[2025 KBO리그 기록실] SSG vs 삼성 (10월 13일)

신대일 기자
기사입력 2025-10-13 22:15
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"
김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"
이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')
'사업가 변신' 이지혜, 업체 사기 당했다 "판매자 연락 두절, 심장 뛰고 화나" ('관종언니')
'근육긴장 이상증' 이봉주, 기안84와 달리다 허리 통증 "몸 가라앉는 느낌" ('인생84')
멤버쉽 완판! 창단 첫 우승 향한 각오…KB손해보험 "팬들의 성원에 꼭 보답하고파"
'KBO 역사상 이런 일은 없었다' 17구 자욱놀이, 포스트시즌 역대 최다 역사였다
'올 것이 왔다' SSG-삼성 준PO 3차전, 1회말 갑작스런 폭우로 중단[현장 속보]
'가을 장마'에도 뜨거운 야구 열기…준PO 3차전 또 매진이다[준PO 현장]
'고의낙구? 실수?' 최고의 뒷수습, 이래서 가을엔 베테랑… 에이스 투구수 줄여준 창조 병살[준PO3]