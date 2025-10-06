"어떻게 알았어요?" 라일리 등록 미스터리, 삼성 아닌 SSG전 출격이면…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]"비가 생각보다 안 오네요."
삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 와일드카드 결정전이 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 시작된다.
NC는 5일 발표된 엔트리에 에이스 라일리를 포함시켰다. 지난 4일 SSG 랜더스와의 시즌 최종전에서 5⅓이닝 동안 86개의 공을 던진 에이스. 와일드카드 결정전 1차전이 6일 열리고, NC가 1차전을 이긴다고 해도 7일이 2차전. 산술적으로 이틀 쉬고 나올 라일리가 던지기 힘든 스케줄이다.
|
오전부터 꾸준히 이어지던 비는 오후들어도 약한 비가 이어졌다. 결국 지연개시가 결정됐다. 원래 경기 개시 시간인 오후 2시 무렵 잦아들기 시작했다. 배수가 빠른 라이온즈파크 특성상 2시40분 경기 개시가 가능했다.
이호준 감독의 구상이 살짝 틀어지는 순간. 1차전 승리와 관계 없이 라일리의 와일드카드 등판을 보기는 어려워질 전망.
하지만 전화위복이 될 수 있다. NC가 와일드카드 결정전 1,2차전을 모두 잡고 업셋 시리즈를 완성할 경우 라일리는 9일부터 인천에서 시작되는 SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에 선발 등판해 앤더슨과 에이스 맞대결을 펼칠 수 있다.
NC는 1차전을 4대1로 승리하며 사상 두번째 와일드카드 업셋시리즈의 발판을 마련했다.
