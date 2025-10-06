"어떻게 알았어요?" 라일리 등록 미스터리, 삼성 아닌 SSG전 출격이면 최상, 전화위복될까[WC1]

기사입력 2025-10-07 07:09


"어떻게 알았어요?" 라일리 등록 미스터리, 삼성 아닌 SSG전 출격이면…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 인터뷰를 하고 있는 NC 이호준 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]"비가 생각보다 안 오네요."

NC 이호준 감독은 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과의 와일드카드 1차전에 앞선 미디어 브리핑실에 들어오자 마자 '라일리를 (엔트리에 넣은) 이유를 어떻게 알았느냐'고 반문했다.

하루 전날 본지가 보도한 '이틀도 못 쉰 에이스, WC 엔트리 전격 포함...NC 잔인한 결단? 도대체 왜?'에 대한 언급이었다.

삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 와일드카드 결정전이 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 시작된다.

NC는 5일 발표된 엔트리에 에이스 라일리를 포함시켰다. 지난 4일 SSG 랜더스와의 시즌 최종전에서 5⅓이닝 동안 86개의 공을 던진 에이스. 와일드카드 결정전 1차전이 6일 열리고, NC가 1차전을 이긴다고 해도 7일이 2차전. 산술적으로 이틀 쉬고 나올 라일리가 던지기 힘든 스케줄이다.

실제 NC구단 관계자도 "2차전 잠깐이라도 실전 등판은 사실상 쉽지 않은 상황"이라고 시인했다. 이어 "경기가 열릴 6~7일 대구 지역에 비 예보가 있다. 경기가 취소될 상황까지 모두 고려해 라일리를 엔트리에 넣었다. 정말 만약의 상황까지 대비한 카드"라고 설명했다.


"어떻게 알았어요?" 라일리 등록 미스터리, 삼성 아닌 SSG전 출격이면…
26일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. NC 선발투수로 등판한 라일리. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.26/
이호준 감독은 이 같은 상황을 시인하면서 "본인은 1이닝이라도 던지겠다고 한다"면서도 "하지만 여러가지 생각해볼 필요가 있다. 비가 와서 취소 시 3일 휴식 후 나갈 수 있겠지만, 우천 취소가 안되면 나가기는 쉽지 않다"고 못 박았다.

오전부터 꾸준히 이어지던 비는 오후들어도 약한 비가 이어졌다. 결국 지연개시가 결정됐다. 원래 경기 개시 시간인 오후 2시 무렵 잦아들기 시작했다. 배수가 빠른 라이온즈파크 특성상 2시40분 경기 개시가 가능했다.


이호준 감독의 구상이 살짝 틀어지는 순간. 1차전 승리와 관계 없이 라일리의 와일드카드 등판을 보기는 어려워질 전망.

하지만 전화위복이 될 수 있다. NC가 와일드카드 결정전 1,2차전을 모두 잡고 업셋 시리즈를 완성할 경우 라일리는 9일부터 인천에서 시작되는 SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에 선발 등판해 앤더슨과 에이스 맞대결을 펼칠 수 있다.

NC는 1차전을 4대1로 승리하며 사상 두번째 와일드카드 업셋시리즈의 발판을 마련했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'불법 도박 논란' S.E.S 슈, "나 전과가 있어" 폭탄 발언...울고 웃은 팬미팅 [종합]

2.

임형주, '450평 규모' 4층 주택 최초 공개 "집안에 엘리베이터 있다" ('4인용 식탁')

3.

트로트계 서열의 실체...송가인, 김연자와 방송 거절 "전 안갈래요" 긴장한 후배

4.

붐, ♥결혼-딸아빠 되더니 '30억 장비' 스케일 달라졌다..."배 빼고 그물값만" (푹다행)

5.

임형주 "화학적 거세 루머 기분 나빠...군입대로 국가가 인정한 상남자" ('4인용 식탁')[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'영혼의 단짝' 케인 뛰어넘을 기세..."손흥민 더 빛나게 하겠다" '흥부 듀오' 부앙가의 다짐

2.

"이길 것 같다" 후라도도 넘어섰다, 파죽의 10연승, 사상 두번째 업셋 시리즈 발판, 1차전 승리→WC 승부 원점[WC1리뷰]

3.

승리에도 웃지 못한 이호준 감독 "김형준 부상 걱정, 권희동-김휘집 포수로 나갈 수도" [WC1 현장]

4.

"첫 포스트시즌인데…" 원태인도 세모가 아니었지만, 삼성이 승부수를 띄우지 못한 이유, 좌완 루키만 빛났다[WC1]

5.

132억 미친 오버페이? 아프지만 않다면, 구창모는 '먹튀' 아닌 '초특급' 에이스다 [WC1 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'영혼의 단짝' 케인 뛰어넘을 기세..."손흥민 더 빛나게 하겠다" '흥부 듀오' 부앙가의 다짐

2.

"이길 것 같다" 후라도도 넘어섰다, 파죽의 10연승, 사상 두번째 업셋 시리즈 발판, 1차전 승리→WC 승부 원점[WC1리뷰]

3.

승리에도 웃지 못한 이호준 감독 "김형준 부상 걱정, 권희동-김휘집 포수로 나갈 수도" [WC1 현장]

4.

"첫 포스트시즌인데…" 원태인도 세모가 아니었지만, 삼성이 승부수를 띄우지 못한 이유, 좌완 루키만 빛났다[WC1]

5.

132억 미친 오버페이? 아프지만 않다면, 구창모는 '먹튀' 아닌 '초특급' 에이스다 [WC1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.