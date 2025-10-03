김서현 없었으면 '2등'도 못했다 → 고마워해도 모자랄 판에.. 김경문 감독의 진심 "무조건 잘 되고 무조건 이기는 건 없다"

기사입력 2025-10-04 06:45


김서현 없었으면 '2등'도 못했다 → 고마워해도 모자랄 판에.. 김경문 …
30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 연장 10회초 투구를 끝낸 한화 김서현이 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

김서현 없었으면 '2등'도 못했다 → 고마워해도 모자랄 판에.. 김경문 …
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] "(김)서현이가 마무리로 이 정도 성적 못 냈으면 우리가 이 위치에 오지도 못했다."

김경문 한화 이글스 감독이 김서현을 감쌌다. 김서현은 지난 1일 인천 SSG전 블론세이브를 기록했다. 한화는 5대6 역전패를 당했다. 한화가 이 패배로 1위 탈환 가능성이 사라지자 김서현이 맹비난을 받았다. 김경문 감독은 1위 싸움 자체도 김서현 덕분에 할 수 있었던 것이라고 강조했다.

김서현은 올해 한화의 뒷문을 든든하게 지켰다. 69경기 66이닝 2승 4패 33세이브 평균자책점 3.14를 기록했다. 원래 마무리였던 투수도 아니다. 시즌 초반 갑자기 보직을 받았다. 마무리 첫 해에 이렇게 해냈다는 것도 놀랍다. 세이브 리그 2위다.

무엇보다 블론세이브가 4개 뿐이다. 아무리 최정상급 마무리투수라도 1년에 블론세이브 5개는 한다는 말이 있다. 올해 구원왕 박영현(KT)이 블론세이브 7개를 기록했다. 김서현은 수성률 89.7%다. 20세이브 이상 달성한 투수 중 김서현보다 수성률이 높은 투수는 조병현(SSG) 류진욱(NC) 뿐이다. 조병현은 30세이브에 블론세이브 2개(수성률 93.8%), 류진욱은 29세이브에 블론세이브 1개(수성률 96.7%)다.

그럼에도 불구하고 1위가 좌절되는 블론세이브를 저질렀다는 이유로 김서현에게 집중포화가 쏟아졌다. 애초에 김서현이 없었다면 1위 도전 조차 할 수 있었을지 알 수 없다.


김서현 없었으면 '2등'도 못했다 → 고마워해도 모자랄 판에.. 김경문 …
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 한화가 7대3으로 승리한 가운데 마무리 김서현과 이재원 포수가 세리머니를 하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

김서현 없었으면 '2등'도 못했다 → 고마워해도 모자랄 판에.. 김경문 …
26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 이재원, 김서현이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/
김경문 감독은 "(김)서현이에게 팬들이 뭐라고 막 이야기하는데 서현이가 마무리에서 올해 이 정도 성적 못 냈으면 우리가 이 위치에 못 왔다"며 한화가 2위에 오르는 데 있어서 김서현의 공이 크다고 말했다.

김경문 감독은 "서현이 편을 들어주는 것이 아니라 솔직하게 감독의 입장에서 볼 때 그렇다. 서현이가 결국에 저 마운드에서 한국시리즈 7차전에 한화의 우승을 만들어줄 투수다. 어떤 선수도 아픔을 겪고 성장하는 것이다. 그런 것 없이 무조건 처음부터 잘 되고 무조건 이기고 그런 것은 아니다"라고 목소리를 높였다.

결국 성장통을 극복해야 더 큰 선수가 된다. 김경문 감독은 "서현이가 그런 걸 통해서 더 강해지고 또 우리 한화를 우승으로 이끌어줄 투수가 되길 바란다. 짧게 따로 이야기도 나눴다"며 응원을 당부했다.


수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜 공개

2.

현아, 임신설에 날린 '셀프 디스'…"정신 차리고 다이어트하자"

3.

"안 먹어" vs "왜 버려" 전현무·기안84, 삼겹살 두고 폭발한 설전

4.

혜리, 수지와 첫 술자리 폭로…"같은 침대서 기절"

5.

'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

스포츠 많이본뉴스
1.

5월 15일 입대한 최지만, 3개월 만에 전역했다! → 무릎 부상 악화로 5급 전환

2.

'NC 선수들은 오늘 수원 경기만 본다' 진짜 역대급, 오늘이냐 내일이냐[창원 현장]

3.

안 진게 어디야! KT, 9회말 대추격전 → 한화에 또 아픔 안겨 6-6 무승부. NC 지면 5등 가능

4.

'변경준 결승골→허용준 쐐기골' 이랜드, '13경기 무패' 성남 상대 2-0 승리...5위 도약[K리그2 리뷰]

5.

지면 끝인데 1회 6실점 대참사! 선발투수 10분 만에 퇴근.. 한화, 1회초에 KT 6점 두들겼다

스포츠 많이본뉴스
1.

5월 15일 입대한 최지만, 3개월 만에 전역했다! → 무릎 부상 악화로 5급 전환

2.

'NC 선수들은 오늘 수원 경기만 본다' 진짜 역대급, 오늘이냐 내일이냐[창원 현장]

3.

안 진게 어디야! KT, 9회말 대추격전 → 한화에 또 아픔 안겨 6-6 무승부. NC 지면 5등 가능

4.

'변경준 결승골→허용준 쐐기골' 이랜드, '13경기 무패' 성남 상대 2-0 승리...5위 도약[K리그2 리뷰]

5.

지면 끝인데 1회 6실점 대참사! 선발투수 10분 만에 퇴근.. 한화, 1회초에 KT 6점 두들겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.