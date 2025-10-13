'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국시리즈 어떤 의미인지 잘 안다"[이천 인터뷰]

13일 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 5차전 LG와 KT의 경기. LG가 KT에 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. LG 오스틴 가족이 우승트로피와 함께 기념 포즈를 취하고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.11.13/

'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국…
1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국…
30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 1루수 오스틴이 5회까지 마운드를 책임진 선발 송승기를 향해 엄지를 치켜세우고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

[이천=스포츠조선 권인하 기자]역시 '제2의 켈리'인가보다.

아내의 출산이 코앞으로 다가왔고, 심지어 지금 한국시리즈가 열리지도 않는데 한국에 남기로 했다.

LG 트윈스의 '효자 외국인 타자' 오스틴 딘이 둘째딸이 곧 태어날 시기인데 한국에 남아 한국시리즈를 준비하기로 했다.

오스틴은 13일 이천 LG챔피언스파크에서 가진 인터뷰에서 한국에 남아 한국시리즈를 준비하게 된 사연을 밝혔다.

오스틴은 첫째가 아들인데 이번엔 딸을 갖게 됐다. 오스틴은 "딸이 태어나는 것을 보지 못하는게 아쉽다"면서 "만약의 사태를 대비해 미리 아내와 얘기를 했었다. 10월초에 아기가 나오면 미국에 가려고 했는데 늦춰져서 한국시리즈에 가까운 시기라서 안가는 것으로 결정했고 와이프도 이해했다"라고 밝혔다.

이어 "이것이 옳은 선택일지는 모르겠지만 다시한번 우승을 하는 것이 LG에게 어떤 의미인지잘 알고 있기 때문에 와이프도 남으라고 얘기해줬다"라고 밝혔다.

오스틴은 "솔직히 아내가 언제 출산할지 모르는 상황이라 내가 너무 미안하다. 하지만 와이프는 강한 여성이라 혼자서 잘 이겨낼 것이라 생각한다"면서 "이상이 있거나 하면 언제든지 얘기해 달라고 하고, 매일 통화하고 있다"라고 말했다.


'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국…
27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. 6회 LG 오스틴이 한화 주현상을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 오스틴. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/

'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국…
25일 울산 문수야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 롯데 감보아를 상대로 3점 홈런을 날렸다. 염경엽 감독과 하이파이브를 나누고 있는 오스틴. 울산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.25/

'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국…
13일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 3회말 2사 1루 LG 오스틴이 역전 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.13/
물론 가족에게 미안한 마음과 아쉬운 마음은 크다. 오스틴은 "출산이 임박해 와이프가 스트레스가 많긴 하다. 아들이 세상물정 모르고 매일 야구하자고 조르고 있고 LG 야구를 못는 것을 아쉬워하고 있다. 나도 가족들과 시간을 보내지 못하는게 아쉽다"라고 했다.


하지만 왹국인 선수로서 한국시리즈에 3년 중 두번이나 나가는 것에 대해 큰 자부심을 가지고 있었다. 오스틴은 "한국시리즈를 치르는 외국인 선수가 몇이나 되겠나. 난 3년 중 두번이나 나간다. 큰 행운이다"라면서 "의미있는 시리즈라서 그런 기회를 받은 것은 큰 장점이라고 생각한다"라고 말했다.

대부분의 외국인 선수는 아내가 출산할 때 시즌 중에도잠깐 휴가를 얻어 아내가 있는 자국에 다녀온다. 그런데 LG의 레전드 외국인 투수였던 케이시 켈리는 지난 2021년 9월 아내가 출산을 했을 때 귀국을 포기했었다. 에이스로서 자신이 빠졌을 때 팀에 미치는 영향을 잘 알고 있었기 때문.

오스틴은 심지어 한국시리즈를 앞두고 있는 시점에서도 한국시리즈를 준비하겠다고 남기로 해 팀에 대한 애정과 한국시리즈 우승에 대한 중요성을 잘 알고 있는 KBO리그에 대한 이해도가 높다는 점을 잘 나타내고 있다.

오스틴은 KBO리그 첫해였던 2023년에 타율 3할1푼3리, 23홈런 95타점을 올렸고, 한국시리즈에서도 타율 3할5푼에 1홈런 5타점으로 LG의 29년만에 정규리그-한국시리즈 통합우승을 이끌었다.

올시즌엔 부상으로 한 달 정도 빠졌지만 타율 3할1푼3리, 31홈런 95타점의 좋은 성적으로 정규리그 우승에 힘을 보탰다. 2023년엔 OPS가 0.893이었는데 지난해엔 0.957로 높아졌고, 올해는 0.988로 더 좋아졌다.
이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

