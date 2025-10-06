"수비 가능. 하지만…" 구자욱 DH 출격, 구창모 무너뜨릴 핵심 좌타 라인업 전격 공개[WC1]

기사입력 2025-10-06 11:54


"수비 가능. 하지만…" 구자욱 DH 출격, 구창모 무너뜨릴 핵심 좌타 …
25일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈 경기. 5회말 1사 2루 삼성 구자욱이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.25/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 캡틴 구자욱이 지명타자로 가을야구를 출발한다.

구자욱은 6일 대구 라이온즈파크에서 열리는 NC와의 와일드카드 1차전에 3번 지명타자로 선발 출전한다.

삼성은 이재현(유격수) 김성윤(우익수) 구자욱(지명타자) 디아즈(1루수) 김영웅(3루수) 강민호(포수) 김지찬(중견수) 이성규(좌익수) 류지혁(2루수) 라인업으로 NC 다이노스 좌완 선발 구창모에 맞선다.

구자욱 지명타자 배치는 안전제일 조치다.

삼성 박진만 감독은 경기 전 브리핑에서 "(구자욱 선수가) 현재 수비가 가능하긴 한데 혹시나 포스트시즌 게임에 부상이 오면 시즌이 끝나는 거기 때문에, 구자욱 선수가 타선에 들어와 있느냐 없느냐 차이가 크다"며 보호 차원임을 강조했다. 이어 "웬만하면 지명타자로 기용하려 생각하고 있다. 수비하는데 큰 지장은 없는데 상황에 따라 바뀌긴 하겠지만, 타격에 집중하도록 해주려 한다"고 쓰임새를 설명했다.
"수비 가능. 하지만…" 구자욱 DH 출격, 구창모 무너뜨릴 핵심 좌타 …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 인터뷰를 하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/

"수비 가능. 하지만…" 구자욱 DH 출격, 구창모 무너뜨릴 핵심 좌타 …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 그라운드에 비가 내려 방수포가 설치되어 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
1차전이 예정된 라이온즈파크에는 오전부터 꾸준히 비가 내리고 있다. 오전 11시50분까지도 중간 강도의 비는 그치지 않고 있다. 오후 1시 넘어 잠시 소강상태를 보일 거란 예보. 정비 후 게임에 들어가도 방수포가 덮혀 있지 않은 외야는 아무래도 질퍽할 수 밖에 없다.

기 싸움이 팽팽할 1차전. 허슬 플레이는 자칫 부상으로 이어질 수 있다. 100% 완전한 상태도 아니다.

내일이 없는 NC는 좌완 구창모에 이어 또 다른 좌완 로건이 이어던질 가능성이 있는 상황.

2번부터 5번까지 이어질 좌타 라인의 활약이 중요하다.

박 감독은 "우리 팀 득점 루트를 보면 중심타선에서 불러들일 확률이 높은 팀이기 때문에 2~5번 좌타 라인이 좌완 구창모 선수를 얼마나 공략 하느냐가 포인트가 될 듯 하다. 이에 따라 승패가 좌우될 것"으로 전망했다. 구자욱은 디아즈 김성윤과 함께 삼성이 자랑하는 좌타라인의 핵심 트리오다.



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

2.

김준희 “샤넬 VIP 되려 10억 썼다”…명품 중독 고백[SC리뷰]

3.

故 이의수, 22살에 스스로 안타까운 선택..오늘(6일) 8주기

4.

'돌돌싱맘' 이지현, 미용사 대박나더니..결국 떠났다 "아이들 위해 결정"

5.

차태현, '함께 소속사 차린' 조인성 폭로 "사무실에 싼 물건 많이 사놔" ('핑계고')

스포츠 많이본뉴스
1.

예보에 없는 비가, 계속 내린다...더 큰 구름이 몰려온다, 삼성-NC전 정상 개최 가능? [WC1 현장]

2.

NC-삼성 경기 앞둔 라팍 현재상황, 와일드카드 1차전 열릴 수 있을까[대구 현장]

3.

'미국 정복' 흥부 듀오 해냈다! 손흥민 키패스 4회→부앙가 결승골+득점 선두 등극...LA FC, 애틀랜타전 1-0 승리→5연승 질주

4.

'극적 16강 진출' 한국의 16강 상대는 모로코...10일 맞대결, '3회 연속' U-20 월드컵 8강 진출 도전

5.

'U-23 아시안컵 본격 준비' 이민성호, 사우디아라비아 전지훈련 출국...두 차례 평가전 예정

스포츠 많이본뉴스
1.

예보에 없는 비가, 계속 내린다...더 큰 구름이 몰려온다, 삼성-NC전 정상 개최 가능? [WC1 현장]

2.

NC-삼성 경기 앞둔 라팍 현재상황, 와일드카드 1차전 열릴 수 있을까[대구 현장]

3.

'미국 정복' 흥부 듀오 해냈다! 손흥민 키패스 4회→부앙가 결승골+득점 선두 등극...LA FC, 애틀랜타전 1-0 승리→5연승 질주

4.

'극적 16강 진출' 한국의 16강 상대는 모로코...10일 맞대결, '3회 연속' U-20 월드컵 8강 진출 도전

5.

'U-23 아시안컵 본격 준비' 이민성호, 사우디아라비아 전지훈련 출국...두 차례 평가전 예정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.