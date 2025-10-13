'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국…

|
|
|
[이천=스포츠조선 권인하 기자]역시 '제2의 켈리'인가보다.
오스틴은 13일 이천 LG챔피언스파크에서 가진 인터뷰에서 한국에 남아 한국시리즈를 준비하게 된 사연을 밝혔다.
오스틴은 첫째가 아들인데 이번엔 딸을 갖게 됐다. 오스틴은 "딸이 태어나는 것을 보지 못하는게 아쉽다"면서 "만약의 사태를 대비해 미리 아내와 얘기를 했었다. 10월초에 아기가 나오면 미국에 가려고 했는데 늦춰져서 한국시리즈에 가까운 시기라서 안가는 것으로 결정했고 와이프도 이해했다"라고 밝혔다.
오스틴은 "솔직히 아내가 언제 출산할지 모르는 상황이라 내가 너무 미안하다. 하지만 와이프는 강한 여성이라 혼자서 잘 이겨낼 것이라 생각한다"면서 "이상이 있거나 하면 언제든지 얘기해 달라고 하고, 매일 통화하고 있다"라고 말했다.
|
|
|
하지만 왹국인 선수로서 한국시리즈에 3년 중 두번이나 나가는 것에 대해 큰 자부심을 가지고 있었다. 오스틴은 "한국시리즈를 치르는 외국인 선수가 몇이나 되겠나. 난 3년 중 두번이나 나간다. 큰 행운이다"라면서 "의미있는 시리즈라서 그런 기회를 받은 것은 큰 장점이라고 생각한다"라고 말했다.
대부분의 외국인 선수는 아내가 출산할 때 시즌 중에도잠깐 휴가를 얻어 아내가 있는 자국에 다녀온다. 그런데 LG의 레전드 외국인 투수였던 케이시 켈리는 지난 2021년 9월 아내가 출산을 했을 때 귀국을 포기했었다. 에이스로서 자신이 빠졌을 때 팀에 미치는 영향을 잘 알고 있었기 때문.
오스틴은 심지어 한국시리즈를 앞두고 있는 시점에서도 한국시리즈를 준비하겠다고 남기로 해 팀에 대한 애정과 한국시리즈 우승에 대한 중요성을 잘 알고 있는 KBO리그에 대한 이해도가 높다는 점을 잘 나타내고 있다.
오스틴은 KBO리그 첫해였던 2023년에 타율 3할1푼3리, 23홈런 95타점을 올렸고, 한국시리즈에서도 타율 3할5푼에 1홈런 5타점으로 LG의 29년만에 정규리그-한국시리즈 통합우승을 이끌었다.
올시즌엔 부상으로 한 달 정도 빠졌지만 타율 3할1푼3리, 31홈런 95타점의 좋은 성적으로 정규리그 우승에 힘을 보탰다. 2023년엔 OPS가 0.893이었는데 지난해엔 0.957로 높아졌고, 올해는 0.988로 더 좋아졌다.
이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com