면 잘못된 것"이라며 "이제 고졸 3년 차다. 아직 1군 마운드에 서지 못하는 선수도 많다. 6회 7회 나오는 선수도 부담이 있는데 마무리투수는 그 1이닝의 부담은 더욱 크다"고 다독였다.

한화는 정규시즌을 2위를 기록하며 플레이오프에 직행하게 됐다. 포스트시즌 기간 적게는 7경기. 많게는 12경기를 치러야 한다. 첫 가을야구를 앞둔 김서현에게는 '명예 회복' 기회가 남아있다.

김서현으로서도 하루빨리 '2위 확정의 날' 악몽을 극복하는 게 남은 기간 과제가 됐다. 긴장도가 높아 체력 소모가 더욱 큰 포스트시즌에서 3연투와 같은 구위 하락을 다시 한 번 겪을 수도 있다. 수업료는 비쌌지만, 김서현에게 이날의 아픔은 어쩌면 '예방 주사'가 될 수 있다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 …
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 한화 이재원, 김서현이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"최민수 제일 싫어" 빽가 발언에 최민수 등판..."만나기만 해봐" 경고

2.

'택시기사 된' 정가은, 연예인병에 일 끊겼다 "생활고에 발톱도 못 칠해"

3.

박나래, 반전 영어 실력 공개 "미국인 전남친 덕 다 알아들어" ('나래식')

4.

김송, 두 발로 선 ♥강원래에 "이제는 이뤄질 수 없지만, 천국서 다시 만나길"

5.

수지, 삼시세끼 라면 먹는 이유 있었네 "母 분식집 운영, 요리 실력 닮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

PS 합류 어려워지나…안치홍, 1군 엔트리 말소→강재민 등록

2.

KIA, 박찬호 쉬게 한다 "우리 갈 길을 가야해서" 죽음의 5위 싸움 KT-NC 엇갈린 희비 [광주 현장]

3.

마지막까지 온 염갈량의 믿음. "우리 선수들 어려움 이겨내면서 지금까지 왔다. 유종의 미 거둘 수 있기를"[잠실 코멘트]

4.

"해트트릭→득점왕" 형 먼저! 아우 먼저!…역시 손흥민, 부앙가 '흥부 조합' 이유있는 MLS 파워랭킹 2위→4계단 또 수직 상승

5.

LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

PS 합류 어려워지나…안치홍, 1군 엔트리 말소→강재민 등록

2.

KIA, 박찬호 쉬게 한다 "우리 갈 길을 가야해서" 죽음의 5위 싸움 KT-NC 엇갈린 희비 [광주 현장]

3.

마지막까지 온 염갈량의 믿음. "우리 선수들 어려움 이겨내면서 지금까지 왔다. 유종의 미 거둘 수 있기를"[잠실 코멘트]

4.

"해트트릭→득점왕" 형 먼저! 아우 먼저!…역시 손흥민, 부앙가 '흥부 조합' 이유있는 MLS 파워랭킹 2위→4계단 또 수직 상승

5.

LG와 앤더슨 모두 웃어라! 박성한, 폰세 상대 리드오프 홈런 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.