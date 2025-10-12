'엘도라도'부터 '연안부두'까지…관중석까지 꽉 찼다, 7년 만의 PS, 준비부터 제대로 한다

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 한화가 7대3으로 승리한 가운데 팬과 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

12일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화와 상무와의 경기. 대전=이종서 기자

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 대전에 '가을 분위기'가 물들기 시작했다.

한화 이글스는 12일 대전 한화생명볼파크에서 국군체육부대(이하 상무)와 연습경기를 진행했다.

정규 시즌을 2위로 마치면서 플레이오프 직행 티켓을 따낸 한화는 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈 중 준플레이오프 승리팀과 맞대결을 펼친다.

한화는 지난 9일과 10일 독립야구단 연천 미라클과 두 차례 연습경기를 진행했다. 김경문 한화 감독은 "경기에서 잘하고 못하고를 떠나서 호흡을 주고 받았다. 또 타자들은 다른 유형의 투수를 눈에 익힐 수 있었다"고 했다.

12일과 13일은 상무와의 연습 경기. 프로 구단 1군에서 뛰던 선수가 곳곳에 포진돼 있는 만큼, 연천 미라클전보다는 조금 더 실전 감각을 올릴 수 있는 기회가 됐다.

김경문 한화 감독은 "아무래도 각 팀에 돌아가면 1군에서 주전 선수로 뛸 선수가 많아서 그런지 무게감이 다르다"고 연습 경기 효과를 기대했다.

이날 경기는 조금 더 특별했다. 관중석을 개방했고, 응원단까지 배치하면서 포스트시즌 못지 않은 열기를 더했다. 이날 한화가 개방한 자리는 모두 들어찼다.


12일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 상무의 연습경기. 대전=이종서 기자
경기 전 애국가를 비롯해 정규 경기와 시작을 똑같이 구성했다.


한화 응원만 나온 게 아니다. 1회초 상무 공격 때에는 SSG 라인업송으로 경기 시작을 알렸다. 또한 상무 공격 때에는 SSG와 삼성의 응원가가 번갈아가면서 나왔다.

상대의 '팀 응원가'도 울려 퍼졌다. 삼성을 대표하는 응원가 '엘도라도'와 SSG를 상징하는 '연안부두'도 나왔다.

첫 경기였던 12일에는 '불펜 데이'로 진행했다. 정우주의 1이닝 3탈삼진 무실점 시작으로 주현상(1이닝 무실점)-조동욱(1이닝 무실점)-박상원(0이닝 3실점)-황준서(1이닝 1실점)-엄상백(1이닝 2실점)-김종수(1이닝 무실점)-김범수(1이닝 실점)-한승혁(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 올라와 피칭을 마쳤다.

타자들도 실전 감각을 끌어올렸다. 이날 한화는 손아섭(지명타자)-하주석(유격수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-루이스 리베라토(중견수)-이도윤(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)이 선발 출전했다.


1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 상무 한동희가 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/
한화로서는 최고의 스파링 파트너를 만났다. 상무 3번 한동희과 2번 이재원을 올해 퓨처스리그에서 홈런 1,2위에 올랐던 타자. 이날 한동희는 홈런을 날리며 힘을 보여줬고, 이재원 역시 2루타를 치면서 한화 투수에게 쓴맛을 보여주기도 했다.

결과는 12대6으로 한화 승리. 한화로서는 한층 올라온 타격감을 긍정적이었지만, 투수진에 대해서는 다소 숙제가 남았던 경기가 됐다.

한화는 준플레이오프가 4차전에서 끝날 경우 17일부터 대전에서 플레이오프에 돌입한다. 5차전까지 갈 경우 하루 뒤인 18일 1차전을 치르게 된다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

