외인 에이스+기적의 출발점 이탈 → 주전 유격수까지? 준PO 앞둔 SSG…

[스포츠조선 김영록 기자] 한해 농사를 결정짓는 가을무대를 앞두고 SSG 랜더스가 건강관리에 초점을 맞췄다.
그런데 하필 준플레이오프를 3일 앞두고 장염 증세에 직면했다. 상태가 호전됐다곤 하지만, 일단 2차전 출격 여부도 미정이다.
'원투펀치'만큼은 폰세-와이스의 한화도 부럽지 않다던 SSG였는데, 그 최대 강점이 흐려진 모양새. 이숭용 SSG 감독의 고민이 늘어난 셈이다.
하지만 그는 정규시즌 마지막 날인 4일 창원 NC 다이노스전에서 뜻하지 않은 부상을 당했다. 1루수로 선발출전한 현원회는 2회초 3루수 실책으로 출루했지만, 주루 과정에서 오른쪽 발목을 다쳤다. 결국 이 발목이 말썽이 됐다.
현원회 대신 최준우가 엔트리에 이름을 올렸다. 내외야 대수비와 대주자 역할을 폭넓게 수행할 수 있는 선수다.
무엇보다 눈에 띄는 선수가 있다면 29세 나이에 거포 잠재력을 터뜨린 류효승이다. 지난해까지 1군에서 통산 12경기 15타석에 출전하는데 그쳤던 그다.
8월과 9월 각각 3개씩의 홈런을 쏘아올리며 장타력만은 확실하게 증명했다. 주 포지션은 외야수지만, 올시즌 주로 지명타자로만 출전했다. 이숭용 감독이 타선 보강을 고민할 때 요긴하게 쓸 수 있는 카드다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com