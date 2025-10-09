'단 2안타 충격' 최원태 공략 대실패, 타격감 어디 두고 오셨는데요?[…

|
[인천=스포츠조선 나유리 기자]긴장감 있게 경기를 치른 것은 9월 30일이 마지막. 8일의 공백 때문일까. 아니면 최원태가 그만큼 무서웠던걸까. 결국 맞춤 라인업도 실패였다.
특히 타자들의 감은 뚝떨어진 상태였다. 상대 최원태가 워낙 좋은 공을 뿌리기도 했지만, 최원태에 강한 타자들을 전면에 앞세운 맞춤 라인업 효과는 전혀 없었다.
|
|
그나마 위안이 되는 것은 7회말에 터진 고명준의 투런 홈런 그리고 8회말 만루 찬스 등 후반들어 조금씩 타자들의 경기감이 살아나는 모습을 보였다는 사실이다. 비록 경기를 뒤집는데는 실패했지만, 무기력한 패배는 막아내면서 야간 경기로 치러지는 2차전에 대한 희망을 키울 수 있게 됐다.
|
SSG가 가장 긴장감있게 경기를 펼친 것이 9월 30일 고척 키움 히어로즈전이었다. 해당 경기까지 최종 순위를 확정하기 전이었고, 키움전 승리로 3위가 결정되면서 남은 경기는 비교적 여유있게 엔트리를 운영했다. 특히 피로도가 많이 쌓인 핵심 타자들은 선발로 출장했다가 후반 교체되고, 일부 지방 원정 경기에서는 아예 제외되면서 컨디션 조절에 나섰다. 그대신 인천 홈에서 자체 훈련과 회복을 더 많이 소화했다.
훈련양이 부족하지는 않았지만, 다만 긴장감있는 포스트시즌 경기에서 떨어진 경기 감각을 회복하기에는 역부족이었다. 와일드카드 결정전까지만 해도 살아날 기미가 없던 삼성은 이날 인천에서 감을 완전히 찾은 반면, SSG는 홈에서 방망이 침묵과 함께 뼈아픈 1패로 시작했다.
인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com