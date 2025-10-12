모든 것이 완벽했던 한미일 끝판왕의 감동 은퇴식, 그런데 유니폼은 꼭 벗…

모든 것이 완벽했던 한미일 끝판왕의 감동 은퇴식, 그런데 유니폼은 꼭 벗겨야 했을까[무로이칼럼]

대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

한국 최고의 마무리투수로 일본과 메이저리그에서도 활약한 오승환(삼성).

그의 은퇴식이 지난 9월 30일에 열렸다. 화려하고 감동적인 약 1시간 반의 세리머니는 그 날 대구 삼성라이온즈파크에 모인 사람들 모두가 평생 동안 잊지 못 할 추억을 남길 정도로 감동적인 무대였다.

마지막 순간을 맞은 레전드 선수에게 해주고 싶은 것을 다 해주고 싶다는 관계자들의 예우와 애정, 또 노력도 느낄 수 있었다.

그런 가운데 앞으로의 은퇴식에서 방법을 바꾸면 어떨까 하는 장면 하나가 있었다.

바로 '유니폼 반납' 행사였다.

은퇴식 후반 진행자는 "땀과 눈물이 새겨진 삼성 라이온즈 21번의 유니폼은 더 이상 입을 수 없습니다" 라고 유니폼 반납식을 알렸다. 오승환은 유니폼 상의를 벗어 삼성 라이온즈 유정근 대표이사에게 전달했다. 영구결번 유니폼을 반납받아 영원히 보관한다는 의미. 과거에 은퇴한 각 구단의 스타급 선수들도 거쳐갔던 감동적인 장면이었다.
하지만 현장의 작은 문제가 있었다.

유니폼을 다 벗어 버리니 언더 셔츠만 남았다. 많은 관중 속 스포트라이트를 받는 모습으로는 다소 어울리지 않는 장면이었다.

오승환의 경우 민소매 티셔츠만 남았다. 오승환 본인도 유니폼을 벗은 뒤 휑해진 양 팔에 손을 대며 당황스러운 제스처를 보였다. 유니폼 반납 후 바로 퇴장한다면 괜찮을 수도 있지만, 이후 행사는 계속됐다. 팬들을 만나는 그라운드 순행과 하현우의 공연, 선수단의 헹가래, 기념 촬영 등이 오랜 시간 진행됐다.
훌륭한 은퇴식을 더 멋진 모습으로 마무리 하기 위해서는 유니폼 반납을 안 하는 것도 하나의 선택지가 될 수 있다. 굳이 유니폼 반납을 하려면 유니폼 밑에 기념 티셔츠 등 의미 있는 의류를 입거나, 또 다른 옷으로 갈아 입는 방법도 있다.


과거 은퇴식에서 유니폼 이외의 모습으로 멋있게 야구장을 떠난 레전드가 있다.

박용택(전 LG) 이다. 2020년 시즌을 끝으로 은퇴한 박용택은 코로나 팬데믹 여파로 은퇴 직후 세리머니를 열지 못 했다. 은퇴한 지 1년 반쯤 지난 2022년 7월에 뒤늦게 열렸다.

당시 박용택이 입은 옷은 LG 트윈스의 유니폼을 연상 시키는 검은 줄무늬가 새겨진 흰색 정장이었다.


박용택의 옷차림은 누구나 어울릴 수 있는 것도 아니지만, 유니폼 반납 후에도 행사를 계속하려면 그런 모습으로 등장하는 것도 방법 중 하나다.

지난 9월, 2026 KBO 신인 드래프트가 열렸다. 1라운드 지명선수는 드래프트장 단상에서 각 구단 단장이 입혀준 유니폼을 입었다. 드래프트장에서 처음으로 입은 유니폼.

그 의미 있는 유니폼을 벗는 순간이 은퇴식 유니폼 반납이라면 스토리로서는 완벽하다.

그런 점에서 유니폼 반납은 큰 의미가 있다. 다음 레전드 선수 은퇴식에서는 유니폼을 벗은 선수가 과연 어떤 모습으로 그라운드를 떠날까.

<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>

