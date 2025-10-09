'단 2안타 충격' 최원태 공략 대실패, 타격감 어디 두고 오셨는데요?[준PO 리포트]

최종수정 2025-10-09 17:32

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 6회말 2사 SSG 에레디아가 삼성 최원태 커브에 삼진을 당하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]긴장감 있게 경기를 치른 것은 9월 30일이 마지막. 8일의 공백 때문일까. 아니면 최원태가 그만큼 무서웠던걸까. 결국 맞춤 라인업도 실패였다.

SSG 랜더스가 시리즈 1차전을 내줬다. SSG는 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 준플레이오프(5전 3선승제) 1차전 맞대결에서 2대5로 완패를 당했다.

선발 미치 화이트의 부진이 뼈아팠지만, 그만큼 상대 선발 투수 최원태를 전혀 공략하지 못한 타선 역시 실망스러웠다. 화이트가 1회 선두타자 이재현에게 솔로 홈런을 허용하는 등 2이닝 3실점으로 부진하고 물러난 후, 4회 등판한 박시후가 김영웅에게 투런 홈런을 허용하는 등 초반부터 SSG는 삼성에게 완전히 끌려가는 경기를 했다. 단 한번도 상대를 제압하지 못했다.

특히 타자들의 감은 뚝떨어진 상태였다. 상대 최원태가 워낙 좋은 공을 뿌리기도 했지만, 최원태에 강한 타자들을 전면에 앞세운 맞춤 라인업 효과는 전혀 없었다.


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
이날 SSG는 리드오프 박성한과 최원태에게 강했던 안상현, 에레디아, 한유섬을 2~4번에 배치했다. 최원태 시즌 상대 전적 타율 5할(6타수 3안타)을 기록했던 안상현을 하위 타순이 아닌, 2번에 놓고 최원태에게 약했던 최정은 3번이 아닌 5번에 놓았다. 상대에게 압박을 주려는 시도였지만 결과는 실패였다.

이날 최원태를 상대로 5회까지 안타와 출루를 기록한 것은 한유섬 한명 뿐이었다. 2회말 한유섬이 선두타자로 나서 안타를 기록했지만, 후속타가 불발됐다. 4회말에도 2사 후 한유섬이 볼넷을 출루하며 1루 베이스를 밟았으나 이번에도 불러들일 타자는 없었다.


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. SSG 한유섬이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
최원태의 투구수가 80구를 넘긴 6회말 1사 후 박성한이 안타를 치면서 마침내 팀의 두번째 안타가 나왔다. 하지만 안상현이 파울 홈런 후 유격수 플라이로 허망하게 물러난데 이어 에레디아까지 침묵했다.

그나마 위안이 되는 것은 7회말에 터진 고명준의 투런 홈런 그리고 8회말 만루 찬스 등 후반들어 조금씩 타자들의 경기감이 살아나는 모습을 보였다는 사실이다. 비록 경기를 뒤집는데는 실패했지만, 무기력한 패배는 막아내면서 야간 경기로 치러지는 2차전에 대한 희망을 키울 수 있게 됐다.


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 7회말 1사 1루 고명준이 투런포를 친 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

SSG가 가장 긴장감있게 경기를 펼친 것이 9월 30일 고척 키움 히어로즈전이었다. 해당 경기까지 최종 순위를 확정하기 전이었고, 키움전 승리로 3위가 결정되면서 남은 경기는 비교적 여유있게 엔트리를 운영했다. 특히 피로도가 많이 쌓인 핵심 타자들은 선발로 출장했다가 후반 교체되고, 일부 지방 원정 경기에서는 아예 제외되면서 컨디션 조절에 나섰다. 그대신 인천 홈에서 자체 훈련과 회복을 더 많이 소화했다.

훈련양이 부족하지는 않았지만, 다만 긴장감있는 포스트시즌 경기에서 떨어진 경기 감각을 회복하기에는 역부족이었다. 와일드카드 결정전까지만 해도 살아날 기미가 없던 삼성은 이날 인천에서 감을 완전히 찾은 반면, SSG는 홈에서 방망이 침묵과 함께 뼈아픈 1패로 시작했다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

