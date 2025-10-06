에르난데스 아니었어? "김무신 역할" '계륵' 전락 대체 외인, 와카가 전화위복 계기될까[WC1]

23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 4회 추가 실점을 허용한 삼성 선발 가라비토. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.23/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 우완 가라비토가 1년 전 김무신(개명 전 김윤수) 역할을 한다.

삼성 박진만 감독은 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 NC와의 와일드카드 1차전을 앞두고 "1차전에서 반드시 끝내야 한다"며 "만약 2차전까지 가면 선발이 원태인인데, 원태인 선수도 세모가 아니다. 투수 엔트리에 들어와 있다"며 1차전 올인을 예고했다.

외인 투수 가라비토도 예외는 아니다.

박 감독은 "가라비토는 공에 힘이 있어 힘 있는 우타자를 삼진 잡아야 할 상황에 기용하려 생각하고 있다"고 와일드카드 결정전 활용 방안을 설명했다. 이어 "지난해는 김무신 선수가 그 역할을 해줬는데 같은 맥락으로 보면 될 것 같다"며 "상대 타자를 압박할 수 있는 카드로 삼진을 잡을 상황에 가라비토를 기용할 것"이라고 설명했다.
23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 가라비토. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.23/
외인 투수의 원포인트성 불펜 출격. 다소 어색한 그림이긴 하다.

당초 가라비토는 지난해 가을야구에서 불펜 롱릴리프로 맹활약한 LG 에르난데스 같은 역할을 할 것으로 기대를 모았다.

하지만 퀵 모션에 약점이 뚜렷한데다, 우타자에 비해 상대적으로 좌타자에게 출루허용률이 높다는 점에서 우타 전용으로만 활용될 전망. 이승민 배찬승 이재익 등 불펜 좌완투수들이 번갈아 등판할 수 있는 상황이라 이 같은 전망에 힘을 싣는다.
13일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 PO 1차전 삼성과 LG의 경기. 7회 2사 1, 2루. 오스틴을 삼진 처리하고 주먹을 쥐어보이는 삼성 김윤수. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.10.13/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 인터뷰를 하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/
원래대로라면 시리즈 2차전에 선발 등판해야 할 강력한 구위에도 여러 약점으로 인해 우타자 전용 불펜 투수로 역할이 바뀐 상황.

'계륵' 같은 상황이 초래한 아쉬운 결과지만 지난해 '오스틴 천적'으로 활약한 김무신 처럼 결정적인 승부처에서 힘으로 NC 우타자를 제압한다면 쓰임새가 확 달라질 여지도 있다. 특히 준플레이오프에 진출해 SSG 랜더스를 만난다면 반드시 선발로 활약해 줘야할 선수. 와일드카드가 긍정적인 몸풀기 무대가 될지 2024 가을의 김무신으로 변신할 가라비토의 활약에 기대감이 커지고 있다.

지난해 포스트시즌 맹활약 속에 재계약 했지만 시즌 초 부상으로 짐을 싼 레예스 대체 외인으로 삼성에 입단한 가라비토는 15경기에서 4승4패 2.64의 평균자책점을 기록했다. 강한 구위에도 퀵모션 등 약점을 노출한 상황이라 재계약을 위해서는 가을야구 활약이 중요하다. NC전 2경기에서는 10⅔이닝 9실점(8자책)으로 승패 없이 6.75의 평균자책점으로 다소 부진했다.

