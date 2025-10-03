'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

기사입력 2025-10-03 14:09


'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어…
비가 내리고 있는 3일 창원NC파크 전경. 사진=나유리 기자

[창원=스포츠조선 나유리 기자]전날부터 내리기 시작한 비가 멈추지를 않는다. 연휴 첫날 진행 예정이던 NC 다이노스의 시즌 최종전이 비로 미뤄질까.

NC는 3일 오후 5시부터 창원 NC파크에서 SSG 랜더스와 정규 시즌 최종전을 펼칠 예정이다. 이 경기는 NC의 최종 순위가 결정될 수도 있는 무척 중요한 맞대결이다. 지난 9월 30일 창원 KT 위즈전에서 승리하면서 5위로 올라선 NC는 2일까지 기준으로 단독 5위다. 하지만 안심할 수는 없다. 6위 KT와 승차 없이 승률에서만 근소하게 앞선 5위이기 때문이다.

그래서 두팀 모두 정규 시즌 마지막 경기가 예정돼있는 3일 결과가 중요하다. KT는 수원에서 한화 이글스와 대미를 장식한다.

무승부가 2개 더 많은 NC가 유리한 요건인 것은 사실이다. NC는 KT가 최종전에서 패하면 무조건 5위를 확정하고, KT가 이기더라도 NC 역시 SSG를 상대로 이기면 5위가 확정된다. 최악의 상황은 KT가 이기고, NC가 패배하는 것 뿐이다. 반면 KT는 무조건 이기고나서 NC의 경기 결과를 봐야 한다.

NC는 '16승 에이스' 라일리 톰슨을 최종전 선발 투수로 앞세운다.

그런데 날씨 변수가 발생했다. 2일부터 남부 지방에 비가 내리기 시작했고, 창원 역시 마찬가지다. 이날 오전에도 쉬지 않고 비가 내린데다가 3일 오후 경기 시작 시간이 가까워지고 있지만 여전히 비는 멈추지 않는다.

그라운드에는 내야 전체를 덮는 초대형 방수포가 깔려있지만, 방수포가 깔리지 않은 외야 트랙 부분 거의 전체가 물 웅덩이가 형성돼있다. 방수포 위에 고인 물의 양도 어마어마하다. 당장 비가 그쳐서 그라운드 정비를 시작한다고 해도 상당히 많은 시간이 소요될 전망이다.

비 예보는 3일 밤 늦게까지 이어져있다. 우천 순연 가능성도 배제할 수 없다. 만약 이 경기가 취소되면 NC는 4일 오후 5시에 SSG와의 시즌 최종전을 치러야 한다.


5위 결정이 또 하루 미뤄지는 초유의 사태가 벌어질 수 있다.


창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

84세 강부자, 김연자·김성환 부축 받고 등장 “난 아직도 청춘” (아침마당)

2.

'성수 트리마제 거주' 박태환 "비혼주의 아냐, 결혼 희망 버리지 않았다" ('편스토랑')

3.

최우식♥정소민 깜짝 결혼 발표..50억 신혼집 경품까지('우주메리미')

4.

블랙핑크 로제 '싹뚝' 자른 英잡지, '인종차별' 비난에 사과문 발표 "불쾌하게 할 의도 없어"[SC이슈]

5.

박명수, 딸 얘기에 찐분노 터졌다 "들어간 돈이 얼만데! 본전 뽑고 가!"

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 이정도였나! → "애틀란타가 '모든 것' 걸어도 놓칠 수 있다" 美매체 강력 우려

2.

송성문의 메이저 진출, 핵심 경쟁자 2명이나 있다. 그들이 한일전에 뜬다

3.

'英 BBC 충격 평가' 손흥민 없는 포스테코글루, 100년 만에 '최악의 기록' 작성! 韓 국대에게 '와르르' 패배..."3주 만에 경질 요구 속출"

4.

'엘우진' 2억5000만원! → '우승팀' LG, 2026 신인 지명선수와 계약 완료

5.

[UEL현장인터뷰]'크리스 우드 상대로 경쟁력 입증' 이한범 "PL 선수들요? 해볼만했어요."

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 이정도였나! → "애틀란타가 '모든 것' 걸어도 놓칠 수 있다" 美매체 강력 우려

2.

송성문의 메이저 진출, 핵심 경쟁자 2명이나 있다. 그들이 한일전에 뜬다

3.

'英 BBC 충격 평가' 손흥민 없는 포스테코글루, 100년 만에 '최악의 기록' 작성! 韓 국대에게 '와르르' 패배..."3주 만에 경질 요구 속출"

4.

'엘우진' 2억5000만원! → '우승팀' LG, 2026 신인 지명선수와 계약 완료

5.

[UEL현장인터뷰]'크리스 우드 상대로 경쟁력 입증' 이한범 "PL 선수들요? 해볼만했어요."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.