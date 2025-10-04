'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불발'

기사입력 2025-10-04 18:57


'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불…
24일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. KIA 선발투수 양현종이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.24/

'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불…
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA 선발투수 양현종이 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

[스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈의 양현종(37)이 아쉬움 속에서 시즌 마무리를 했다.

양현종은 4일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에 선발 등판해 2⅔이닝 9안타(1홈런) 4사구 2개 4탈삼진 8실점을 기록했다. 8실점은 양현종의 시즌 최다 실점.

KIA의 홈 최종전. 양현종이 선발로 나왔다.

1회초부터 실점이 나왔다. 선두타자 이재현에게 3루타를 맞았고, 김성윤에게 적시 2루타를 맞았다. 이어 구자욱의 안타로 1,3루 위기. 폭투에 이어 디아즈에게 2타점 적시타를 맞아 3실점 째를 했다. 이후 김영웅에게 1S에서 던진 직구가 스트라이크존 한 가운데 몰려 홈런까지 허용했다. 5실점.

강민호를 뜬공으로 잡은 뒤 김지찬을 삼진으로 돌려세웠고, 김헌곤을 좌익수 뜬공으로 처리하며 길었던 1회를 마쳤다.

2회초에는 안정을 찾았다. 선두타자 심재훈을 유격수 땅볼로 잡아냈고, 이재현과 8구의 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 잡았다. 김성윤에게 안타를 맞은 뒤 대타 박병호를 상대했고, 3구 삼진으로 아웃시켰다.

타선에서 1회 2점, 2회 1점을 내면서 2점 차로 추격에 성공했다.


'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불…
14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, KIA 선발투수 양현종이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/
그러나 3회초를 버티지 못하고 마운드를 내려갔다.


1사 후 김영웅과 10구의 승부를 해 볼넷 출루를 허용했다. 강민호까지 볼넷으로 내보내면서 흔들렸던 양현종은 김자찬에게 안타를 맞아 만루 위기에 몰렸다.

김헌곤을 삼진으로 잡아내며 위기를 넘기는 듯 했지만, 심재훈의 적시타와 이재현의 2타점 안타로 3실점을 했다.

결국 양현종도 마운드를 내려와야만 했다. 총 투구수 70개.

황동하가 두 번째 투수로 올라왔고, 이성규에게 유격수 땅볼을 이끌어내며 이닝을 마쳤다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 트라우마 고백 후 제주서 노후 준비 근황 "떡집에서 알바 중"

2.

이병헌, 귀요미 2살 딸 애교에 지각 확정...♥이민정 "나가기 힘들어"

3.

박수홍♥김다예, 11개월 딸 '타고난 끼'에 깜짝 "무대서 마이크 잡고 윙크까지"

4.

손태영, 기러기 아빠 권상우에 의미심장 한마디 “영상통화 꼭 해”

5.

박성광, 응급차서 절뚝 거리며 하차...큰 고통 호소 "이게 아니었는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화가 6점 내서 놀랐는데, 결국 비겼더라고요" 퇴근 불가, 엔팍 코치실에서 터진 함성[창원 현장]

2.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

3.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

4.

강재민 윤산흠 박정현 등 상무 전역병 포함…'2위' 한화, 내년 구상도 돌입한다 '日 피닉스 교육리그 참가'

5.

'박지한-김준원-김태현-이세민 무실점' NC 퓨처스팀, 소프트뱅크 교류전 성공적으로 마쳐

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화가 6점 내서 놀랐는데, 결국 비겼더라고요" 퇴근 불가, 엔팍 코치실에서 터진 함성[창원 현장]

2.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

3.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

4.

강재민 윤산흠 박정현 등 상무 전역병 포함…'2위' 한화, 내년 구상도 돌입한다 '日 피닉스 교육리그 참가'

5.

'박지한-김준원-김태현-이세민 무실점' NC 퓨처스팀, 소프트뱅크 교류전 성공적으로 마쳐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.