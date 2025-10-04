'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

기사입력 2025-10-04 19:37


'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기…
홈런을 친 후 기뻐하는 김휘집(가운데). 사진=NC 다이노스

[창원=스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 '에이스' 라일리 톰슨의 역투를 앞세워 최종 순위 5위를 확정했다. 와일드카드 결정전에 진출한다.

NC는 4일 창원 NC파크에서 열린 SSG 랜더스와의 정규 시즌 최종전에서 7대1로 승리했다.

정규 시즌 막판 기적의 9연승을 달린 NC는 최종 성적 71승6무67패로 5위를 확정했다. 6위 KT를 밀어내고 144번째 경기에서 와일드카드 결정전 진출 티켓을 거머쥐었다.

이로써 NC는 오는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 정규 시즌 4위 삼성 라이온즈와 와일드카드 결정전을 치른다. NC는 2연승을 거둬야 준플레이오프에 올라갈 수 있고, 삼성은 1승만 거둬도 진출이 가능하다.

모두의 관심사가 창원에 쏠렸다. 1위 LG부터 4위 삼성까지는 이미 순위가 확정된 상황. 마지막 남은 5위 자리를 두고 NC와 KT가 끝판 전쟁을 펼쳤다. 하루 전인 3일 KT가 한화와 연장 혈투를 벌인 끝에 6대6 무승부를 기록하면서, NC는 무조건 최종전에서 승리하거나 최소 무승부는 해야하는 부담스런 상황이 전개됐다. NC는 1만7983명 만원 관중이 들어찬 가운데, 부담을 이겨내고 승리로 5강 진출을 자축했다.


'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기…
박건우. 사진=NC 다이노스
1회부터 공격이 활발했다. 1회말 1번타자 김주원의 안타와 2루 도루, 최원준의 볼넷으로 주자가 쌓였고 무사 1,2루에서 박건우의 1타점 적시타로 먼저 리드를 잡았다. 1회부터 빠르게 점수가 나오면서 마지막 1승을 향한 NC의 분위기가 뜨겁게 달궈졌다.

추가점을 내지는 못했지만, 이어진 2회말 김휘집의 홈런으로 SSG 선발 김광현을 흔들었다. 이우성의 안타와 서호철의 3루 땅볼때 상대 3루수 김성현의 송구 실책이 나오면서 무사 1,3루. 8번타자 김휘집이 김광현의 142km 초구 직구를 통타해 왼쪽 담장을 그대로 넘기는 3점 홈런으로 연결시켰다. NC가 순식간에 4-0으로 달아났다.


'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기…
맷 데이비슨. 사진=NC 다이노스
여기서 끝이 아니었다. 3회말 데이비슨의 2루타에 이어 권희동의 희생 번트로 1사 3루. 이우성이 좌익수 방면 적시 2루타로 3루주자 데이비슨을 불러들였다. 5회말 또 한번 1사 2루 찬스에서 이우성이 1타점 2루타를 터뜨리면서 NC는 7-0으로 멀리 달아났다.


잠잠하던 SSG도 쉽게 물러나지는 않았다. 6회초 이닝 선두타자 안상현이 좌월 솔로 홈런을 기록하면서 팀의 첫 득점을 올렸다. 이후 잠잠해진 양팀 타격은 빠른 전개로 흘러갔다. NC는 라일리가 내려간 이후 손주환~배재환~임지민이 등판해 추가 실점 없이 팀의 5강 진출을 확정했다.


'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기…
라일리 톰슨. 사진=NC 다이노스
이날 NC 선발 투수 라일리는 5⅓이닝 동안 5안타(1홈런) 7탈삼진 1볼넷 1실점으로 호투하며 시즌 17승을 거뒀다. 자신의 정규 시즌 마지막 등판에서 극적으로 폰세(한화)와 더불어 공동 다승왕 타이틀을 거머쥐었다. NC 투수들 가운데 유일한 개인 타이틀 수상이다.

또 구단 역대 단일 시즌 최다 탈삼진 신기록도 달성했다. 2023년 에릭 페디의 209탈삼진을 넘어, 이날 삼진 7개를 추가한 라일리는 216탈삼진으로 다이노스 역사를 새로 썼다.


창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 트라우마 고백 후 제주서 노후 준비 근황 "떡집에서 알바 중"

2.

이병헌, 귀요미 2살 딸 애교에 지각 확정...♥이민정 "나가기 힘들어"

3.

박수홍♥김다예, 11개월 딸 '타고난 끼'에 깜짝 "무대서 마이크 잡고 윙크까지"

4.

손태영, 기러기 아빠 권상우에 의미심장 한마디 “영상통화 꼭 해”

5.

박성광, 응급차서 절뚝 거리며 하차...큰 고통 호소 "이게 아니었는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화가 6점 내서 놀랐는데, 결국 비겼더라고요" 퇴근 불가, 엔팍 코치실에서 터진 함성[창원 현장]

2.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

3.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

4.

강재민 윤산흠 박정현 등 상무 전역병 포함…'2위' 한화, 내년 구상도 돌입한다 '日 피닉스 교육리그 참가'

5.

'박지한-김준원-김태현-이세민 무실점' NC 퓨처스팀, 소프트뱅크 교류전 성공적으로 마쳐

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화가 6점 내서 놀랐는데, 결국 비겼더라고요" 퇴근 불가, 엔팍 코치실에서 터진 함성[창원 현장]

2.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

3.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

4.

강재민 윤산흠 박정현 등 상무 전역병 포함…'2위' 한화, 내년 구상도 돌입한다 '日 피닉스 교육리그 참가'

5.

'박지한-김준원-김태현-이세민 무실점' NC 퓨처스팀, 소프트뱅크 교류전 성공적으로 마쳐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.