'롯데 야수 전멸' 이 선수 유일한 희망일 줄이야…'퓨처스 폭격' 이대호 후계자 태극마크로 증명한다

최종수정 2025-10-12 14:30

23일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 SSG의 경기. 롯데 선수들이 훈련하고 있다. 타격 훈련을 하고 있는 한동희. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.04.23/

[스포츠조선 김민경 기자] 롯데 자이언츠가 충격적인 가을야구 탈락을 경험한 가운데 대표팀에도 외면을 받았다.

KBO 전력강화위원회는 12일 '오는 11월 체코와 일본을 상대로 열리는 K-BASEBEALL SERIES에 참가하는 대표팀의 명단을 확정했다'고 알렸다. 내년 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 모의고사 성격이 짙어 이번 대표팀 소집은 의미가 컸다.

롯데에서는 투수 최준용만 유일하게 부름을 받았다. 최근 대표팀 단골손님이었던 투수 박세웅, 외야수 윤동희가 제외된 게 눈에 띈다.

박세웅은 올해 11승(13패)을 거두긴 했지만, 평균자책점이 4.93으로 매우 높았고 후반기 컨디션이 좋지 않았던 게 큰 영향을 줬던 것으로 보인다.

윤동희는 부상과 부진이 겹쳤다. 햄스트링을 다치는 바람에 올 시즌 97경기 출전에 그쳤고, 타율 0.282(330타수 93안타), 9홈런, 53타점을 기록해 대표팀에 승선하기는 어려움이 있었다.

의외의 선수가 롯데의 자존심을 지켜줬다. 현재 상무 소속인 3루수 한동희가 깜짝 발탁된 것. 한동희는 올해 12월 전역을 앞두고 있다. K-BASEBEALL SERIES까지는 상무 소속이다.

대표팀 3루수는 현재 경쟁이 매우 치열하다. 한동희는 LG 트윈스 4번타자 문보경, 한화 이글스 4번타자 노시환, 키움 히어로즈 송성문, 삼성 라이온즈 김영웅과 경쟁을 펼쳐야 한다. 수비로는 노시환과 송성문이 조금 더 우위에 있는데, 송성문은 유틸리티가 가능하다. 3루수가 많은 대신 주전 1루수를 맡을 선수는 애매해 한동희가 1루수 또는 지명타자로 뛸 가능성도 있다.


1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 3회말 2사 1루 상무 한동희가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/

1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 상무 한동희가 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/
한동희는 올 시즌 퓨처스리그 100경기에서 타율 0.400(385타수 154안타), 출루율 0.480, 장타율 0.675, 27홈런, 115타점 맹타를 휘둘렀다. 한동희는 상무가 속한 남부리그 홈런왕과 타점왕을 거머쥐었다. 타율 부문에서만 상무 류현인(0.412)에 밀려 2위로 마쳤다.


다음 시즌 한동희와 손호영의 롯데 주전 3루수 경쟁이 기대를 모으고 있는데, 롯데 팬들은 다음 달 조금 일찍 한동희가 주요 경기에서 어떤 활약을 펼치는지 지켜볼 수 있을 것으로 보인다.

한동희는 상무에서 눈에 띄게 성장한 것과 관련해 "여기는 아침 6시 반에 일어나며 그냥 운동이 시작된다. 진짜 많이 했다. 겨울에도 주말에는 원래 쉬는데, 올해는 (박)찬혁이랑 맨날 실내 연습장에 가서 쳤다"며 롯데로 복귀해서도 '폭격기'의 면모를 이어 가겠다고 다짐했다.

2018년 1차지명으로 롯데에 입단한 한동희는 '이대호 후계자'로 불린 특급 기대주였다. 입대 전까지는 수식어에 걸맞은 성적을 내지 못했지만, 전역 후 전성기를 맞이하는 그림을 그리고 있다.

한동희는 비록 상무 소속으로 태극마크를 달지만, 체코와 일본 상대로 거포 본능을 뽐내며 롯데의 자존심을 지킬 수 있을까.


2023 KBO리그 두산 베어스와 롯데 자이언츠의 경기가 8일 잠실구장에서 열린다. 롯데 한동희가 수비 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2023.10.08/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

