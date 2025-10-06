"이길 것 같다" 후라도도 넘어섰다, 파죽의 10연승, 사상 두번째 업셋 시리즈 발판, 1차전 승리→WC 승부 원점[WC1리뷰]

[대구=스포츠조선 정현석 기자]스스로도 믿기 힘들었던 대역전 가을야구 진출.

파죽의 NC 다이노스 광풍이 포스트시즌에도 이어지고 있다. 삼성 라이온즈가 자랑하는 에이스 후라도까지 침몰시키며 사상 두번째 와일드카드 업셋 시리즈에 시동을 걸었다.

NC는 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과의 와일드카드 1차전에서 4대1로 승리하며 1차전을 승리로 장식하며 시리즈를 원점으로 돌렸다. 4위 삼성은 1승, 5위 NC는 2승을 해야 준플레이오프에 진출할 수 있다.

와일드카드 시리즈 역사상 업셋 시리즈는 지난해 5위 KT 위즈가 4위 두산 베어스를 상대로 거둔 2연승이 유일한 사례. NC는 2년 연속 업셋 시리즈를 위한 발판을 마련했다.

NC 타선은 초반부터 적극적인 공세로 후라도 사냥에 나섰다. 변화구 제구가 흔들린 후라도가 NC가 놓은 덫을 피해가지 못했다.
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 7회초 삼성 최원태가 NC 데이비슨을 사구로 내보내고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

1회초 첫 타자 김주원이 2구째 직구를 당겨 우중간 깊숙한 플라이로 벤치에 '칠 만한 공'임을 알렸다.

1사 후 빠른 볼 카운트에서 최원준 박건우 데이비슨이 3타자 연속 안타로 손쉽게 선취점을 뽑았다. 1-0.

2회초 선두 이우성이 후라도의 초구 145㎞ 몸쪽 높은 공을 완벽한 회전으로 왼쪽 담장을 직격하는 2루타를 날리며 물꼬를 텄다. 서호철의 희생번트에 이어 김휘집의 느린 3루수 앞 땅볼 때 3루주자 이우성이 홈을 밟아 2-0.

3,4회 찬스를 무산시킨 NC는 5회초 1사 후 김형준이 후라도의 145㎞ 몸쪽 높은 공을 당겨 좌측 담장을 살짝 넘는 솔로홈런으로 3-0으로 달아났다. 김주원 최원준의 연속안타로 만든 1사 1,2루에서 데이비슨이 좌중간 원바운드로 펜스를 넘는 적시 2루타로 4-0.


마운드에서는 선발 구창모가 수호신이었다.

공격적 투구 속 6이닝을 단 75구로 마치며 22타자를 상대로 5안타 무4사구 3탈삼진 1실점. 실점은 5회 이성규에게 허용한 솔로홈런이 전부였다.

NC는 7회부터 김영규 전사민 김진호를 1이닝씩 투입해 삼성 타선을 묶고 3점 차 승리를 지켰다.

삼성 선발 후라도는 6⅔이닝 동안 30타자를 상대로 104구를 던지며 홈런 포함, 9안타 3볼넷으로 4실점 하며 첫 가을야구에서 패전의 멍에를 썼다. "가을야구가 처음이라 걱정"이라던 삼성 박진만 감독의 불길한 예감이 현실이 된 순간.


삼성은 경기전 박진만 감독이 키플레이어로 꼽았던 2~5번 김성윤 구자욱 디아즈 김영웅 좌타라인이 중요한 순간 힘을 쓰지 못하면서 NC 마운드 공략에 실패한 것이 패인이었다. 특히 MVP 후보 디아즈는 9회 병살타 포함, 4타수무안타로 침묵했다. 구자욱도 4타수 무안타로 고개를 숙였다.
시즌 막판 파죽의 9연승으로 KT 위즈를 반경기 차로 밀어내고 극적으로 가을야구에 승선한 NC. 와일드카드 시리즈 1차전까지 10연승 행진을 이어가며 거침 없는 행보를 이어가고 있다. 이날 경기 전 NC 선수들은 "오늘도 이길 것 같다"며 잃을 것 없이 오늘 경기만 한다는 자신감으로 후라도까지 무너뜨렸다. 만약 2차전에서 11연승이 현실이 되면 업셋시리즈의 완성이자 준플레이오프 진출이 이뤄지게 된다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

