모든 것이 완벽했던 한미일 끝판왕의 감동 은퇴식, 그런데 유니폼은 꼭 벗…

한국 최고의 마무리투수로 일본과 메이저리그에서도 활약한 오승환(삼성).
그런 가운데 앞으로의 은퇴식에서 방법을 바꾸면 어떨까 하는 장면 하나가 있었다.
바로 '유니폼 반납' 행사였다.
유니폼을 다 벗어 버리니 언더 셔츠만 남았다. 많은 관중 속 스포트라이트를 받는 모습으로는 다소 어울리지 않는 장면이었다.
오승환의 경우 민소매 티셔츠만 남았다. 오승환 본인도 유니폼을 벗은 뒤 휑해진 양 팔에 손을 대며 당황스러운 제스처를 보였다. 유니폼 반납 후 바로 퇴장한다면 괜찮을 수도 있지만, 이후 행사는 계속됐다. 팬들을 만나는 그라운드 순행과 하현우의 공연, 선수단의 헹가래, 기념 촬영 등이 오랜 시간 진행됐다.
과거 은퇴식에서 유니폼 이외의 모습으로 멋있게 야구장을 떠난 레전드가 있다.
박용택(전 LG) 이다. 2020년 시즌을 끝으로 은퇴한 박용택은 코로나 팬데믹 여파로 은퇴 직후 세리머니를 열지 못 했다. 은퇴한 지 1년 반쯤 지난 2022년 7월에 뒤늦게 열렸다.
당시 박용택이 입은 옷은 LG 트윈스의 유니폼을 연상 시키는 검은 줄무늬가 새겨진 흰색 정장이었다.
지난 9월, 2026 KBO 신인 드래프트가 열렸다. 1라운드 지명선수는 드래프트장 단상에서 각 구단 단장이 입혀준 유니폼을 입었다. 드래프트장에서 처음으로 입은 유니폼.
그 의미 있는 유니폼을 벗는 순간이 은퇴식 유니폼 반납이라면 스토리로서는 완벽하다.
그런 점에서 유니폼 반납은 큰 의미가 있다. 다음 레전드 선수 은퇴식에서는 유니폼을 벗은 선수가 과연 어떤 모습으로 그라운드를 떠날까.
<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>