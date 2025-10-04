'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불…

|
[스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈의 양현종(37)이 아쉬움 속에서 시즌 마무리를 했다.
1회초부터 실점이 나왔다. 선두타자 이재현에게 3루타를 맞았고, 김성윤에게 적시 2루타를 맞았다. 이어 구자욱의 안타로 1,3루 위기. 폭투에 이어 디아즈에게 2타점 적시타를 맞아 3실점 째를 했다. 이후 김영웅에게 1S에서 던진 직구가 스트라이크존 한 가운데 몰려 홈런까지 허용했다. 5실점.
강민호를 뜬공으로 잡은 뒤 김지찬을 삼진으로 돌려세웠고, 김헌곤을 좌익수 뜬공으로 처리하며 길었던 1회를 마쳤다.
타선에서 1회 2점, 2회 1점을 내면서 2점 차로 추격에 성공했다.
1사 후 김영웅과 10구의 승부를 해 볼넷 출루를 허용했다. 강민호까지 볼넷으로 내보내면서 흔들렸던 양현종은 김자찬에게 안타를 맞아 만루 위기에 몰렸다.
김헌곤을 삼진으로 잡아내며 위기를 넘기는 듯 했지만, 심재훈의 적시타와 이재현의 2타점 안타로 3실점을 했다.
결국 양현종도 마운드를 내려와야만 했다. 총 투구수 70개.
황동하가 두 번째 투수로 올라왔고, 이성규에게 유격수 땅볼을 이끌어내며 이닝을 마쳤다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com